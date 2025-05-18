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Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина

Откройте для себя величие Армении: Хор Вирап, Нораванк и Арени. Насладитесь видами гор, легендами и дегустацией вина
Экскурсия предлагает ранний визит в монастыри Хор Вирап и Нораванк, где можно насладиться тишиной и красотой древних сооружений. Виды на Арарат в утреннем свете впечатляют.

После посещения исторических мест, путешествие продолжается в винодельни Арени, где дегустация местных вин оставит незабываемые впечатления. Уникальная возможность совместить культурное и гастрономическое наслаждение
4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древних монастырей
  • 🌄 Виды на гору Арарат
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🗺️ Погружение в историю Армении
  • 📸 Фотографии на фоне красных скал

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами и дегустацией на свежем воздухе. В апреле и октябре также комфортно, но возможны прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более холодную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина

Что можно увидеть

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Смотровая в горах Арени

Описание экскурсии

  • Монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат. Увидите, откуда началась история христианства в Армении и узнаете, как именно это происходило. Услышите легенды о святом старце Григории, великих армянских правителях и древней столице Арташате.
  • Монастырь Нораванк. Вы полюбуетесь инопланетными красными скалами, окружающими монастырь, и живописным ущельем реки. Узнаете, в чём сакральный смысл традиционных каменных крестов — хачкаров.
  • Смотровая в горах Арени. Мы поднимемся на высоту птичьего полёта, насладимся невероятными видами гор и устроим лёгкий пикник со свежесваренным кофе. По дороге на смотровую посетим селевую дамбу Арени. Вы поймёте, для чего её используют, и сделаете оригинальные фото.
  • Винная дегустация и обед. Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино. По желанию вы можете попробовать классические вина на крупных заводах Hin Areni и Old Bridge. Или оценить вкусное фруктовое вино из граната, вишни или абрикоса на частной винодельне. Совмещать не возбраняется:).

Организационные детали

  • Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
  • Обед и дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно — от 1500 до 7000 драмов с человека. На домашних винодельнях дегустации бесплатны.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8005 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирма
Хороший рассказчик, отличная машина, прекрасная природа. Но впечатление испортило ощущение, что тур коммерческий.

В описании написано несколько виноделен, мы очень быстро посетили одну, нас почти сразу увели к продавцу на дегустацию.
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Не хватило погружения в процесс производства.

С обедом тоже были немного другие ожидания. Выбор был: ресторан и обед в семье винодела. Мы выбрали второе ожидая аутентичный обед, который условно приготовила хозяйка, что будет погружение в быт и культуру семьи. По факту это было кафе с несколькими столами и другими компаниями людей. Цена за обед на мой взгляд завышена, но выбора как такого нет. 7000 с человека, 28 000 за четверых. Тогда как вчера мы пообедали свежайшей рыбой из Севана за 11000 на четверых.

Итого: в целом все было супер, но ощущение коммерческого тура

Хороший рассказчик, отличная машина, прекрасная природа. Но впечатление испортило ощущение, что тур коммерческий.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра
Ответ организатора:
Ирма, мы очень рады, что экскурсия понравилась вам и вашим близким! Вы отметили нашего классного гида, комфортную машину и потрясающие
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виды. Спасибо вам)
Хотелось бы более подробно рассказать про моменты, которые вы подсветили о винодельне и обеде.
Так как экскурсия индивидуальная наши гости не ограничены по времени посещения и в выборе виноделен. Мы всегда предлагаем несколько вариантов (бесплатные и платные) и даже в описании указано, что "совмещать дегустации на нескольких винодельнях не возбраняется"=). Вы остановили свой выбор на бесплатной дегустации в красивом погребе с тремя видами вин. Но так как после дегустации не обсуждалось посещение платных виноделен, гид вас туда не повез. На наш взгляд это как раз максимальная некоммерция)
По поводу обеда, не секрет, что мы обожаем Matevosyan House за их безупречную кухню, атмосферу гостеприимства и виды на окружающий живописный ландшафт. У них есть обеды с фиксированной ценой с человека (туда входит несколько видов салатов, свежие овощи, домашние сыры, шашлык и картошка из тандыра, хлеб, сладости, чай, кофе, компоты, бокал вина) и цена которую вы назвали для такого стола отличная. Но, у них также есть возможность заказать по меню. Мы это заранее озвучили. И у вас был выбор. Еще мы всегда предлагаем альтернативу: можно поехать в любой другой ресторан, который вы выбрали по отзывам или мы можем посоветовать что-то если вам хочется в другое место.
Для наших будущих гостей: Не стесняйтесь сказать, что вы хотите поехать на разные винодельни. Мы будем только рады показать вам все самые классные места, которые знаем. И не сомневайтесь, мы никогда не берем % чека от обеда наших гостей, % на дегустациях и вообще нигде. Это не в наших правилах!
Надеемся, что Армения вам запомнилась как солнечная, гостеприимная, замечательная страна. Будем рады вам, если соберетесь в гости еще раз!

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Галина
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Константину! Несмотря на ужаснейшую погоду (ливень весь день) программа была перестроена таким образом, чтобы мы смогли получить максимум впечатлений и этот день запомнился нам надолго. Что запланировали, все посмотрели и сделали потрясающие фото! В прямом смысле, Константин тучи разводил руками! Огромное спасибо.
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Константину! Несмотря на ужаснейшую погоду (ливень весь день) программа была
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Д
Очень понравилась и сама экскурсия, и ее организация. Все очень удобно, понятно, четко. У нас был прекрасный гид Армен. Хороший маршрут,очень красивые и интересные места.

Один только момент смутил: в описании экскурсии было указано, что на смотровой площадке будет пикник, а его не было.
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Д
Поездка прошла потрясающе. Ездили семьёй с Ваграмом, оказались в надёжных и заботливых руках. Всю поездку нам было вкусно, весело, красиво! И очень безопасно - Ваграм опытный водитель, даже в густом
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тумане вёл уверенно и аккуратно. Маршрут отлично продуман, дорога не была утомительной. Иногда хотелось чуть-чуть больше информации) А так эта поездка оставила самые яркие впечатления, самые сочные фотки, самые приятные воспоминания об Армении. Спасибо!

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Т
Экскурсия насыщенная, экскурсовод доброжелательный, информация подана хорошо. Понравились виды и непосредственно дегустация вина. Также отдельное спасибо за предложенный горячий чай!
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