Утром мы выезжаем из Еревана и отправляемся в сторону Грузии. По пути будет остановка возле озера Севан, где я расскажу вам про озеро и Монастырь на полуострове. Само же озеро является самим большим на Кавказе, а Монастырь одним из древних Монастырей Армении.
Дилижан
Дилижан является курортным городом Армении и одним из самых любимых мест отдыха туристов. Полностью окружен величественными лесами и удивительной природой.
Столица Грузии — Тбилиси
Прекрасная столица ⭐️ Грузии знаменита своими достопримечательностями: Легендарным фуникулером, Площадью Республики и величественным собором Святой Троицы, который является самым большим на Кавказе. Всё это и многое другое вы увидите своими глазами.
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуга гида
Фото услуга
Угощение в машине
Один Сигвэй
Бесплатный WiFi
Транспортные расходы и время ожидания
Для гостей в машине всегда есть: термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки и одноразовые приборы
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.