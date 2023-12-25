Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни

Кто рано встаёт, тот успевает застать почти безлюдные монастыри и неспешно рассмотреть их древнюю красоту. А ещё — увидеть Арарат в лучах утреннего солнца. Мы отправимся в увлекательное путешествие к местам, где родилась христианская Армения.

И посетим винодельни, где не превращают воду в вино, но делают его из сочного винограда, гранатов или вишни.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат. Увидите, откуда началась история христианства в Армении и узнаете, как именно это происходило. Услышите легенды о святом старце Григории, великих армянских правителях и древней столице Арташате.
  • Монастырь Нораванк. Вы полюбуетесь инопланетными красными скалами, окружающими монастырь, и живописным ущельем реки. Узнаете, в чём сакральный смысл традиционных каменных крестов — хачкаров.
  • Смотровая в горах Арени. Мы поднимемся на высоту птичьего полёта, насладимся невероятными видами гор и устроим лёгкий пикник со свежесваренным кофе. По дороге на смотровую посетим селевую дамбу Арени. Вы поймёте, для чего её используют, и сделаете оригинальные фото.
  • Винная дегустация и обед. Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино. По желанию вы можете попробовать классические вина на крупных заводах Hin Areni и Old Bridge. Или оценить вкусное фруктовое вино из граната, вишни или абрикоса на частной винодельне. Совмещать не возбраняется:).

Организационные детали

  • Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
  • Обед и дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно — от 1500 до 7000 драмов с человека. На домашних винодельнях дегустации бесплатны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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