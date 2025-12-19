Описание тура
Организационные детали
Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).
Проживание. 2-местное размещение в отелях на выбор «Mandarin», 3* эконом / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Vito (для 3-5 человек) и Mercedes Sprinter (от 6 человек).
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Еревану
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в отель. Затем отправимся знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».
После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.
Монастырь Гегард, храм Гарни и дегустация коньяка
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах!
Следующая локация — завод «Ной-Арарат», где мы продегустируем известный коньяк.
Возвращаемся в Ереван.
Эчмиадзинский монастырь и Хор Вирап
После завтрака поедем в Эчмиадзинский монастырь 4 века, старейший в стране. По легенде, царю Трдату III место для постройки святыни показал Иисус!
Мы отправимся к монастырю Хор Вирап — значимой святыне для армянского христианства. Именно здесь, в конце 3 века, царь Трдат III заключил в темницу Григория Просветителя на 13 лет. Стойкость и вера святого стали символом духовного подвига, из-за которого Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. Монастырь расположен на высоком холме, откуда виднеется гора Арарат — символ Армении. Её силуэт на фоне неба создаёт поистине торжественную панораму, а окрестные поля дарят ощущение покоя. Здесь время словно замирает, позволяя насладиться тишиной и величием священного уголка.
Вернёмся в Ереван.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (эконом), 2-местное (за чел.)
|$350
|Отель 3*, 2-местное (за чел.)
|$390
|Отель 4*, 2-местное (за чел.)
|$450
|Отель 4+*, 2-местное (за чел.)
|$530
|Отель 3* (эконом), 1-местное
|$410
|Отель 3*, 1-местное
|$490
|Отель 4*, 1-местное
|$590
|Отель 4+*, 1-местное
|$710
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере в отеле в Ереване
- Завтраки в отеле
- Дегустация коньяка
- Встреча и проводы в аэропорту Еревана, трансферы
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение