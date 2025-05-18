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виды. Спасибо вам)

Хотелось бы более подробно рассказать про моменты, которые вы подсветили о винодельне и обеде.

Так как экскурсия индивидуальная наши гости не ограничены по времени посещения и в выборе виноделен. Мы всегда предлагаем несколько вариантов (бесплатные и платные) и даже в описании указано, что "совмещать дегустации на нескольких винодельнях не возбраняется"=). Вы остановили свой выбор на бесплатной дегустации в красивом погребе с тремя видами вин. Но так как после дегустации не обсуждалось посещение платных виноделен, гид вас туда не повез. На наш взгляд это как раз максимальная некоммерция)

По поводу обеда, не секрет, что мы обожаем Matevosyan House за их безупречную кухню, атмосферу гостеприимства и виды на окружающий живописный ландшафт. У них есть обеды с фиксированной ценой с человека (туда входит несколько видов салатов, свежие овощи, домашние сыры, шашлык и картошка из тандыра, хлеб, сладости, чай, кофе, компоты, бокал вина) и цена которую вы назвали для такого стола отличная. Но, у них также есть возможность заказать по меню. Мы это заранее озвучили. И у вас был выбор. Еще мы всегда предлагаем альтернативу: можно поехать в любой другой ресторан, который вы выбрали по отзывам или мы можем посоветовать что-то если вам хочется в другое место.

Для наших будущих гостей: Не стесняйтесь сказать, что вы хотите поехать на разные винодельни. Мы будем только рады показать вам все самые классные места, которые знаем. И не сомневайтесь, мы никогда не берем % чека от обеда наших гостей, % на дегустациях и вообще нигде. Это не в наших правилах!

Надеемся, что Армения вам запомнилась как солнечная, гостеприимная, замечательная страна. Будем рады вам, если соберетесь в гости еще раз!