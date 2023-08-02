Приглашаем отправиться из Еревана на юго-восток, в Вайоцдзорскую область. В ущелье реки Арпа и её притока Гнишик вы посетите две особенных пещеры — Магелана и Птичью. В одной из них нашли древнейшую в мире винодельню, а в другой обитают шесть видов краснокнижных летучих мышей! Вы исследуете загадочные лабиринты, а после посетите знаковый монастырь и познакомитесь с его ценными барельефами.

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Описание

Что вас ожидает

Пещера Магелана

Это одна из крупнейших пещер страны. Она входит в мировую десятку по длине и в тройку как экскурсионная. Общая протяженность маршрута составляет более 1,7 км. В лабиринтах пещеры вы увидите скопления сталактитов и сталагмитов. А также узнаете о местных летучих мышах — здесь обитают восемь видов, шесть из которых включены в Красную книгу Армении!

Птичья пещера

В селе Арени вы посетите вторую удивительную пещеру. Гид расскажет о ценных находках, обнаруженных при археологических раскопках: старейших в мире винодельне и кожаной обуви. А неподалёку вы сможете попробовать местное вино из древних автохтонных сортов винограда. Здесь же можно отобедать в одном из частных домов армянской традиционной кухней.

Средневековый монастырь Нораванк

Комплекс 11-12 веков — один из знаковых памятников архитектуры и скульптуры Армении. Вы познакомитесь с шедевром мирового искусства. Осмотрите ценные барельефы с изображением главных христианских святых, в том числе и первое в христианском мире изображение Бога-Отца. На территории обители много символических деталей — некоторые из них вы изучите с гидом, а также немало загадочных захоронений, о которых вы также услышите на экскурсии.

Организационные детали