Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси из Еревана: Познакомьтесь с красотой Грузии

Тбилиси — столица и одновременно крупнейший город Грузии, расположившийся на берегу реки Куры в Тбилисской котловине.

Шумный, жизнерадостный, верный традициям и в то же время активно развивающийся город — такой выглядит современная столица Грузии в глазах путешественников.

Вместе с нами вы можете посетить это удивительное место, прогуляться по старинным городским кварталам, а также побывать в крепости Мцхета.
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Ближайшие даты:

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет с гидом (до 3 человек)$455
Билет с гидом (до 6 человек)$526
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Основные достопримечательности Тбилиси
  • Город Джвари
  • Крепость Мцхета

Описание

Что вас ожидает: Особую привлекательность Тбилиси придает его богатейшая история, уходящая своими корнями в глубь веков. Можно бесконечно долго бродить по кварталам старой части города, вдыхая волнующие ароматы национальной выпечки и любуясь древней архитектурой здешних зданий. После знакомства с Тбилиси посетите город Мцхета — древнюю столицу государства. Здесь немало храмов и соборов с богатой историей. Один из них особенно интересен — это величественный, строгий и одновременно прекрасный Джвари. Его увековечил М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», и вы познакомитесь с убранством и окрестностями легендарного храма!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Вода
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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