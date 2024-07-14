Из Еревана - к красотам Тавушской области

Увидеть древние Агарцин и Гошаванк и восхититься живописной природой Армении
В этой поездке тесно переплелись природа и старинная архитектура.

Вы погуляете по густому лесу и отыщете скрытый водопад, до которого добирается не каждый путешественник. Отдохнёте рядом с озером, спрятанным глубоко в горах. И конечно, увидите сразу два средневековых монастыря — и узнаете их историю и легенды.
Из Еревана - к красотам Тавушской области
Из Еревана - к красотам Тавушской области
Из Еревана - к красотам Тавушской области
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Скрытый водопад. Вас ждёт часовая прогулка — по пути вы познакомитесь с флорой Армении. А затем оцените мощь водяного потока, который пробивается сквозь густой лес.

Монастырь Гошаванк. Вы поймёте, как средневековый ансамбль может идеально дополнять окружающую природу. А гид расскажет, почему выдающийся мыслитель Мхитар Гош прожил тут свои последние годы — и что оставил в наследство армянскому народу.

Озеро Гош. Небольшое озеро с кристально чистой водой похожее на хрустальную каплю. Здесь, высоко в горах, вы немного отдохнёте и полюбуетесь нетронутой красотой Дилижанского заповедника.

Монастырь Агарцин. Настоящая архитектурная жемчужина Армении, затерянная в горах среди лесов. Вы увидите три церкви, древние хачкары и дуб–ровесник монастыря. Послушаете тишину и узнаете о легендах этого места.

Организационные детали

  • Поездка проходит на на комфортабельном Ford Mondeo
  • Время в пути до первой локации — около 1,5 часов
  • Подъём на автомобиле к озеру Гош оплачивается дополнительно — 10000 драмов за машину
  • Экскурсия подходит для детей от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСкидкиОт вашего отеля

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