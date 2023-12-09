Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Наша однодневная экскурсия проведет вас по культурному и природному богатству Армении. Мы увидим чистые воды озера Севан и расположившиеся на берегу монастыри Севанаванк и Айраванк. Насладимся видами армянских гор и побываем в настоящем музее под открытым небом — деревне Норатус.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, хачкары Норатуса, монастырь Айраванк
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет до 3 человек (без гида)$116
Билет до 3 человек (с гидом)$158
Билет до 7 человек (без гида)$158
Билет до 6 человек (с гидом)$215

Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Хачкары Норатуса
  • Монастырь Айраванк

Описание

Монастырь Севанаванк Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отделенным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан и монастырь Айраванк Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Монастырь Айраванк — одна из скрытых жемчужин Армении, построенная на берегу озера Севан. От стен монастыря открываются живописные панорамные виды, настраивающие на покой и умиротворение. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и любопытными легендами, которыми за сотни веков обросла история монастыря. Деревня Норатус Деревня Норатус находится в Гегаркуникском регионе, на правом берегу Гаварагета, в 5 км. к северо-востоку от города Гавара. Это одно из древнейших поселений Гегаркуникского региона, где сохранилось множество памятников. Норатус считается лесом хачкаров («крест-камень»), уникальным музеем под открытым небом, неповторимой коллекцией творений искусства по изготовлению хачкаров, которое раскрывает одну из многочисленных тайн Армении. Согласно легенде, во время монголо-татарских нашествий на сотнях хачкаров появляется одежда солдат. Увидев устрашающее зрелище, враг отступает.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн).
  • Услуги профессионального русскоязычного гида.
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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