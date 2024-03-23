Что вас ожидает

Из Еревана мы отправимся в село Гарни. Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор. Это великолепный объект для фотосессии! Во время прогулки вы узнаете, когда и кем был построен храм и какие тайны он в себе таит.

Вторую остановку сделаем у Симфонии камней. Этот природный памятник находится в Азатском ущелье: базальтовые камни здесь — будто соты. Их структура настолько необычная, что кажется, будто эту красоту сделал человек, а не природа. Фотографии получаются впечатляющие!

Далее двинемся к Азатскому водохранилищу. Ваши фото будут выглядеть, будто вы сфотографировались у космического озера где-то на Марсе. Расскажем вам, откуда здесь взялись такие пейзажи.

Организационные детали

Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение 10 рабочих дней после прогулки.

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле.

В стоимость включено: трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды.

Дополнительные расходы