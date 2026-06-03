Это одно из самых насыщенных путешествий по Армении, которое познакомит вас с её древней историей, природой и культурой. Вы увидите загадочный Караундж, живописный водопад Шаки, прокатитесь по знаменитой канатной дороге «Крылья Татева», посетите один из главных монастырей страны и попробуете вина региона Арени.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезд из Еревана

Отправимся в один из самых живописных регионов Армении — Сюник. По дороге поговорим о горах, древних поселениях, виноделии и роли юга страны в её истории.

Винодельня в Арени

Первая остановка — знаменитый винодельческий регион Арени. Вы узнаете о местных сортах винограда и многовековых традициях армянского виноделия. По желанию можно продегустировать местные вина.

Караундж (Зорац-Карер)

Посетим один из самых загадочных памятников Армении. Вы увидите древние каменные стелы с круглыми отверстиями и узнаете о версиях происхождения комплекса — от древней обсерватории до культового святилища.

Водопад Шаки

Сделаем остановку у одного из самых красивых водопадов страны. Здесь можно отдохнуть, насладиться природой и сделать фотографии на фоне скал и бурных потоков воды.

Канатная дорога «Крылья Татева»

Отправимся к самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время полёта над Воротанским ущельем перед вами откроются впечатляющие виды на горы, скалы и небольшие деревни.

Монастырь Татев

Главная точка путешествия — один из самых известных монастырей Армении. Вы увидите древние храмы, монастырский двор и панорамы южной Армении. Узнаете о роли Татева как духовного, культурного и образовательного центра средневековой Армении.

По желанию сделаем остановку на обед.

Организационные детали