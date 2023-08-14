Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз

Ознакомительная прогулка по кладбищу Норадуз: величественные армянские хачкары

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Путешествие по побережью озера Севан обещает быть захватывающим и незабываемым, наполняя душу и тело новыми впечатлениями и вкусами.

Мы увидим монастырский комплекс Севанаванк — величественное сооружение IX-XIII веков, раскинувшееся на скалистом мысе. Затем отправимся в загадочный Айраванк, где ждет самое большое в мире собрание армянских хачкаров и, возможно, самое древнее армянское кладбище — даже самый первый хачкар здесь датируется V веком н. э. А если вы любите сыры, то мы обязательно посетим семейную сыроварню Микаэлян, здесь производят эксклюзивные сорта сыров!
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Озеро Севан - Айраванк - Сырная дегустация - Норадуз
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Озеро Севан с монастырём Севанаванк IX века
  • Монастырский комплекс Айраванк
  • Домашняя сыроварня семьи Микаэлян
  • Норадуз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательная поездка по побережью озера Севан. Кроме Севанаванка мы посетим Айраванк. Монастырский комплекс IX-XIII вв. находится на скалистом мысе озера Севан. В Норадузе находится самое большое в мире собрание армянских хачкаров и, возможно, вообще самое древнее армянское кладбище. Ведь самый древний хачкар на кладбище села Норадуз датирован V веком н. э. И, наконец, домашняя сыроварня семьи Микаэлян! Здесь производят эксклюзивные виды сыров: два "алкогольных" сыра, а также качотту, сыр завернутый в виноградные листья, и разновидность пармезана, который назвали "Армезаном". Дегустация сыра - большая тарелка с сыром и мясом, а малая тарелка + всем по бокалу белого сухого!.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт с водителем
  • 1 бутылка воды на человека
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • На Севане летом много ультрафиолета и обжигающего солнца. Пожалуйста
  • Возьмите с собой очки и шляпы или зонты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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