Молоканская тропа: Севан, Дилижан, Фиолетово (из Еревана)

От прозрачных вод - к древним монастырям и деревне, где остановилось время
В этом путешествии вы увидите бирюзовую жемчужину Армении — озеро Севан. Погуляете по уютным улочкам Дилижана — армянской Швейцарии. Ощутите благоговение в лесном монастыре Агарцин.

Кульминацией дня станет визит в село Фиолетово и знакомство с культурой молокан — русских староверов, сохранивших свой быт в сердце Армении.
Описание экскурсии

9:30 — выезд из Еревана. Дорога вдоль горных хребтов и озера Севан и фотостоп у смотровой площадки

11:00–12:00 — озеро Севан и монастырь Севанаванк. Прогулка по полуострову, осмотр монастыря 9 века

12:00–13:00 — переезд через Севанский перевал к Дилижану

13:00–14:00 — монастырь Агарцин в лесах, умиротворяющее место для прогулки и отдыха

14:00–15:00 — обед (в Дилижане или у местных жителей Фиолетово)

15:00–16:00 — село Фиолетово. Знакомство с жизнью молокан, традиции и гостеприимство. Чай с домашним вареньем и беседа с жителями

16:00–17:30 — Дилижан, прогулка по старинной улице Шарамбеяна, ремесленные мастерские, кофе, сувениры

17:30–19:30 — возвращение

Мы обсудим:

  • магию Севана — почему вода меняет цвет от бирюзового до свинцового
  • какую роль озеро играло в выживании Армении
  • почему Дилижан и монастырь Агарцин считаются душой армянской природы
  • феномен села Фиолетово и гармоничное сосуществование армянской и молоканской культур

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Еревана и обратно на комфортабельном автомобиле, услуги водителя-гида из нашей команды
  • Дополнительные расходы: обед в кафе по желанию (от 3500 армянских драмов за чел.)
  • Поездка подходит для участников от 6 лет. В пути будут пешие подъёмы по ступеням
  • Возьмите с собой: удобную обувь, ветровку, солнцезащитные очки и воду

Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 55 туристов
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
читать дальше

и атмосферой. В каждом маршруте — выверенная логистика, индивидуальный подход и любовь к деталям. Работаю без шаблонов: для меня каждый путешественник — как друг, которому хочется показать лучшее. Лично проверяю все локации, заведения и транспорт — чтобы вы отдыхали, а не беспокоились.

Дарья
28 ноя 2025
Экскурсия была больше похожа на трансфер. Не хватило рассказов и информации о местности. Но мы все равно провели прекрасно время

