Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства
В одной из них нашли древнейшую в мире винодельню, а в другой обитают шесть видов краснокнижных летучих мышей! Вы исследуете загадочные лабиринты, а после посетите знаковый монастырь и познакомитесь с его ценными барельефами.
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Описание
Что вас ожидает
Пещера Магелана
Это одна из крупнейших пещер страны. Она входит в мировую десятку по длине и в тройку как экскурсионная. Общая протяженность маршрута составляет более 1,7 км. В лабиринтах пещеры вы увидите скопления сталактитов и сталагмитов. А также узнаете о местных летучих мышах — здесь обитают восемь видов, шесть из которых включены в Красную книгу Армении!
Птичья пещера
В селе Арени вы посетите вторую удивительную пещеру. Гид расскажет о ценных находках, обнаруженных при археологических раскопках: старейших в мире винодельне и кожаной обуви. А неподалёку вы сможете попробовать местное вино из древних автохтонных сортов винограда. Здесь же можно отобедать в одном из частных домов армянской традиционной кухней.
Средневековый монастырь Нораванк
Комплекс 11-12 веков — один из знаковых памятников архитектуры и скульптуры Армении. Вы познакомитесь с шедевром мирового искусства. Осмотрите ценные барельефы с изображением главных христианских святых, в том числе и первое в христианском мире изображение Бога-Отца. На территории обители много символических деталей — некоторые из них вы изучите с гидом, а также немало загадочных захоронений, о которых вы также услышите на экскурсии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит транспорт на комфортном автомобиле и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: билеты в пещеру Магелана — 3000 драмов (~8 евро), в Птичью пещеру — 1000 драмов (~3 евро), обед — 10-20 евро с человека
- Дегустация вина в селе Арени бесплатная
- С собой рекомендуем брать соответствующую горной местности обувь, удобную одежду, солнцезащитные крем и очки
- Мы можем провести экскурсию и для большего количества участников — подробности уточняйте в сообщении гиду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу, указанному путешественником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.