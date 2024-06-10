Винное путешествие среди потухших вулканов

Из Еревана - к невероятным пейзажам и вкуснейшим винам
Приглашаем в насыщенное и душевное приключение в центр армянского виноделия.

Вы насладитесь живописными видами и ароматными винами, оцените средневековые архитектурные шедевры и услышите интересные истории.

Мы расскажем об автохтонных и эндемичных винах, диком винограде, местных традициях и главном герое нашего путешествия — сорте Арени.
Винное путешествие среди потухших вулканов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Винное путешествие среди потухших вулканов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость-монастырь Хор Вирап. Здесь мы откупорим первую бутылку вина, сделанного из сорта Арени, и поприветствуем библейский Арарат. Вы узнаете, как Ной высадил здесь первую лозу.

Семейная бутиковая винодельня. Всё готово к началу дегустации, но прежде — знакомство с виноделом, история производства, прогулка по виноградникам, осмотр терруара и погружение в традиции. Вы попробуете несколько вин из Арени и закуски, приправленные душевными разговорами.

Монастырь Нораванк — жемчужина средневекового армянского зодчества. Здесь были найдены древние винодельческие артефакты. Вы увидите заросли дикого винограда и старинные давильни в живописном каньоне.

Горы среди бесконечных виноградников. Вы попробуете чудесное розе и выдержанное красное сухое вино, сделанное ещё одной винодельней, которая использует Арени. Увидите столетние лозы, о которых бережно заботятся, и погуляете по виноградникам.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация вин с сырами, фруктами и другими закусками — от 7000 до 15 000 драмов/чел. за 3–7 бокалов (цена зависит от сорта и винодельни), обед — по желанию
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Ford, Mercedes и других
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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