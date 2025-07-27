Мои заказы

Символы Армении: озеро Севан и древние монастыри

Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин. Откройте для себя уникальные культурные и природные достопримечательности
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Армении, где вы посетите величественное озеро Севан и древние монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин. Прогулка по Дилижану с его целебным воздухом станет приятным дополнением к экскурсии. Погрузитесь в атмосферу истории и природы, ощутите гармонию и спокойствие этих мест.

Тур проходит на комфортабельном автобусе с гидом, включены трансфер, вода и булочки, а также входные билеты
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественное озеро Севан
  • 🏰 Древние монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин
  • 🌿 Прогулка по Дилижану
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 💧 Включены вода и булочки
  • 🎟️ Входные билеты включены
Символы Армении: озеро Севан и древние монастыри© Лада
Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Гошаванк
  • Монастырь Агарцин

Описание экскурсии

Озеро Севан (30 мин)

Один из крупнейших высокогорных пресноводных водоёмов Евразии. Легендарное Севанское озеро поражает масштабом, глубиной и небесной синевой. Здесь хочется остановиться, вдохнуть полной грудью и просто смотреть.

Монастырь Севанаванк (50–60 мин)

На скалистом полуострове возвышаются средневековые стены и башни — строгие и молчаливые, они будто охраняют воды Севана. С обзорной площадки открывается один из самых живописных видов на озеро.

Дилижан (20–30 мин)

Небольшой городок, утопающий в зелени. Леса вокруг него — не просто декорации: здесь особая атмосфера, в которой легко дышится и приятно отдыхать.

Обед (50–60 мин)

Остановимся перекусить в одном из местных ресторанов. За отдельную плату вам предложат традиционные блюда армянской кухни.

Монастырь Гошаванк (40–50 мин)

Величественный памятник, посвящённый ученому и мыслителю Мхитару Гошу. Гошаванк называют храмом мудрости и справедливости — не только за историю, но и за дух места.

Монастырь Агарцин (60–70 мин)

Среди лиственных лесов Тавушского региона, в тишине и зелени, прячется шедевр армянского средневекового зодчества. Агарцин — не просто монастырь, а настоящий диалог природы с архитектурой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan
  • В стоимость входит: трансфер с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров
  • Отдельно оплачивается обед — 3 900 AMD—4 900 AMD (€9—11)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа:

  • Первая часть на Трипстере
  • Вторая часть сразу после бронирования — я отправлю вам ссылку на доплату (на Сберанк, Т-банк или карту Мир на ваше усмотрение). Возврат этой суммы осуществляется при отмене за 72 часа до экскурсии

во вторник, четверг и субботу в 09:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Елена
27 июл 2025
Все организовано и проведено безупречно. Много положительных эмоций и впечатлений. Спасибо Марине и водителю Иосифу. 🙏🏻🇦🇲

