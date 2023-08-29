На склоне горы Арагац расположены радиооптический телескоп и концентратор солнечной энергии «Арев». Как вышло, что столь значимые для науки объекты превратились в экспонаты под открытым небом? Виноват ли в этом распад СССР или не всё так однозначно? В поисках ответов вы осмотрите строения снаружи, побываете в безэховой камере и посидите за чашкой чая в пультовой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В живописной горной местности, всего в 40 километрах от Еревана, находится первый в мире радиооптический телескоп, в научных кругах известный под сокращением РОТ-54/2.6. Его проектировал и создавал гениальный учёный, радиофизик и инженер Парис Геруни, в честь которого инструмент и назван. Рядом — недостроенный концентратор солнечной энергии «Арев», названный в честь персонажа из армянской мифологии.

Сейчас весь исследовательский комплекс находится на консервации. Но мы с вами заглянем в здание — и словно очутимся в декорациях фильма про постапокалипсис. Обсудим, почему именно в Армении появилась передовая площадка для наблюдения за звёздным небом. Выясним, какие открытия были совершены с его помощью и при чём здесь Сергей Королёв. А в главной пультовой устроим чаепитие и небольшой пикник.

Организационные детали