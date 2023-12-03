Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении

Индивидуальная фото-прогулка в Ереване

«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах

В этой программе мы объединили несколько локаций, которые интересны не только своей красотой, но и историческим значением.

Пока вы будете позировать у живописного храма Гарни, любоваться фантастической Симфонией камней и удивляться Марсианским пейзажам Азиатского водохранилища, мы расскажем вам, какие секреты хранят эти места, и поделимся фактами из их истории.
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Из Еревана мы отправимся в село Гарни. Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор. Это великолепный объект для фотосессии! Во время прогулки вы узнаете, когда и кем был построен храм и какие тайны он в себе таит.
Вторую остановку сделаем у Симфонии камней. Этот природный памятник находится в Азиатском ущелье: базальтовые камни здесь — будто соты. Их структура настолько необычная, что кажется, будто эту красоту сделал человек, а не природа. Фотографии получаются впечатляющие!
Далее двинемся к Азиатскому водохранилищу. Ваши фото будут выглядеть, будто вы сфотографировались у космического озера где-то на Марсе. Расскажем вам, откуда здесь взялись такие пейзажи.

Организационные детали

  • Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение 10 рабочих дней после прогулки.
  • Поездка пройдёт на автомобиле Honda Elysion либо Mersedes Viano.
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, питьевая вода, фотосессия.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в храм Гарни — 1500 драмов/чел.
  • Обед (по желанию) — от 6000 драмов/чел.
  • Услуги ретуши фото (по желанию) — €2/шт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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