Эта поездка поможет понять, как в Армении переплетаются древняя история и сочные пейзажи. За один день вы увидите сразу несколько символов страны: античный храм Гарни, скальный монастырь Гегард, необычную Симфонию камней и Хор Вирап с видом на Арарат. А рассказы гида помогут разглядеть за красивыми видами богатое прошлое, глубокую веру и характер Армении.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

9:50–10:30 — храм Гарни

Вы увидите единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Обсудим дохристианскую историю страны, царскую резиденцию в Гарни и античную архитектуру.

10:30–11:15 — Симфония камней

Спустимся в ущелье к базальтовым колоннам, напоминающим гигантский орган. Разберёмся, как вулканическая природа создала этот пейзаж.

11:45–12:45 — монастырь Гегард

Посетим монастырь, частично высеченный прямо в скале. Поговорим о хачкарах, скальной архитектуре и о том, почему Гегард считается одним из самых атмосферных духовных мест Армении.

12:45–13:45 — обед по желанию. Можем остановиться в местном ресторане или гостевом доме. Вы попробуете армянский лаваш, сыр, зелень, шашлык, домашние блюда и сезонные продукты.

15:15–16:15 — монастырь Хор Вирап

Здесь вы узнаете историю Григория Просветителя и поймёте, почему именно Хор Вирап стал символом принятия христианства в Армении.

16:15–17:15 — возвращение в Ереван

Порядок остановок и время в пути могут меняться из-за дорожной ситуации, погоды или ваших пожеланий.

Организационные детали

Можем организовать поездку для большей группы. Детали обсудим в переписке

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются: