Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк

Побывать в пещерах, где сделали уникальные находки, и осмотреть древний шедевр мирового искусства

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Приглашаем отправиться из Еревана на юго-восток, в Вайоцдзорскую область. В ущелье реки Арпа и её притока Гнишик вы посетите две особенных пещеры — Магелана и Птичью.

В одной из них нашли древнейшую в мире винодельню, а в другой обитают шесть видов краснокнижных летучих мышей! Вы исследуете загадочные лабиринты, а после посетите знаковый монастырь и познакомитесь с его ценными барельефами.
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
Область Вайоц Дзор: таинственные пещеры и монастырь Нораванк
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пещера Магелана

Это одна из крупнейших пещер страны. Она входит в мировую десятку по длине и в тройку как экскурсионная. Общая протяженность маршрута составляет более 1,7 км. В лабиринтах пещеры вы увидите скопления сталактитов и сталагмитов. А также узнаете о местных летучих мышах — здесь обитают восемь видов, шесть из которых включены в Красную книгу Армении!

Птичья пещера

В селе Арени вы посетите вторую удивительную пещеру. Гид расскажет о ценных находках, обнаруженных при археологических раскопках: старейших в мире винодельне и кожаной обуви. А неподалёку вы сможете попробовать местное вино из древних автохтонных сортов винограда. Здесь же можно отобедать в одном из частных домов армянской традиционной кухней.

Средневековый монастырь Нораванк

Комплекс 11-12 веков — один из знаковых памятников архитектуры и скульптуры Армении. Вы познакомитесь с шедевром мирового искусства. Осмотрите ценные барельефы с изображением главных христианских святых, в том числе и первое в христианском мире изображение Бога-Отца. На территории обители много символических деталей — некоторые из них вы изучите с гидом, а также немало загадочных захоронений, о которых вы также услышите на экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт на комфортном автомобиле и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: билеты в пещеру Магелана — 3000 драмов (~8 евро), в Птичью пещеру — 1000 драмов (~3 евро), обед — 10-20 евро с человека
  • Дегустация вина в селе Арени бесплатная
  • С собой рекомендуем брать соответствующую горной местности обувь, удобную одежду, солнцезащитные крем и очки
  • Мы можем провести экскурсию и для большего количества участников — подробности уточняйте в сообщении гиду
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу, указанному путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Арени
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