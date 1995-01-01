Ереван — любовь с первого взгляда!

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1 отзыв
JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Классический тур по столице Армении — Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.

Столице Армении уже 2 800 лет.

Свой современный облик Ереван получил благодаря Александру Таманяну — главному архитектору генерального плана города.
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Экскурсия

$13 за человека

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Ереван — любовь с первого взгляда!
Ереван — любовь с первого взгляда!

Что вы увидите 🤩

  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Северный проспект
  • Цицернакаберд
  • Крытый рынок
  • Голубая Мечеть
  • проспект Маршала Баграмяна
  • Резиденцией Президента
  • Парламентское здание
  • проспект Саят-Новы
  • Театр Оперы и Балета
  • Музей истории Армении
На автобусе 🚌 по центральным достопримечательностям
Наш маршрут начнётся с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности 🏛️, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным «Крытым рынком» и «Голубой Мечетью», проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
Пешая прогулка 👣 по малому центру города
После кругового обзора по городу нас ждёт пешая прогулка 👣 по малому центру. Начнётся она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы конечно поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город 🏙️, и конечно, если повезёт, то Вам откроется величественный вид Бибейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.
Рестораны, кафе и элитные жилые дома
Сделав самые обворожительные фотографии 📸, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нём впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Поющие фонтаны и историческая память
Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы ⭐️, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них — Музей 🖼 истории 📖 Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — мемориал посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 комплекс обзавелся подземным музеем. Её экспонаты повествуют об ужасной трагедии армянского народа, которому пришлось пережить просто нечеловеческие страдания во время гонений, организованных Османской империей.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и не опаздывайте.
🚩 Начало и место завершения: Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
 Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и не опаздывайте.
Ереван — любовь с первого взгляда!
Ереван — любовь с первого взгляда!
Время проведения: Вторник, суббота в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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