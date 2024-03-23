В этой программе мы объединили несколько локаций, которые интересны не только своей красотой, но и историческим значением.
Пока вы будете позировать у живописного храма Гарни, любоваться фантастической Симфонией камней и удивляться марсианским пейзажам Азатского водохранилища, мы расскажем вам, какие секреты хранят эти места, и поделимся фактами из их истории.
Пока вы будете позировать у живописного храма Гарни, любоваться фантастической Симфонией камней и удивляться марсианским пейзажам Азатского водохранилища, мы расскажем вам, какие секреты хранят эти места, и поделимся фактами из их истории.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Из Еревана мы отправимся в село Гарни. Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор. Это великолепный объект для фотосессии! Во время прогулки вы узнаете, когда и кем был построен храм и какие тайны он в себе таит.
Вторую остановку сделаем у Симфонии камней. Этот природный памятник находится в Азатском ущелье: базальтовые камни здесь — будто соты. Их структура настолько необычная, что кажется, будто эту красоту сделал человек, а не природа. Фотографии получаются впечатляющие!
Далее двинемся к Азатскому водохранилищу. Ваши фото будут выглядеть, будто вы сфотографировались у космического озера где-то на Марсе. Расскажем вам, откуда здесь взялись такие пейзажи.
Организационные детали
- Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение 10 рабочих дней после прогулки.
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле.
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-фотографов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в храм Гарни — 1500 драмов/чел.
- Обед (по желанию) — от 8000 драмов/чел.
- Услуги ретуши фото (по желанию) — €2/шт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 193 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересно, динамично и очень прям все для нас идеально - рекомендую!
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