Вы окажетесь там, где верующие избавляются от недугов зрения, а вокруг царит атмосфера волшебного таинства. Побываете в маленькой церкви, скрытой от посторонних глаз. Одолеете путь по грунтовой дороге и окажетесь в скальном монастыре с чудодейственным источником. А ещё — найдёте буквы своего имени на Аллее армянского алфавита и увидите более 1700 крестов.

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за 1-3 человека или €40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Ованаванк — в своё время он был одним из главных в Армении. Вы пройдёте по следам Святого Григория Просветителя — первого патриарха Армении. Здесь захоронены мощи Святого Иоанна Крестителя.

Монастырь Сагмосаванк, основанный Григорием Просветителем, у живописного ущелья Касах. Вы узнаете, почему Григорий решил построить церковь именно в этом месте.

Монастырь Святого Геворга в Мугни. Это маленький живописный уголок с яркой энергетикой, скрытый от глаз.

Цахкеванк — пещерный монастырь Святой Варвары на горе Ара. Тут есть чудотворный источник, который местные жители называют святыми слёзами Цахика. Вы услышите легенды о царе Ара и царице Семирамиде, красавице Цахик и деве Варваре.

Аллея армянского алфавита. Тут каждый найдёт первую букву своего имени и сфотографируется с ней.

Большой железный крест. Его создали в честь 1700-летия христианства в Армении. Сегодня в нём более 1722 крестов, и каждый год добавляется новый.

Часовня Святого Григория Просветителя. Вы спуститесь в открытом лифте в ущелье к часовне, построенной в 13 веке.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Traverse, Hyundai Elantra, Lada Niva или аналогичном по комфортабельности

В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида-друга, Wi-Fi, вода, сухофрукты

Важно

Паломническая дорога до скального монастыря Цахкеванк на горе Ара — грунтовая (примерно 2 км). Если вам будет сложно преодолеть этот путь пешком или с вами маленькие дети до 10 лет, вы можете забронировать внедорожник или спецтранспорт до горы. Цена — €20.