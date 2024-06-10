Приглашаем в насыщенное и душевное приключение в центр армянского виноделия. Вы насладитесь живописными видами и ароматными винами, оцените средневековые архитектурные шедевры и услышите интересные истории. Мы расскажем об автохтонных и эндемичных винах, диком винограде, местных традициях и главном герое нашего путешествия — сорте Арени.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость-монастырь Хор Вирап. Здесь мы откупорим первую бутылку вина, сделанного из сорта Арени, и поприветствуем библейский Арарат. Вы узнаете, как Ной высадил здесь первую лозу.

Семейная бутиковая винодельня. Всё готово к началу дегустации, но прежде — знакомство с виноделом, история производства, прогулка по виноградникам, осмотр терруара и погружение в традиции. Вы попробуете несколько вин из Арени и закуски, приправленные душевными разговорами.

Монастырь Нораванк — жемчужина средневекового армянского зодчества. Здесь были найдены древние винодельческие артефакты. Вы увидите заросли дикого винограда и старинные давильни в живописном каньоне.

Горы среди бесконечных виноградников. Вы попробуете чудесное розе и выдержанное красное сухое вино, сделанное ещё одной винодельней, которая использует Арени. Увидите столетние лозы, о которых бережно заботятся, и погуляете по виноградникам.

Организационные детали