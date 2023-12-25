Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Кто рано встаёт, тот успевает застать почти безлюдные монастыри и неспешно рассмотреть их древнюю красоту. А ещё — увидеть Арарат в лучах утреннего солнца. Мы отправимся в увлекательное путешествие к местам, где родилась христианская Армения.
И посетим винодельни, где не превращают воду в вино, но делают его из сочного винограда, гранатов или вишни.
И посетим винодельни, где не превращают воду в вино, но делают его из сочного винограда, гранатов или вишни.
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Описание
Что вас ожидает
- Монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат. Увидите, откуда началась история христианства в Армении и узнаете, как именно это происходило. Услышите легенды о святом старце Григории, великих армянских правителях и древней столице Арташате.
- Монастырь Нораванк. Вы полюбуетесь инопланетными красными скалами, окружающими монастырь, и живописным ущельем реки. Узнаете, в чём сакральный смысл традиционных каменных крестов — хачкаров.
- Смотровая в горах Арени. Мы поднимемся на высоту птичьего полёта, насладимся невероятными видами гор и устроим лёгкий пикник со свежесваренным кофе. По дороге на смотровую посетим селевую дамбу Арени. Вы поймёте, для чего её используют, и сделаете оригинальные фото.
- Винная дегустация и обед. Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино. По желанию вы можете попробовать классические вина на крупных заводах Hin Areni и Old Bridge. Или оценить вкусное фруктовое вино из граната, вишни или абрикоса на частной винодельне. Совмещать не возбраняется:).
Организационные детали
- Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
- Обед и дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно — от 1500 до 7000 драмов с человека. На домашних винодельнях дегустации бесплатны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля / апартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 4346 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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