Наша однодневная экскурсия проведет вас по культурному и природному богатству Армении. Мы увидим чистые воды озера Севан и расположившиеся на берегу монастыри Севанаванк и Айраванк. Насладимся видами армянских гор и побываем в настоящем музее под открытым небом — деревне Норатус.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет до 3 человек (без гида)
|$116
|Билет до 3 человек (с гидом)
|$158
|Билет до 7 человек (без гида)
|$158
|Билет до 6 человек (с гидом)
|$215
Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Хачкары Норатуса
- Монастырь Айраванк
Описание
Монастырь Севанаванк Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан и монастырь Айраванк Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Монастырь Айраванк — одна из скрытых жемчужин Армении, построенная на берегу озера Севан. От стен монастыря открываются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря. Деревня Норатус Деревня Норатус находится в Гегаркуникском регионе, на правом берегу Гаварагета, в 5 км. к северо-востоку от города Гавара. Это одно из древнейших поселений Гегаркуникского региона, где сохранилось множество памятников. Норатус считается лесом хачкаров («крест-камень»), уникальным музеем под открытым небом, неповторимой коллекцией творений искусства по изготовлению хачкаров, которое раскрывает одну из многочисленных тайн Армении. Согласно легенде, во время монголо-татарских нашествий на сотнях хачкаров появляется одежда солдат. Увидев устрашающее зрелище, враг отступает.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн).
- Услуги профессионального русскоязычного гида.
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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