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Покоряя Тбилиси

5
1 отзыв
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Поездка на комфортабельном автомобиле 🚘 из Еревана в Тбилиси (Грузия) с попутным посещением монастыря Севанаванк на озере Севан.

В столице Грузии мы осмотрим основные достопримечательности 🏛️ в старой части города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $300 за экскурсию

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Покоряя Тбилиси
Покоряя Тбилиси

Что вы увидите

  • Озеро Севан
  • Дилижан
  • Достопримечательности Тбилиси (Грузия)
Озере Севан
Утром мы выезжаем из Еревана и отправляемся в сторону Грузии. По пути будет остановка возле озера Севан, где я расскажу вам про озеро и Монастырь на полуострове. Само же озеро является самим большим на Кавказе, а Монастырь одним из древних Монастырей Армении.
Дилижан
Дилижан является курортным городом Армении и одним из самых любимых мест отдыха туристов. Полностью окружен величественными лесами и удивительной природой.
Столица Грузии — Тбилиси
Прекрасная столица ⭐️ Грузии знаменита своими достопримечательностями: Легендарным фуникулером, Площадью Республики и величественным собором Святой Троицы, который является самым большим на Кавказе. Всё это и многое другое вы увидите своими глазами.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуга гида
  • Фото услуга
  • Угощение в машине
  • Один Сигвэй
  • Бесплатный WiFi
  • Транспортные расходы и время ожидания
  • Для гостей в машине всегда есть: термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки и одноразовые приборы
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Покоряя Тбилиси
Покоряя Тбилиси
Покоряя Тбилиси
Покоряя Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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1 отзыв оставили туристы

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