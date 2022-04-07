Каждый день

Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк

Полюбуйтесь на шикарную природу городков Цахкадзор и Дилижан

Индивидуальная
Полюбуйтесь на шикарную природу городков Цахкадзор и Дилижан.

Исследуйте голубую жемчужину Армении и посетите древние монастыри Севанаванк, Агарцин и Гошаванк.
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк
Цахкадзор (Канатная дорога) , Севан, Севанаванк, Дилижан, Агарцин и Гошаванк

Что вас ожидает:

    Особенный тур для любителей природных жемчужин и древних монастырей
    Отправляемся в ущелье цветов, город Цахкадзор — маленький oлимпийский городок, примерно в часе езды от Еревана. Его также называют армянской Швейцарией, так как он окружен густыми горными лесами. Здесь также находится монастырский комплекс 11-го века Кечарис, специально построенный королевской семьей в честь 1000-летия Иисуса Христа. Цахкадзор известен своим свежим воздухом, который, как известно, имеет большое преимущество для здоровья.
    Канатная дорога Цахкадзора, расположенная на восточном склоне горы Тегенис, на высоте 1966-2819 м над уровнем моря, функционировала еще с 1967 года. С высоты 2819 м, куда вас за 32 минуты доставит скоростной кресельный подь-емник, вся Армения видна как на ладони.
    Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Экскурсия начинается с приятной утренней тренировки – подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении- хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.

    Оцените естественную красоту Армении

    Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении. Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.
    Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в 10-14 веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружение великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    • Билет на канатную дорогу
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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