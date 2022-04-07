Природная красота Джермука

Природная красота Джермука
Природная красота Джермука
Природная красота Джермука
Природная красота Джермука
Природная красота Джермука
Природная красота Джермука

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Айраванк
  • Хачкары Норатуса
  • Селимский перевал
  • Джермукский водопад
  • Галерея Минеральных вод
  • Винный завод «Старый Арени»
Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Здесь Вы посетите монастырь Айраванк, также расположенный на холме.
Проезжая вдоль берега, вы доедете до деревни Норатус, где находится самое большое собрание армянских хачкаров — каменные стела, на которых выгравирован крест, призванный показать путь к спасению. По легенде, Айк — прародитель всех армян — приказал своим людям украсить каждый камень в Армении. Вот почему здесь вы увидите около 3000 хачкаров, изображающих сюжеты из разных эпох.
Далее вы направитесь в город Джермук, расположенный в лесах и горах региона Вайоц Дзор, на небольшом плато, на высоте 2080 м над уровнем моря; плато разделено на две части ущельем реки Арпа. Джермук широко известен своей лечебной водой. Воды Джермука были надежным средством лечения многочисленных болезней в течение сотен лет.
Город также уникален своим водопадом. Высота водопада 72 м. Водопад иногда называют «Волосы Русалочки». Джермук имеет довольно длинную историю, однако современный город был основан только в 1940 году, после развития первого санатория. В настоящее время Джермук популярен своими современными и уютными санаториями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Традиционный обед
  • Услуги профессионального гида (русский, английский)
  • Wi-Fi в транспорте
  • Входные билеты
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Что не входит
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится
Когда: По пятницам в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • За день до тура Вам нужно отправить фото Вашего паспорта
  • Либо подойти к нам в офис
  • Чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По пятницам в 08:00

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