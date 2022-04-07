Каждый день

Что вас ожидает:

Особенный тур для любителей природных жемчужин и древних монастырей

Отправляемся в ущелье цветов, город Цахкадзор — маленький oлимпийский городок, примерно в часе езды от Еревана. Его также называют армянской Швейцарией, так как он окружен густыми горными лесами. Здесь также находится монастырский комплекс 11-го века Кечарис, специально построенный королевской семьей в честь 1000-летия Иисуса Христа. Цахкадзор известен своим свежим воздухом, который, как известно, имеет большое преимущество для здоровья.

Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м над уровнем моря, функционировала еще с 1967 года. С высоты 2819 м, куда вас за 32 минуты доставит скоростной кресельный подь-емник, вся Армения видна как на ладони.

Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки – подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.

Оцените естественную красоту Армении

Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении. Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.

Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в 10-14 веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружение великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

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