В июле – туры в Ереване

Найдено 4 тура в категории «В июле» в Ереване, цены от $660, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
На автобусе
скидка
20%
1 отзыв
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
857$686 за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
2 отзыва
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
6 янв в 08:00
5 мая в 08:00
84 900 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
На автобусе
скидка
20%
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
25 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
982$786 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
На автобусе
скидка
20%
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
825$660 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    14 октября 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    Хочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть время для отдыха и принятия
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    пищи. Гиды на местах - профессионалы, гостиницы -приличные, еда-выше всяких похвал, водители- мастера своего дела, все локации, заявленные в туре, были посещены, дополнительные личные пожелания удовлетворены. Коллектив путешественников подобрался доброжелательный. Спасибо организатору Наталье за увлекательный тур.

    Хочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть времяХочется поблагодарить организатора нашего двойного путешествия, тур сформирован грамотно, очень насыщенно, но не обременительно, есть время
  • А
    Алексей
    9 июня 2024
    Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
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    очень интересно проведено. Также под наши пожелания увеличили программу поездки, дополнили в соответствии с нашими запросами, посмотрели все самое главное, испытали целую кучу положительных эмоций и много всего нового узнали! Спасибо вам большое, побольше туристов, успехов во всем)

    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «В июле»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  2. Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
  3. Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
  4. Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Татевский монастырь
  7. Монастырь Хор Вирап
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "В июле" можно забронировать 4 тура от 660 до 84 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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