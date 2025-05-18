Экскурсия предлагает ранний визит в монастыри Хор Вирап и Нораванк, где можно насладиться тишиной и красотой древних сооружений. Виды на Арарат в утреннем свете впечатляют.
После посещения исторических мест, путешествие продолжается в винодельни Арени, где дегустация местных вин оставит незабываемые впечатления. Уникальная возможность совместить культурное и гастрономическое наслаждение
После посещения исторических мест, путешествие продолжается в винодельни Арени, где дегустация местных вин оставит незабываемые впечатления. Уникальная возможность совместить культурное и гастрономическое наслаждение
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древних монастырей
- 🌄 Виды на гору Арарат
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🗺️ Погружение в историю Армении
- 📸 Фотографии на фоне красных скал
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами и дегустацией на свежем воздухе. В апреле и октябре также комфортно, но возможны прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более холодную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Смотровая в горах Арени
Описание экскурсии
- Монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат. Увидите, откуда началась история христианства в Армении и узнаете, как именно это происходило. Услышите легенды о святом старце Григории, великих армянских правителях и древней столице Арташате.
- Монастырь Нораванк. Вы полюбуетесь инопланетными красными скалами, окружающими монастырь, и живописным ущельем реки. Узнаете, в чём сакральный смысл традиционных каменных крестов — хачкаров.
- Смотровая в горах Арени. Мы поднимемся на высоту птичьего полёта, насладимся невероятными видами гор и устроим лёгкий пикник со свежесваренным кофе. По дороге на смотровую посетим селевую дамбу Арени. Вы поймёте, для чего её используют, и сделаете оригинальные фото.
- Винная дегустация и обед. Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино. По желанию вы можете попробовать классические вина на крупных заводах Hin Areni и Old Bridge. Или оценить вкусное фруктовое вино из граната, вишни или абрикоса на частной винодельне. Совмещать не возбраняется:).
Организационные детали
- Я заберу вас в отеле в Ереване и привезу обратно. Транспортные расходы входят в стоимость.
- Обед и дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно — от 1500 до 7000 драмов с человека. На домашних винодельнях дегустации бесплатны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8005 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший рассказчик, отличная машина, прекрасная природа. Но впечатление испортило ощущение, что тур коммерческий.
В описании написано несколько виноделен, мы очень быстро посетили одну, нас почти сразу увели к продавцу на дегустацию.
В описании написано несколько виноделен, мы очень быстро посетили одну, нас почти сразу увели к продавцу на дегустацию.
Ваграм и Александра
Ответ организатора:
Ирма, мы очень рады, что экскурсия понравилась вам и вашим близким! Вы отметили нашего классного гида, комфортную машину и потрясающие
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Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Константину! Несмотря на ужаснейшую погоду (ливень весь день) программа была перестроена таким образом, чтобы мы смогли получить максимум впечатлений и этот день запомнился нам надолго. Что запланировали, все посмотрели и сделали потрясающие фото! В прямом смысле, Константин тучи разводил руками! Огромное спасибо.
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Д
Очень понравилась и сама экскурсия, и ее организация. Все очень удобно, понятно, четко. У нас был прекрасный гид Армен. Хороший маршрут,очень красивые и интересные места.
Один только момент смутил: в описании экскурсии было указано, что на смотровой площадке будет пикник, а его не было.
Один только момент смутил: в описании экскурсии было указано, что на смотровой площадке будет пикник, а его не было.
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Д
Поездка прошла потрясающе. Ездили семьёй с Ваграмом, оказались в надёжных и заботливых руках. Всю поездку нам было вкусно, весело, красиво! И очень безопасно - Ваграм опытный водитель, даже в густом
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Т
Экскурсия насыщенная, экскурсовод доброжелательный, информация подана хорошо. Понравились виды и непосредственно дегустация вина. Также отдельное спасибо за предложенный горячий чай!
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