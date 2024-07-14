В этой поездке тесно переплелись природа и старинная архитектура. Вы погуляете по густому лесу и отыщете скрытый водопад, до которого добирается не каждый путешественник. Отдохнёте рядом с озером, спрятанным глубоко в горах. И конечно, увидите сразу два средневековых монастыря — и узнаете их историю и легенды.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Айк и Мариам Ваш представитель в Ереване

Описание экскурсии

Скрытый водопад. Вас ждёт часовая прогулка — по пути вы познакомитесь с флорой Армении. А затем оцените мощь водяного потока, который пробивается сквозь густой лес.

Монастырь Гошаванк. Вы поймёте, как средневековый ансамбль может идеально дополнять окружающую природу. А гид расскажет, почему выдающийся мыслитель Мхитар Гош прожил тут свои последние годы — и что оставил в наследство армянскому народу.

Озеро Гош. Небольшое озеро с кристально чистой водой похожее на хрустальную каплю. Здесь, высоко в горах, вы немного отдохнёте и полюбуетесь нетронутой красотой Дилижанского заповедника.

Монастырь Агарцин. Настоящая архитектурная жемчужина Армении, затерянная в горах среди лесов. Вы увидите три церкви, древние хачкары и дуб–ровесник монастыря. Послушаете тишину и узнаете о легендах этого места.

Организационные детали