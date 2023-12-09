Описание

Монастырь Севанаванк Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан и монастырь Айраванк Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Монастырь Айраванк — одна из скрытых жемчужин Армении, построенная на берегу озера Севан. От стен монастыря открываются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря. Деревня Норатус Деревня Норатус находится в Гегаркуникском регионе, на правом берегу Гаварагета, в 5 км. к северо-востоку от города Гавара. Это одно из древнейших поселений Гегаркуникского региона, где сохранилось множество памятников. Норатус считается лесом хачкаров («крест-камень»), уникальным музеем под открытым небом, неповторимой коллекцией творений искусства по изготовлению хачкаров, которое раскрывает одну из многочисленных тайн Армении. Согласно легенде, во время монголо-татарских нашествий на сотнях хачкаров появляется одежда солдат. Увидев устрашающее зрелище, враг отступает.