Душевное настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Хор Вирап

Увидеть старейший в стране храм, полюбоваться Араратом и побывать в ущелье Гарни
Одно маленькое, но очень интересное путешествие по Армении начинается! Мы познакомим вас с Ереваном, проведём по шумным торговым рядам «Вернисажа», где можно купить, кажется, всё на свете, и розовым улочкам
древнего города. А ещё покажем Эчмиадзинский монастырь 4 века и Хор Вирап прямо на фоне величественного Арарата.

Полюбуемся базальтовыми скалами в ущелье Гарни и осмотрим древний языческий храм, напоминающий святыни Афин. Также продегустируем коньяк на известном заводе.

Описание тура

Организационные детали

Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор «Mandarin», 3* эконом / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В программу включены завтраки в отеле.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Еревану

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. Затем отправимся знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».

После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.

Встреча и прогулка по Еревану
2 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и дегустация коньяка

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!

Следующая локация — завод «Ной-Арарат», где мы продегустируем известный коньяк.

Возвращаемся в Ереван.

Монастырь Гегард, храм Гарни и дегустация коньяка
3 день

Эчмиадзинский монастырь и Хор Вирап

После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!

Мы отправимся к монастырю Хор Вирап — значимой святыне для армянского христианства. Именно здесь, в конце 3 века, царь Трдат III заключил в темницу Григория Просветителя на 13 лет. Стойкость и вера святого стали символом духовного подвига, из-за которого Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. Монастырь расположен на высоком холме, откуда виднеется гора Арарат — символ Армении. Её силуэт на фоне неба создаёт поистине торжественную панораму, а окрестные поля дарят ощущение покоя. Здесь время словно замирает, позволяя насладиться тишиной и величием священного уголка.

Вернёмся в Ереван.

Эчмиадзинский монастырь и Хор Вирап
4 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (эконом), 2-местное (за чел.)$350
Отель 3*, 2-местное (за чел.)$390
Отель 4*, 2-местное (за чел.)$450
Отель 4+*, 2-местное (за чел.)$530
Отель 3* (эконом), 1-местное$410
Отель 3*, 1-местное$490
Отель 4*, 1-местное$590
Отель 4+*, 1-местное$710
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере в отеле в Ереване
  • Завтраки в отеле
  • Дегустация коньяка
  • Встреча и проводы в аэропорту Еревана, трансферы
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

