Озере Севан

Утром мы выезжаем из Еревана и отправляемся в сторону Грузии. По пути будет остановка возле озера Севан, где я расскажу вам про озеро и Монастырь на полуострове. Само же озеро является самим большим на Кавказе, а Монастырь одним из древних Монастырей Армении.

Дилижан

Дилижан является курортным городом Армении и одним из самых любимых мест отдыха туристов. Полностью окружен величественными лесами и удивительной природой.

Столица Грузии — Тбилиси

Прекрасная столица ⭐️ Грузии знаменита своими достопримечательностями: Легендарным фуникулером, Площадью Республики и величественным собором Святой Троицы, который является самым большим на Кавказе. Всё это и многое другое вы увидите своими глазами.

Организационные детали: