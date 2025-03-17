Армения — это невероятная природа и древняя архитектура. На этой экскурсии вы познакомитесь и с тем, и с другим. Ощутите дыхание армянских церквей и узнаете их историю. Своими глазами увидите самый большой в мире комплекс хачкаров, дошедший до нас со Средневековья. И конечно, зарядитесь энергией от прекрасного Севана и окружающих его гор.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Севанаванк
Вы изучите один из самых известных монастырей Армении, великолепный памятник средневекового зодчества, заглянете в его церкви, отыщете хачкар Всеспаситель. И полюбуетесь Севаном с высокого берега — отсюда кажется, что перед вами море.
Норатус
Вы увидите поле хачкаров — одно из самых впечатляющих мест Армении. На семи гектарах некрополя возведено около тысячи армянских хачкаров. Самый ранний из них датирован 9 веком, но большинство — 13–14 веками.
Айраванк
И насладитесь тишиной в небольшом монастыре 9 века — он расположился на скалистом холме в окружении живописной природы. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и множеством связанных с ним легенд.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento, Toyota Camry, Nissan Bluebird, Toyota Alphard, Honda Elysion или Honda Odyssey в зависимости от количества путешественников
- Возможен трансфер из/до аэропорта, оплачивается дополнительно
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки и услуги профессионального фотографа (по желанию — €50)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 3733 туристов
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!Задать вопрос
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