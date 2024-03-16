Индивидуальная экскурсия в Тбилиси из Еревана: Познакомьтесь с красотой Грузии
Тбилиси — столица и одновременно крупнейший город Грузии, расположившийся на берегу реки Куры в Тбилисской котловине.
Шумный, жизнерадостный, верный традициям и в то же время активно развивающийся город — такой выглядит современная столица Грузии в глазах путешественников.
Вместе с нами вы можете посетить это удивительное место, прогуляться по старинным городским кварталам, а также побывать в крепости Мцхета.
Шумный, жизнерадостный, верный традициям и в то же время активно развивающийся город — такой выглядит современная столица Грузии в глазах путешественников.
Вместе с нами вы можете посетить это удивительное место, прогуляться по старинным городским кварталам, а также побывать в крепости Мцхета.
Ближайшие даты:
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с гидом (до 3 человек)
|$455
|Билет с гидом (до 6 человек)
|$526
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Основные достопримечательности Тбилиси
- Город Джвари
- Крепость Мцхета
Описание
Что вас ожидает: Особую привлекательность Тбилиси придает его богатейшая история, уходящая своими корнями в глубь веков. Можно бесконечно долго бродить по кварталам старой части города, вдыхая волнующие ароматы национальной выпечки и любуясь древней архитектурой здешних зданий. После знакомства с Тбилиси посетите город Мцхета — древнюю столицу государства. Здесь немало храмов и соборов с богатой историей. Один из них особенно интересен — это величественный, строгий и одновременно прекрасный Джвари. Его увековечил М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри», и вы познакомитесь с убранством и окрестностями легендарного храма!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По адресу вашего проживанияЗавершение: По месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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