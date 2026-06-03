Татев, Караундж и Арени: большое путешествие на юг Армении из Еревана
Увидеть древний мегалитический комплекс, пролететь над ущельем и познакомиться с винными традициями
Это одно из самых насыщенных путешествий по Армении, которое познакомит вас с её древней историей, природой и культурой.
Вы увидите загадочный Караундж, живописный водопад Шаки, прокатитесь по знаменитой канатной дороге «Крылья Татева», посетите один из главных монастырей страны и попробуете вина региона Арени.
Описание экскурсии
Выезд из Еревана
Отправимся в один из самых живописных регионов Армении — Сюник. По дороге поговорим о горах, древних поселениях, виноделии и роли юга страны в её истории.
Винодельня в Арени
Первая остановка — знаменитый винодельческий регион Арени. Вы узнаете о местных сортах винограда и многовековых традициях армянского виноделия. По желанию можно продегустировать местные вина.
Караундж (Зорац-Карер)
Посетим один из самых загадочных памятников Армении. Вы увидите древние каменные стелы с круглыми отверстиями и узнаете о версиях происхождения комплекса — от древней обсерватории до культового святилища.
Водопад Шаки
Сделаем остановку у одного из самых красивых водопадов страны. Здесь можно отдохнуть, насладиться природой и сделать фотографии на фоне скал и бурных потоков воды.
Канатная дорога «Крылья Татева»
Отправимся к самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время полёта над Воротанским ущельем перед вами откроются впечатляющие виды на горы, скалы и небольшие деревни.
Монастырь Татев
Главная точка путешествия — один из самых известных монастырей Армении. Вы увидите древние храмы, монастырский двор и панорамы южной Армении. Узнаете о роли Татева как духовного, культурного и образовательного центра средневековой Армении.
По желанию сделаем остановку на обед.
Организационные детали
Едем на седане или минивэне. Детское кресло — по запросу
Отдельно оплачивается билет на канатную дорогу «Крылья Татева» — 9000 драмов за взрослого в обе стороны в высокий сезон, 5500 драмов зимой; билет для детей ростом до 140 см — 1000 драмов
Обед — по меню, в среднем 4000–7000 драмов за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Важно: работа канатной дороги, водопада и винодельни может зависеть от сезона, погоды и конкретной даты. При неблагоприятных погодных условиях маршрут может быть немного скорректирован по согласованию с путешественниками
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
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