Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Армении, где вы посетите величественное озеро Севан и древние монастыри Севанаванк, Гошаванк и Агарцин. Прогулка по Дилижану с его целебным воздухом станет приятным дополнением к экскурсии. Погрузитесь в атмосферу истории и природы, ощутите гармонию и спокойствие этих мест. Тур проходит на комфортабельном автобусе с гидом, включены трансфер, вода и булочки, а также входные билеты

Описание экскурсии

Озеро Севан (30 мин)

Один из крупнейших высокогорных пресноводных водоёмов Евразии. Легендарное Севанское озеро поражает масштабом, глубиной и небесной синевой. Здесь хочется остановиться, вдохнуть полной грудью и просто смотреть.

Монастырь Севанаванк (50–60 мин)

На скалистом полуострове возвышаются средневековые стены и башни — строгие и молчаливые, они будто охраняют воды Севана. С обзорной площадки открывается один из самых живописных видов на озеро.

Дилижан (20–30 мин)

Небольшой городок, утопающий в зелени. Леса вокруг него — не просто декорации: здесь особая атмосфера, в которой легко дышится и приятно отдыхать.

Обед (50–60 мин)

Остановимся перекусить в одном из местных ресторанов. За отдельную плату вам предложат традиционные блюда армянской кухни.

Монастырь Гошаванк (40–50 мин)

Величественный памятник, посвящённый ученому и мыслителю Мхитару Гошу. Гошаванк называют храмом мудрости и справедливости — не только за историю, но и за дух места.

Монастырь Агарцин (60–70 мин)

Среди лиственных лесов Тавушского региона, в тишине и зелени, прячется шедевр армянского средневекового зодчества. Агарцин — не просто монастырь, а настоящий диалог природы с архитектурой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes-Benz Sprinter, Higer, Neoplan

В стоимость входит: трансфер с Wi-Fi, экскурсия на английском и русском последовательно, вода и булочки, входные билеты, страхование пассажиров

Отдельно оплачивается обед — 3 900 AMD—4 900 AMD (€9—11)

С вами будет один из гидов нашей команды

