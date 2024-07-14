Увидеть древние Агарцин и Гошаванк и восхититься живописной природой Армении
В этой поездке тесно переплелись природа и старинная архитектура.
Вы погуляете по густому лесу и отыщете скрытый водопад, до которого добирается не каждый путешественник. Отдохнёте рядом с озером, спрятанным глубоко в горах. И конечно, увидите сразу два средневековых монастыря — и узнаете их историю и легенды.
Скрытый водопад. Вас ждёт часовая прогулка — по пути вы познакомитесь с флорой Армении. А затем оцените мощь водяного потока, который пробивается сквозь густой лес.
Монастырь Гошаванк. Вы поймёте, как средневековый ансамбль может идеально дополнять окружающую природу. А гид расскажет, почему выдающийся мыслитель Мхитар Гош прожил тут свои последние годы — и что оставил в наследство армянскому народу.
Озеро Гош. Небольшое озеро с кристально чистой водой похожее на хрустальную каплю. Здесь, высоко в горах, вы немного отдохнёте и полюбуетесь нетронутой красотой Дилижанского заповедника.
Монастырь Агарцин. Настоящая архитектурная жемчужина Армении, затерянная в горах среди лесов. Вы увидите три церкви, древние хачкары и дуб–ровесник монастыря. Послушаете тишину и узнаете о легендах этого места.
Организационные детали
Поездка проходит на на комфортабельном Ford Mondeo
Время в пути до первой локации — около 1,5 часов
Подъём на автомобиле к озеру Гош оплачивается дополнительно — 10000 драмов за машину
Экскурсия подходит для детей от 12 лет
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 428 туристов
Меня зовут Мариам. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Много лет работаю гидом-эксурсоводом в Армении. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Дружелюбные и информативные туры мы проводим вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!