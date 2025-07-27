Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин. Откройте для себя уникальные культурные и природные достопримечательности
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Армении, где вы посетите величественное озеро Севан и древние монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин. Прогулка по Дилижану с его целебным воздухом станет приятным дополнением к экскурсии. Погрузитесь в атмосферу истории и природы, ощутите гармонию и спокойствие этих мест.
Тур проходит на комфортабельном автобусе с гидом, включены трансфер, вода и булочки, а также входные билеты
5
1 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Величественное озеро Севан
🏰 Древние монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин
🌿 Прогулка по Дилижану
🚌 Комфортабельный транспорт
💧 Включены вода и булочки
🎟️ Входные билеты включены
Что можно увидеть
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Монастырь Гошаванк
Монастырь Агарцин
Описание экскурсии
Озеро Севан (30 мин)
Один из крупнейших высокогорных пресноводных водоёмов Евразии. Легендарное Севанское озеро поражает масштабом, глубиной и небесной синевой. Здесь хочется остановиться, вдохнуть полной грудью и просто смотреть.
Монастырь Севанаванк (50–60 мин)
На скалистом полуострове возвышаются средневековые стены и башни — строгие и молчаливые, они будто охраняют воды Севана. С обзорной площадки открывается один из самых живописных видов на озеро.
Дилижан (20–30 мин)
Небольшой городок, утопающий в зелени. Леса вокруг него — не просто декорации: здесь особая атмосфера, в которой легко дышится и приятно отдыхать.
Обед (50–60 мин)
Остановимся перекусить в одном из местных ресторанов. За отдельную плату вам предложат традиционные блюда армянской кухни.
Монастырь Гошаванк (40–50 мин)
Величественный памятник, посвящённый ученому и мыслителю Мхитару Гошу. Гошаванк называют храмом мудрости и справедливости — не только за историю, но и за дух места.
Монастырь Агарцин (60–70 мин)
Среди лиственных лесов Тавушского региона, в тишине и зелени, прячется шедевр армянского средневекового зодчества. Агарцин — не просто монастырь, а настоящий диалог природы с архитектурой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan
В стоимость входит: трансфер с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров
Отдельно оплачивается обед — 3 900 AMD—4 900 AMD (€9—11)
С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа:
Первая часть на Трипстере
Вторая часть сразу после бронирования — я отправлю вам ссылку на доплату (на Сберанк, Т-банк или карту Мир на ваше усмотрение). Возврат этой суммы осуществляется при отмене за 72 часа до экскурсии
во вторник, четверг и субботу в 09:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
27 июл 2025
Все организовано и проведено безупречно. Много положительных эмоций и впечатлений. Спасибо Марине и водителю Иосифу. 🙏🏻🇦🇲