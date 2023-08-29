Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Как вышло, что столь значимые для науки объекты превратились в экспонаты под открытым небом? Виноват ли в этом распад СССР или не всё так однозначно? В поисках ответов вы осмотрите строения снаружи, побываете в безэховой камере и посидите за чашкой чая в пультовой.
сен
сен
сен
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
В живописной горной местности, всего в 40 километрах от Еревана, находится первый в мире радиооптический телескоп, в научных кругах известный под сокращением РОТ-54/2.6. Его проектировал и создавал гениальный учёный, радиофизик и инженер Парис Геруни, в честь которого инструмент и назван. Рядом — недостроенный концентратор солнечной энергии «Арев», названный в честь персонажа из армянской мифологии.
Сейчас весь исследовательский комплекс находится на консервации. Но мы с вами заглянем в здание — и словно очутимся в декорациях фильма про постапокалипсис. Обсудим, почему именно в Армении появилась передовая площадка для наблюдения за звёздным небом. Выясним, какие открытия были совершены с его помощью и при чём здесь Сергей Королёв. А в главной пультовой устроим чаепитие и небольшой пикник.
Организационные детали
- Программа длится около 4 часов и включает осмотр радиооптического телескопа Париса Геруни, чаепитие и небольшой пикник (боулы, хумус с овощной нарезкой, вафельный торт, чай, фруктовое ассорти и т. д.) в помещении пультовой. Пожелания по питанию (например, для вегетарианцев) обязательно будут учтены.
- После записи мы создаём чат в удобном мессенджере и консультируем вплоть до окончания поездки
- Дневной сеанс 11:00–15:00, вечерний 18:00–22:00
в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе проспекта Комитас
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Это и телескоп с видом на Арарат!
Это и возможность пройтись по заброшенной (окей, глубоко законсервированной) индустриальной площадке, где был рейв и инсталляции!
Будет много ого моментов для тех, кто любит науку.
И ещё парочка интересных историй на месте))
Интересно, безопасно, недалеко от Еревана, очень приятные организаторы, да и перекус!
И да, это та поездка, на которую потом отправляешь своих друзей)))