Крепость-монастырь Хор Вирап. Здесь мы откупорим первую бутылку вина, сделанного из сорта Арени, и поприветствуем библейский Арарат. Вы узнаете, как Ной высадил здесь первую лозу.
Семейная бутиковая винодельня. Всё готово к началу дегустации, но прежде — знакомство с виноделом, история производства, прогулка по виноградникам, осмотр терруара и погружение в традиции. Вы попробуете несколько вин из Арени и закуски, приправленные душевными разговорами.
Монастырь Нораванк — жемчужина средневекового армянского зодчества. Здесь были найдены древние винодельческие артефакты. Вы увидите заросли дикого винограда и старинные давильни в живописном каньоне.
Горы среди бесконечных виноградников. Вы попробуете чудесное розе и выдержанное красное сухое вино, сделанное ещё одной винодельней, которая использует Арени. Увидите столетние лозы, о которых бережно заботятся, и погуляете по виноградникам.
Организационные детали
Дополнительные расходы: дегустация вин с сырами, фруктами и другими закусками — от 7000 до 15 000 драмов/чел. за 3–7 бокалов (цена зависит от сорта и винодельни), обед — по желанию
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Ford, Mercedes и других
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nana — ваша команда гидов в Ереване
Меня зовут Нана. Я профессиональный гид, помогаю людям узнать и полюбить Армению. Я изучала историю и культуру и понимаю, как важно быть причастным и смотреть на мир сквозь призму исторического читать дальше
и культурного наследия человечества. Считаю важным не только показать, но и соотнести, сопоставить, проанализировать с тем, чтобы не пропустить уроки истории. Я раскрываю разностороннюю, разноплановую, потрясающую Армению, историческую и культурную. Я и моя команда ждём вас в Армении!