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От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино

JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Приглашаем вас на интереснейшую экскурсию ⛳ по маршруту: Озеро Севан — Монастырь Севанаванк — Дилижанский Национальный Парк 🌳 — Монастырь Агарцин.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $19 за человека

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От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино

Что вы увидите

  • Озеро Севан
  • Монанстырь Севанаванк
  • Севанский полуостров
  • Город Дилижан
  • Памятник героям Мимино
  • Монастырь Агарцин
Жемчужина АрменииЭкскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова «Ахтамар», осмотрим Севанский монастырь (IX в. ). По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания. Говорят, они сбываются!
О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»Тур в Дилижан — монастырь АгарцинГоворят, если бы в раю был лес 🌳, горы ⛰️ и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
  • обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино
От голубоглазого Севана до родины Рубик джан — героя фильма Мимино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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