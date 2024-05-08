Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя

Посетить святые места, где исцеляются тело и душа
Вы окажетесь там, где верующие избавляются от недугов зрения, а вокруг царит атмосфера волшебного таинства. Побываете в маленькой церкви, скрытой от посторонних глаз. Одолеете путь по грунтовой дороге и окажетесь в скальном монастыре с чудодейственным источником. А ещё — найдёте буквы своего имени на Аллее армянского алфавита и увидите более 1700 крестов.
5
1 отзыв
Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя
Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя
Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ованаванк — в своё время он был одним из главных в Армении. Вы пройдёте по следам Святого Григория Просветителя — первого патриарха Армении. Здесь захоронены мощи Святого Иоанна Крестителя.

Монастырь Сагмосаванк, основанный Григорием Просветителем, у живописного ущелья Касах. Вы узнаете, почему Григорий решил построить церковь именно в этом месте.

Монастырь Святого Геворга в Мугни. Это маленький живописный уголок с яркой энергетикой, скрытый от глаз.

Цахкеванк — пещерный монастырь Святой Варвары на горе Ара. Тут есть чудотворный источник, который местные жители называют святыми слёзами Цахика. Вы услышите легенды о царе Ара и царице Семирамиде, красавице Цахик и деве Варваре.

Аллея армянского алфавита. Тут каждый найдёт первую букву своего имени и сфотографируется с ней.

Большой железный крест. Его создали в честь 1700-летия христианства в Армении. Сегодня в нём более 1722 крестов, и каждый год добавляется новый.

Часовня Святого Григория Просветителя. Вы спуститесь в открытом лифте в ущелье к часовне, построенной в 13 веке.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Traverse, Hyundai Elantra, Lada Niva или аналогичном по комфортабельности
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида-друга, Wi-Fi, вода, сухофрукты

Важно

Паломническая дорога до скального монастыря Цахкеванк на горе Ара — грунтовая (примерно 2 км). Если вам будет сложно преодолеть этот путь пешком или с вами маленькие дети до 10 лет, вы можете забронировать внедорожник или спецтранспорт до горы. Цена — €20.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети 3-10 лет€32
Дети до 2 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
8 мая 2024
Хочу выразить свои самые искренние слова благодарности нашему гиду Ованнесу, который во первых поразил меня с женой своими глубокими знаниями и во вторых за организацию такой уникальной экскурсии, от которого
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честно такого интереса, восторга не ожидали!
С первой локации экскурсии (монастырь Ованнаванк) мы уже были во вкушении истории, красивых легенд и уникальной, церковной архитектуры, что удивляет своей красотой во всём!
А какие рассказы и легенды на горе Ара, советуем лично услышать от профессионального гида Ованнеса на самом горе, восхищаться видом на долину и Арарат!
Однозначно, уверенно советуем всем эту удивительную экскурсию! Не пожалеете!

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