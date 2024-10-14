скидка
20%
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
857$686 за человека
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
6 янв в 08:00
5 мая в 08:00
84 900₽ за человека
скидка
20%
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
982$786 за человека
скидка
20%
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
825$660 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 октября 2024Хочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть время для отдыха и принятия
- ААлексей9 июня 2024Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «В июле»
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