Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Храм Гарни построен в живописном месте над ущельем реки Азат.
Даже если вы не любитель древних построек, приехать сюда стоит, чтобы полюбоваться красотой здешних мест.
Особенно прекрасен храм Гарни вечером — приглашаем встретить закат среди древних стен и погрузиться в богатую историю, пока солнце медленно опускается за горизонт.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Арка Егише Чаренца
Первая остановка будет у арки «Егише Чаренца». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, откуда открывается потрясающий вид на величественный Арарат.
Храм Гарни
Путешествие продолжится посещением храма Гарни, который был построен в 1 веке н. э. и является одним из самых важных архитектурных памятников Армении. Он впечатлит вас своей грандиозностью, красотой и симметрией. Гид пояснит, как уникальная каменная архитектура олицетворяет древнюю армянскую мудрость и техническое мастерство.
Чаепитие в горах
После экскурсии в Гарни мы устроим для вас чаепитие с горными травами и армянскими сладостями в аутентичном месте с великолепным панорамным видом.
Бонус
При желании вы сможете увидеть и природное чудо — «Симфонию камней» в ущелье Гарни.
Организационные детали
Экскурсия проводится на седане/минивэне с кондиционером (фотографии транспорта см. в галерее). Но также предусмотрены пешие переходы — пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Дорога туда-обратно займёт 2 часа
При желании можно увидеть Симфонию камней (на общую стоимость экскурсии это не повлияет)
Угощение чаем из горных трав и армянскими сладостями входит в стоимость
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 195 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тамара
11 апр 2024
Вечерняя прогулка у храма Гарни оправдала все наши ожидания: пунктуальный, очень дружелюбный и эрудированный гид Левон стал душой поездки. Очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Помимо этого, он ещё читать дальше
и аккуратный водитель, с которым комфортно. Сама экскурсия очень живописная, храм Гарни в тёмное время суток нас сильно впечатлил. Одним из плюсов экскурсии является то, что в вечернее время мало туристов, что позволяет сделать хорошие фото и насладиться видами и тишиной. Очень рекомендуем экскурсию и гида!
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