Жемчужина АрменииЭкскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова «Ахтамар», осмотрим Севанский монастырь (IX в. ). По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания. Говорят, они сбываются!

О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»Тур в Дилижан — монастырь АгарцинГоворят, если бы в раю был лес 🌳, горы ⛰️ и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.

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