На автобусе 🚌 по центральным достопримечательностям

Наш маршрут начнётся с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности 🏛️, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным «Крытым рынком» и «Голубой Мечетью», проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.

Пешая прогулка 👣 по малому центру города

После кругового обзора по городу нас ждёт пешая прогулка 👣 по малому центру. Начнётся она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы конечно поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город 🏙️, и конечно, если повезёт, то Вам откроется величественный вид Бибейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.

Рестораны, кафе и элитные жилые дома

Сделав самые обворожительные фотографии 📸, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.

Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нём впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Поющие фонтаны и историческая память

Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы ⭐️, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них — Музей 🖼 истории 📖 Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — мемориал посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 комплекс обзавелся подземным музеем. Её экспонаты повествуют об ужасной трагедии армянского народа, которому пришлось пережить просто нечеловеческие страдания во время гонений, организованных Османской империей.

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