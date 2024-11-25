3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
39 000₽ за человека
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
108 000₽ за всё до 3 чел.
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
57 500₽ за человека
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
€296 за человека
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
108 000₽ за человека
2 дня
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
С комфортом побывать в топовых и уникальных местах горного района и отведать несколько сортов вина
Начало: Г. Ереван, место по договорённости, в первой полов...
12 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$790 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна25 ноября 2024Не хватит слов описать,то под каким мы остались впечатлением с подругой от Армении! И все благодаря команде Сергея. Я впервые посетила
- ЕЕлизавета24 ноября 2024Тур очень понравился, в Армении были первый раз. За 3 дня получили насыщенную программу, комфортные передвижения на автомобиле, интересные экскурсии,
- ГГалина18 ноября 2024Сегодня ночью вернулись из путешествия. Прекрасная страна, богатая на достопримечательности, вкусную кухню и радушных людей. Были втроем. И нам очень повезло, что выбрали
- ААлёна31 октября 2024Добрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольны туром, его содержанием (под
- ЕЕвгения22 октября 2024Только вернулись из путешествия. Организация на высоте. У нас был индивидуальный тур, т. е. можно выбирать достопримечательности, время нахождения на точке, менять местами и т. д. Сама Армения очень красивая и разнообразная, а люди супер гостеприимные.
- ДДиана20 октября 2024Это было прекрасное путешествие! У нас было индивидуальное путешествие на 2х с мужем по Армении. Я хочу поблагодарить Арама, с
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ЮЮлия14 июня 2023Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 8 Марта»
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