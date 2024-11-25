На 8 Марта – туры в Ереване

Найдено 6 туров в категории «На 8 Марта» в Ереване, цены от 296 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
На машине
6 отзывов
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
39 000 за человека
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
8 отзывов
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
108 000 за всё до 3 чел.
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
2 отзыва
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
57 500 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
На машине
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
296 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
На машине
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
108 000 за человека
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
На машине
2 дня
Индивидуальный автотур по Армении: монастыри, природа и вино
С комфортом побывать в топовых и уникальных местах горного района и отведать несколько сортов вина
Начало: Г. Ереван, место по договорённости, в первой полов...
12 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$790 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Не хватит слов описать,то под каким мы остались впечатлением с подругой от Армении! И все благодаря команде Сергея. Я впервые посетила
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    страну и уже снова хочется вернуться,как можно скорее. Наша гостиница находилась в паре минут от центральной площади, что очень удобно. Сама программа была насыщенная и очень интересная. Посетили много потрясающих мест. Отдельная благодарность нашему гиду Василию!! Он смог передать всю свою любовь к своей стране. И благодаря этому,я прониклась культурой и людьми. Он отвечал на все наши вопросы,мы много рассуждали и отлично с комфортом проводили время на различных локациях Армении. Наш водитель Владимир с комфортом возил нас и тоже много интересного нам рассказывал Спасибо за такой теплый прием!

  • Е
    Елизавета
    24 ноября 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Тур очень понравился, в Армении были первый раз. За 3 дня получили насыщенную программу, комфортные передвижения на автомобиле, интересные экскурсии,
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    вкусные завтраки в отеле. По вечерам у нас было время на самостоятельное изучение города. Жили в гостинице в самом центре, что очень удобно. Узнали много нового не только про достопримечательности, но и историю Армении - спасибо нашему гиду Василию. Вся команда очень доброжелательные люди и большие профессионалы.

  • Г
    Галина
    18 ноября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Сегодня ночью вернулись из путешествия. Прекрасная страна, богатая на достопримечательности, вкусную кухню и радушных людей. Были втроем. И нам очень повезло, что выбрали
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    индивидуальный тур в этой компании. Поездка прошла как по нотам от переписки с Арамом перед тем, как купили тур (все объяснил, оперативно отвечал на мои 100500 вопросов и уже на старте пошел навстречу - нам вместо гостиницы на троих нужна была квартира с 2 спальнями - в итоге жили в самом центре в отличной 3-ке. В аэропорту встретил и провел с нами все 5 дней Тигран. Внимательный, предупредительный, шел навстречу нашим пожеланиям (и даже капризам) во всем. Влюбленный в свою страну - а тогда это не просто работа гидом, а отношение с душой и умение влюбить и вас. Сложно даже что-то выделить что-то, потому что понравилось буквально ВСЁ всем участникам нашей поездки. Отличный маршрут - идеальный для первого раза в Армении. Разные части страны, смена ландшафтов - будто каждый день ездишь по разным странам 😄 Тигран посоветовал вкуснейшие рестораны. Отмечу безопасную езду (что на серпантинах важно). То есть мы не готовились к поездке вообще! Ничего даже не успели почитать, потому что обычно тратим много времени на предварительное изучение достопримечательностей, как добраться до них, где поесть/жить/поменять деньги и куча других мелких и крупных вопросов. Собрались в Армению спонтанно. Только купили билеты на самолет и этот индивидуальный тур. Всё!!! Если не хотите думать вообще ни о чем в поездке - это сюда! Будем советовать друзьям, и, если сами приедем еще раз - тоже с этими ребятами! Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Араму за такую организацию (мы его не видели лично, но от руководства компании зависит многое). И, конечно, Тиграну ❤️❤️❤️за тепло, душевность, самоотдачу, заботу - словом, за всё чудесное, что с нами произошло за эти 5 дней!!!

    Сегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествияСегодня ночью вернулись из путешествия
  • А
    Алёна
    31 октября 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Добрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольны туром, его содержанием (под
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    наши пожелания программа была скорректирована), гидом и водителем, отелем и всем в целом. Встретили нас радушно в аэропорту. Размещение было в отличной гостинице в центре Еревана: до площади Республики буквально 5 минут. Вид с террасы был необыкновенный - каждый завтрак с видом на Арарат. Номер и еда были достойными. Очень комфортны были переезды и вся логистика. Мы нигде не спешили, если хотели задержаться в каком-то месте – нет проблем. Остановиться по пути сфотографироваться – пожалуйста. Гид Виктория очень грамотный специалист и приятный человек, полноценно отвечала на все наши возникающие вопросы и много рассказывала познавательного, водитель Владимир также поддерживал все наши беседы и мы были «на одной волне». Вся поездка прошла максимально тепло, приятно, интересно, неспешно, вкусно, будто побывали у дорогих родственников. На протяжении всей поездки ощущалась забота к нам, заинтересованность Виктории и Владимира в своем деле. Чудесным образом мы всегда приезжали на все достопримечательности вовремя: группы туристов либо уже уезжали, либо приезжали после нас. Сергей всегда был с нами на связи, интересовался все ли хорошо. Наше знакомство с Арменией прошло замечательно! В душе и памяти остались самые лучшие воспоминания, нам очень повезло найти Сергея с командой, тысячи благодарностей за четкую организацию и невероятный отпуск, индивидуальный подход! По возможности, с большим удовольствием обратились бы и в следующую поездку к Сергею. Процветания компании и больше туристов!

    Добрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольныДобрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольныДобрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольныДобрый день. Сергей с командой выступали организаторами нашей поездки с мамой в Армению. Мы очень довольны
  • Е
    Евгения
    22 октября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Только вернулись из путешествия. Организация на высоте. У нас был индивидуальный тур, т. е. можно выбирать достопримечательности, время нахождения на точке, менять местами и т. д. Сама Армения очень красивая и разнообразная, а люди супер гостеприимные.
  • Д
    Диана
    20 октября 2024
    «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
    Это было прекрасное путешествие! У нас было индивидуальное путешествие на 2х с мужем по Армении. Я хочу поблагодарить Арама, с
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    первых минут коммуникации подобрал нам нужные нам даты, формат и содержание путешествия, услышал все мои пожелания и все! По приезду в страну мы не заботились больше ни о чем! От встречи в аэропорту, до проводов мы были окружены вниманием и заботой. Нашим гидом был Марин! Что я могу сказать - теперь у нас есть армянский брат:) Он сделал все, чтобы мы с каждым новым днем все больше влюблялись в Армению. Теплый, открытый, много знает, влюблен в свою страну. Мы столько всего успели за 5 дней посмотреть! Даже больше заявленной программы! Если у нас оставалось время, Мартин всегда по пути находил красивые места, которые еще можно нам показать. Ребята! Успехов вам и процветания! А все кто смотрит отзыв - не сомневайтесь, они сделают ваш отдых легким, комфортным и приятным.

  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
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    Расскажу по порядку. Так как приближались длинные выходные (три дня на День России) мы с дочкой решили провести их, отправившись в поездку. Выбор пал на Ереван, так как лететь недалеко и давно хотели съездить в эту страну, но все как-то не получалось. Взяли еще по дню отпуска и стали искать экскурсионную программу на эти дни. Мне на глаза попался Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина. Выбор пал на него, так как подходили даты, интересная программа и по цене он был одним из самых демократичных, такая же программа в других предложениях была дороже. Но у нас было только три ночи в Ереване, а программа рассчитана на 4. Я списалась с организатором и нам пошли на встречу, сократив для нас программу до трех дней. Это было замечательно. Оплатив на сайте 30% от стоимости тура мы стали ждать поездки. В это время организатор - Сергей уточнил у нас время прилета и номер рейса, наши имена, чтобы организовать встречу, поинтересовался, есть ли еще какие либо пожелания к программе. Это было очень приятно, что нас уже ждут и готовятся к встрече. И вот мы прилетели (на пол часа раньше, чем было по расписанию), быстро прошли паспортный контроль и думали, что придется немного подождать встречающих, но на выходе нас с табличкой уже ждали два представителя агентства: водитель - Эдгар и гид - Самвел. Прекрасная комфортная машина, 30 минут в дороге и мы уже в отеле, быстрое заселение (тоже раньше времени) и ознакомительная экскурсия по городу - пешеходная экскурсия с Самвелом доставила нам невероятное удовольствие, а еще он дал массу советов где вкусно поесть, что поесть, что купить и прочее. Вот так замечательно все началось и продолжалось все три дня, только второй и третий дни гид был Эдуард (так как экскурсия заказывалась впритык, гиды были уже заняты). Утром вовремя к отелю подается машина, Эдвард и Эдуард везут нас на экскурсии, интереснейшие, просто сказочные места, интересные рассказы - гид Эдуард просто кладезь знаний, невероятно прекрасная природа, внимательное отношение и гида и водителя (Эдвард на всех остановках выходил и открывал нам двери, при посадке тоже, супер профессиональное вождение, не укачивало даже на серпантине). Время пролетело незаметно, в одной из поездок Эдвард и Эдуард купили нам целый пакет огромных супер сладких абрикос, тут же намыли их и дали нам есть, что мы и сделали с удовольствием и всего за несколько минут, так как абрикосы просто таяли во рту. На прощание они преподнесли нам коробочку Фручеллы - армянских сухофруктов с орехами, тоже невероятно вкусных, это было невероятно приятно. Все дни Сергей был нас связи, интересовался все ли хорошо, есть ли пожелания, мы были в надежных руках. В общем писать можно еще очень много, впечатлений осталось масса. Хотим сказать большое спасибо всем: Сергею, Самвелу, Эдуарду, Эдгару. Ребята вы молодцы!! Нам с вами было очень комфортно и интересно. Нам было очень грустно уезжать и мы надеемся еще приехать на более длительный срок и на другую вашу программу. Всем рекомендую этих ребят, вы будете очень довольны! Если нужна будет какая-то еще информация по поездке, пишите, отвечу на все вопросы)

    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На 8 Марта»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
  2. «А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
  3. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  4. Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
  5. Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Татев
  7. Площадь Республики
  8. Татевский монастырь
  9. Арени
  10. Монастырь Хор Вирап
Сколько стоит тур в Ереване в декабре 2024
Сейчас в Ереване в категории "На 8 Марта" можно забронировать 6 авторских туров от 296 до 108 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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