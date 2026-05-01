Полдня у Севана: Севанаванк, прогулка на лодке и отдых у озера (из Еревана)
Наполниться свежестью горного водоёма и полюбоваться монастырём на скале
Сбежать от городской суеты, подняться к древнему монастырю, отправиться на лодке по озеру и подставлять лицо освежающим брызгам. Это будет незабываемый день у Севана — одного из самых красивых высокогорных озёр Кавказа. Сочные пейзажи разбавим рассказами об истории и традициях этих мест.
Описание экскурсии
Монастырь Севанаванк. Вы увидите древние церкви Святого Аствацацина и Святого Креста с изысканной каменной резьбой. Поймёте, как архитектура и расположение монастыря Севанаванк отражают глубокую связь человека с природой.
Прогулка на лодке по озеру Севан. Водная гладь на фоне горных пейзажей, красивые ракурсы монастыря и чистый воздух — всё, что нужно, чтобы замедлиться и погрузиться в спокойную атмосферу. Вы узнаете, почему озеро Севан называют жемчужиной армянских гор, как оно формировало жизнь людей вокруг и чем ценно сегодня.
Свободное время на берегу. Вы сможете самостоятельно прогуляться, искупаться (в зависимости от сезона) и перекусить.
Примерный тайминг:
9:00 — начало экскурсии 10:00 — монастырь Севанаванк 11:00 — прогулка на лодке 11:40 — свободное время у озера 13:45 — выезд в Ереван
Тайминг может меняться в зависимости от размера и темпа группы, погодных условий и других факторов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе MAN или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter в зависимости от размера группы
В стоимость включены: транспорт с wi-fi, прогулка на лодке, бутилированная вода и булочки
Перед водной прогулкой проведём инструктаж по технике безопасности. На борту имеются спасательные жилеты
Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€26
Дети до 7 лет
€13
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2075 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Полдня у Севана: Севанаванк, прогулка на лодке и отдых у озера (из Еревана)»