Тбилиси — столица и одновременно крупнейший город Грузии, расположившийся на берегу реки Куры в Тбилисской котловине. Шумный, жизнерадостный, верный традициям и в то же время активно развивающийся город — такой выглядит современная столица Грузии в глазах путешественников. Вместе с нами вы можете посетить это удивительное место, прогуляться по старинным городским кварталам, а также побывать в крепости Мцхета.

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Описание

Что вас ожидает: Особую привлекательность Тбилиси придает его богатейшая история, уходящая своими корнями в глубь веков. Можно бесконечно долго бродить по кварталам старой части города, вдыхая волнующие ароматы национальной выпечки и любуясь древней архитектурой здешних зданий. После знакомства с Тбилиси посетите город Мцхета — древнюю столицу государства. Здесь немало храмов и соборов с богатой историей. Один из них особенно интересен — это величественный, строгий и одновременно прекрасный Джвари. Его увековечил М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», и вы познакомитесь с убранством и окрестностями легендарного храма!