Храм Гарни построен в живописном месте над ущельем реки Азат. Даже если вы не любитель древних построек, приехать сюда стоит, чтобы полюбоваться красотой здешних мест. Особенно прекрасен храм Гарни вечером — приглашаем встретить закат среди древних стен и погрузиться в богатую историю, пока солнце медленно опускается за горизонт.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Арка Егише Чаренца

Первая остановка будет у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Путешествие продолжится посещением храма Гарни, который был построен в 1 веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Он впечатлит вас своей грандиозностью, красотой и симметрией. Гид пояснит, как уникальная каменная архитектура олицетворяет древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.

Чаепитие в горах

После экскурсии в Гарни мы устроим для вас чаепитие с горными травами и армянскими сладостями в аутентичном месте с великолепным панорамным видом.

Бонус

При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Организационные детали

Экскурсия проводится на седане/минивэне с кондиционером (фотографии транспорта см. в галерее). Но также предусмотрены пешие переходы — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Дорога туда-обратно займёт 2 часа

При желании можно увидеть Симфонию камней (на общую стоимость экскурсии это не повлияет)

Угощение чаем из горных трав и армянскими сладостями входит в стоимость

Дополнительные расходы