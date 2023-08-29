Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац

Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса

5
2 отзыва
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На склоне горы Арагац расположены радиооптический телескоп и концентратор солнечной энергии «Арев».

Как вышло, что столь значимые для науки объекты превратились в экспонаты под открытым небом? Виноват ли в этом распад СССР или не всё так однозначно? В поисках ответов вы осмотрите строения снаружи, побываете в безэховой камере и посидите за чашкой чая в пультовой.
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
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Описание

Что вас ожидает

В живописной горной местности, всего в 40 километрах от Еревана, находится первый в мире радиооптический телескоп, в научных кругах известный под сокращением РОТ-54/2.6. Его проектировал и создавал гениальный учёный, радиофизик и инженер Парис Геруни, в честь которого инструмент и назван. Рядом — недостроенный концентратор солнечной энергии «Арев», названный в честь персонажа из армянской мифологии.

Сейчас весь исследовательский комплекс находится на консервации. Но мы с вами заглянем в здание — и словно очутимся в декорациях фильма про постапокалипсис. Обсудим, почему именно в Армении появилась передовая площадка для наблюдения за звёздным небом. Выясним, какие открытия были совершены с его помощью и при чём здесь Сергей Королёв. А в главной пультовой устроим чаепитие и небольшой пикник.

Организационные детали

  • Программа длится около 4 часов и включает осмотр радиооптического телескопа Париса Геруни, чаепитие и небольшой пикник (боулы, хумус с овощной нарезкой, вафельный торт, чай, фруктовое ассорти и т. д.) в помещении пультовой. Пожелания по питанию (например, для вегетарианцев) обязательно будут учтены.
  • После записи мы создаём чат в удобном мессенджере и консультируем вплоть до окончания поездки
  • Дневной сеанс 11:00–15:00, вечерний 18:00–22:00

в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе проспекта Комитас
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 авг 2023
Восторг! Немножко сталкерства и безопасного лазания по заброшенным научным объектам, завершающегося пикником на закате. Объекты потрясающие! Размах мысли и масштаб личности Геруни поражает. Место как книга, целые судьбы проходят перед глазами в этих помещениях, пультовых и лабораториях. Немножко по атмосфере как Припять, но безопасно для здоровья и более позитивно. Ребята приготовили вкуснейшее угощение, домашний лимонад и даже тортик. Пожалуй, это самое одно из самых запоминающихся и уникальных мест, которые мы увидели за неделю в Армении.
Восторг! Немножко сталкерства и безопасного лазания по заброшенным научным объектам, завершающегося пикником на закате. Объекты потрясающие!Восторг! Немножко сталкерства и безопасного лазания по заброшенным научным объектам, завершающегося пикником на закате. Объекты потрясающие!Восторг! Немножко сталкерства и безопасного лазания по заброшенным научным объектам, завершающегося пикником на закате. Объекты потрясающие!Восторг! Немножко сталкерства и безопасного лазания по заброшенным научным объектам, завершающегося пикником на закате. Объекты потрясающие!
Юлия
4 июля 2023
Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.

Это и телескоп с видом на Арарат!
Это и возможность пройтись по заброшенной (окей, глубоко законсервированной) индустриальной площадке, где был рейв и инсталляции!
Будет много ого моментов для тех, кто любит науку.

И ещё парочка интересных историй на месте))
Интересно, безопасно, недалеко от Еревана, очень приятные организаторы, да и перекус!

И да, это та поездка, на которую потом отправляешь своих друзей)))
Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.Запоминающая поездка как по красоте и видам, так и по впечатляющему масштабу строений.

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