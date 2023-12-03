«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
В этой программе мы объединили несколько локаций, которые интересны не только своей красотой, но и историческим значением.
Пока вы будете позировать у живописного храма Гарни, любоваться фантастической Симфонией камней и удивляться Марсианским пейзажам Азиатского водохранилища, мы расскажем вам, какие секреты хранят эти места, и поделимся фактами из их истории.
Пока вы будете позировать у живописного храма Гарни, любоваться фантастической Симфонией камней и удивляться Марсианским пейзажам Азиатского водохранилища, мы расскажем вам, какие секреты хранят эти места, и поделимся фактами из их истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Из Еревана мы отправимся в село Гарни. Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор. Это великолепный объект для фотосессии! Во время прогулки вы узнаете, когда и кем был построен храм и какие тайны он в себе таит.
Вторую остановку сделаем у Симфонии камней. Этот природный памятник находится в Азиатском ущелье: базальтовые камни здесь — будто соты. Их структура настолько необычная, что кажется, будто эту красоту сделал человек, а не природа. Фотографии получаются впечатляющие!
Далее двинемся к Азиатскому водохранилищу. Ваши фото будут выглядеть, будто вы сфотографировались у космического озера где-то на Марсе. Расскажем вам, откуда здесь взялись такие пейзажи.
Организационные детали
- Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение 10 рабочих дней после прогулки.
- Поездка пройдёт на автомобиле Honda Elysion либо Mersedes Viano.
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в храм Гарни — 1500 драмов/чел.
- Обед (по желанию) — от 6000 драмов/чел.
- Услуги ретуши фото (по желанию) — €2/шт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арташ — ваша команда гидов в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Арташ. Работаю в сфере туризма с 2010 года. У меня собственная туристическая фирма, которая занимается организацией фототуров, городских экскурсий и туров с восхождением в горы. Я сам горный спасатель. Пишите и обращайтесь! Я и моя команда сделаем ваш визит в Армению незабываемым.
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