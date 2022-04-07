Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Здесь Вы посетите монастырь Айраванк, также расположенный на холме.

Проезжая вдоль берега, вы доедете до деревни Норатус, где находится самое большое собрание армянских хачкаров — каменные стела, на которых выгравирован крест, призванный показать путь к спасению. По легенде, Айк — прародитель всех армян — приказал своим людям украсить каждый камень в Армении. Вот почему здесь вы увидите около 3000 хачкаров, изображающих сюжеты из разных эпох.

Далее вы направитесь в город Джермук, расположенный в лесах и горах региона Вайоц Дзор, на небольшом плато, на высоте 2080 м над уровнем моря; плато разделено на две части ущельем реки Арпа. Джермук широко известен своей лечебной водой. Воды Джермука были надежным средством лечения многочисленных болезней в течение сотен лет.

Город также уникален своим водопадом. Высота водопада 72 м. Водопад иногда называют «Волосы Русалочки». Джермук имеет довольно длинную историю, однако современный город был основан только в 1940 году, после развития первого санатория. В настоящее время Джермук популярен своими современными и уютными санаториями.