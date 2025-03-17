Армения — это невероятная природа и древняя архитектура. На этой экскурсии вы познакомитесь и с тем, и с другим. Ощутите дыхание армянских церквей и узнаете их историю. Своими глазами увидите самый большой в мире комплекс хачкаров, дошедший до нас со Средневековья. И конечно, зарядитесь энергией от прекрасного Севана и окружающих его гор.

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Описание экскурсии

Севанаванк

Вы изучите один из самых известных монастырей Армении, великолепный памятник средневекового зодчества, заглянете в его церкви, отыщете хачкар Всеспаситель. И полюбуетесь Севаном с высокого берега — отсюда кажется, что перед вами море.

Норатус

Вы увидите поле хачкаров — одно из самых впечатляющих мест Армении. На семи гектарах некрополя возведено около тысячи армянских хачкаров. Самый ранний из них датирован 9 веком, но большинство — 13–14 веками.

Айраванк

И насладитесь тишиной в небольшом монастыре 9 века — он расположился на скалистом холме в окружении живописной природы. Айраванк известен не только своей интересной архитектурой, но и множеством связанных с ним легенд.

Организационные детали