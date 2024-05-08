Паломничество в Цахкеванк и монастыри Григория Просветителя
Посетить святые места, где исцеляются тело и душа
Вы окажетесь там, где верующие избавляются от недугов зрения, а вокруг царит атмосфера волшебного таинства. Побываете в маленькой церкви, скрытой от посторонних глаз. Одолеете путь по грунтовой дороге и окажетесь в скальном монастыре с чудодейственным источником. А ещё — найдёте буквы своего имени на Аллее армянского алфавита и увидите более 1700 крестов.
Монастырь Ованаванк — в своё время он был одним из главных в Армении. Вы пройдёте по следам Святого Григория Просветителя — первого патриарха Армении. Здесь захоронены мощи Святого Иоанна Крестителя.
Монастырь Сагмосаванк, основанный Григорием Просветителем, у живописного ущелья Касах. Вы узнаете, почему Григорий решил построить церковь именно в этом месте.
Монастырь Святого Геворга в Мугни. Это маленький живописный уголок с яркой энергетикой, скрытый от глаз.
Цахкеванк — пещерный монастырь Святой Варвары на горе Ара. Тут есть чудотворный источник, который местные жители называют святыми слёзами Цахика. Вы услышите легенды о царе Ара и царице Семирамиде, красавице Цахик и деве Варваре.
Аллея армянского алфавита. Тут каждый найдёт первую букву своего имени и сфотографируется с ней.
Большой железный крест. Его создали в честь 1700-летия христианства в Армении. Сегодня в нём более 1722 крестов, и каждый год добавляется новый.
Часовня Святого Григория Просветителя. Вы спуститесь в открытом лифте в ущелье к часовне, построенной в 13 веке.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Traverse, Hyundai Elantra, Lada Niva или аналогичном по комфортабельности
В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида-друга, Wi-Fi, вода, сухофрукты
Важно
Паломническая дорога до скального монастыря Цахкеванк на горе Ара — грунтовая (примерно 2 км). Если вам будет сложно преодолеть этот путь пешком или с вами маленькие дети до 10 лет, вы можете забронировать внедорожник или спецтранспорт до горы. Цена — €20.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогие гости, путешественники моей античной родины.
Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей.
По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе!
До встречи)
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Андрей
8 мая 2024
Хочу выразить свои самые искренние слова благодарности нашему гиду Ованнесу, который во первых поразил меня с женой своими глубокими знаниями и во вторых за организацию такой уникальной экскурсии, от которого читать дальше
честно такого интереса, восторга не ожидали! С первой локации экскурсии (монастырь Ованнаванк) мы уже были во вкушении истории, красивых легенд и уникальной, церковной архитектуры, что удивляет своей красотой во всём! А какие рассказы и легенды на горе Ара, советуем лично услышать от профессионального гида Ованнеса на самом горе, восхищаться видом на долину и Арарат! Однозначно, уверенно советуем всем эту удивительную экскурсию! Не пожалеете!
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