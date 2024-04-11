Вечерняя прогулка у храма Гарни

Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Храм Гарни построен в живописном месте над ущельем реки Азат.

Даже если вы не любитель древних построек, приехать сюда стоит, чтобы полюбоваться красотой здешних мест.

Особенно прекрасен храм Гарни вечером — приглашаем встретить закат среди древних стен и погрузиться в богатую историю, пока солнце медленно опускается за горизонт.
5
1 отзыв
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Арка Егише Чаренца

Первая остановка будет у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.

Храм Гарни

Путешествие продолжится посещением храма Гарни, который был построен в 1 веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Он впечатлит вас своей грандиозностью, красотой и симметрией. Гид пояснит, как уникальная каменная архитектура олицетворяет древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.

Чаепитие в горах

После экскурсии в Гарни мы устроим для вас чаепитие с горными травами и армянскими сладостями в аутентичном месте с великолепным панорамным видом.

Бонус

При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на седане/минивэне с кондиционером (фотографии транспорта см. в галерее). Но также предусмотрены пешие переходы — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дорога туда-обратно займёт 2 часа
  • При желании можно увидеть Симфонию камней (на общую стоимость экскурсии это не повлияет)
  • Угощение чаем из горных трав и армянскими сладостями входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Храм Гарни — 1500 драмов/чел.
  • Билет в «Симфонию камней» — 200 драмов/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 апр 2024
Вечерняя прогулка у храма Гарни оправдала все наши ожидания: пунктуальный, очень дружелюбный и эрудированный гид Левон стал душой поездки. Очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Помимо этого, он ещё
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и аккуратный водитель, с которым комфортно.
Сама экскурсия очень живописная, храм Гарни в тёмное время суток нас сильно впечатлил. Одним из плюсов экскурсии является то, что в вечернее время мало туристов, что позволяет сделать хорошие фото и насладиться видами и тишиной.
Очень рекомендуем экскурсию и гида!

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