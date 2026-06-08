От Арарата до Симфонии камней: Хор Вирап, Гарни и Гегард
Отправиться из Еревана к святыням и легендам Армении
Эта поездка поможет понять, как в Армении переплетаются древняя история и сочные пейзажи.
За один день вы увидите сразу несколько символов страны: античный храм Гарни, скальный монастырь Гегард, необычную Симфонию камней и Хор Вирап с видом на Арарат.
А рассказы гида помогут разглядеть за красивыми видами богатое прошлое, глубокую веру и характер Армении.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Еревана
9:50–10:30 — храм Гарни
Вы увидите единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Обсудим дохристианскую историю страны, царскую резиденцию в Гарни и античную архитектуру.
10:30–11:15 — Симфония камней
Спустимся в ущелье к базальтовым колоннам, напоминающим гигантский орган. Разберёмся, как вулканическая природа создала этот пейзаж.
11:45–12:45 — монастырь Гегард
Посетим монастырь, частично высеченный прямо в скале. Поговорим о хачкарах, скальной архитектуре и о том, почему Гегард считается одним из самых атмосферных духовных мест Армении.
12:45–13:45 — обед по желанию. Можем остановиться в местном ресторане или гостевом доме. Вы попробуете армянский лаваш, сыр, зелень, шашлык, домашние блюда и сезонные продукты.
15:15–16:15 — монастырь Хор Вирап
Здесь вы узнаете историю Григория Просветителя и поймёте, почему именно Хор Вирап стал символом принятия христианства в Армении.
16:15–17:15 — возвращение в Ереван
Порядок остановок и время в пути могут меняться из-за дорожной ситуации, погоды или ваших пожеланий.
Организационные детали
Можем организовать поездку для большей группы. Детали обсудим в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
билет в храм Гарни — 1500 драмов (€3–4) за чел.
билет в Симфонию камней — 300 драмов (€1) за чел.
обед — 4000–7000 драмов (€9–16) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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