Сбежать от городской суеты, подняться к древнему монастырю, отправиться на лодке по озеру и подставлять лицо освежающим брызгам. Это будет незабываемый день у Севана — одного из самых красивых высокогорных озёр Кавказа. Сочные пейзажи разбавим рассказами об истории и традициях этих мест.

Описание экскурсии

Монастырь Севанаванк. Вы увидите древние церкви Святого Аствацацина и Святого Креста с изысканной каменной резьбой. Поймёте, как архитектура и расположение монастыря Севанаванк отражают глубокую связь человека с природой.

Прогулка на лодке по озеру Севан. Водная гладь на фоне горных пейзажей, красивые ракурсы монастыря и чистый воздух — всё, что нужно, чтобы замедлиться и погрузиться в спокойную атмосферу. Вы узнаете, почему озеро Севан называют жемчужиной армянских гор, как оно формировало жизнь людей вокруг и чем ценно сегодня.

Свободное время на берегу. Вы сможете самостоятельно прогуляться, искупаться (в зависимости от сезона) и перекусить.

Примерный тайминг:

9:00 — начало экскурсии

10:00 — монастырь Севанаванк

11:00 — прогулка на лодке

11:40 — свободное время у озера

13:45 — выезд в Ереван

Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.

Организационные детали