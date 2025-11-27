В этом путешествии вы увидите бирюзовую жемчужину Армении — озеро Севан. Погуляете по уютным улочкам Дилижана — армянской Швейцарии. Ощутите благоговение в лесном монастыре Агарцин.
Кульминацией дня станет визит в село Фиолетово и знакомство с культурой молокан — русских староверов, сохранивших свой быт в сердце Армении.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Еревана. Дорога вдоль горных хребтов и озера Севан и фотостоп у смотровой площадки
11:00–12:00 — озеро Севан и монастырь Севанаванк. Прогулка по полуострову, осмотр монастыря 9 века
12:00–13:00 — переезд через Севанский перевал к Дилижану
13:00–14:00 — монастырь Агарцин в лесах, умиротворяющее место для прогулки и отдыха
14:00–15:00 — обед (в Дилижане или у местных жителей Фиолетово)
15:00–16:00 — село Фиолетово. Знакомство с жизнью молокан, традиции и гостеприимство. Чай с домашним вареньем и беседа с жителями
16:00–17:30 — Дилижан, прогулка по старинной улице Шарамбеяна, ремесленные мастерские, кофе, сувениры
17:30–19:30 — возвращение
Мы обсудим:
- магию Севана — почему вода меняет цвет от бирюзового до свинцового
- какую роль озеро играло в выживании Армении
- почему Дилижан и монастырь Агарцин считаются душой армянской природы
- феномен села Фиолетово и гармоничное сосуществование армянской и молоканской культур
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Еревана и обратно на комфортабельном автомобиле, услуги водителя-гида из нашей команды
- Дополнительные расходы: обед в кафе по желанию (от 3500 армянских драмов за чел.)
- Поездка подходит для участников от 6 лет. В пути будут пешие подъёмы по ступеням
- Возьмите с собой: удобную обувь, ветровку, солнцезащитные очки и воду
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 55 туристов
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 ноя 2025
Экскурсия была больше похожа на трансфер. Не хватило рассказов и информации о местности. Но мы все равно провели прекрасно время
