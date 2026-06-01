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Винный тур «Сказки Кавказа: Армения + Грузия»

Винный тур «Сказки Кавказа
Где, как не в Грузии и Армении, можно научиться разбираться в винах и узнать секреты их производства? Мы посетим два завода, попробуем настоящую домашнюю кахетинскую кухню и освоим приготовление армянского лаваша.

Яркие и разнообразные вкусы дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, вырезанную в скале церковь и уютные улочки столиц.
Винный тур «Сказки Кавказа: Армения + Грузия»
Винный тур «Сказки Кавказа: Армения + Грузия»
Винный тур «Сказки Кавказа: Армения + Грузия»

Описание тура

Армения: Хор Вирап, Арарат и винный край Арени Насыщенный день к югу от Еревана. Монастырь Хор Вирап у подножия библейской горы Арарат — отсюда открывается лучший вид на великую вершину. Далее — монастырь Нораванк среди причудливых красных скал, три церкви и смотровая площадка. Затем Арени, край виноградарства: дегустация на винном заводе и пещера птиц (более 5 тыс. лет). Храм Гарни, пещерный Гегард и мастер-класс лаваша Храм Гарни — единственный в Армении памятник эллинизма: исполинские ступени и 24 колонны. Монастырь Гегард (IV век), вырубленный в скале, с реликвиями и копьём, пронзившим Христа. Затем — мастер-класс выпечки лаваша в тондыре, древняя национальная традиция. Обед на месте. Вечерний Ереван — розовый город с подсветкой Каскада Двухчасовая пешая прогулка: Здание Оперы, Комплекс Каскад (с высоты — весь город), Площадь Республики с поющими фонтанами (с мая по октябрь). Прогулка по ул. Абовяна, пр. Маштоца, Северному проспекту. Ереван из розового туфа — ночью Каскад красиво подсвечен. Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин На высоте 1900 м.
  • озеро Севан, «Голубая жемчужина», одно из крупнейших высокогорных озёр мира. На полуострове — монастырь Севанаванк (IX век) с видом на бирюзовую воду. Затем Дилижан, горноклиматический курорт, и этнографический квартал с мастерскими резчиков по дереву. После — трансфер на границу и переезд в Тбилиси. Тбилиси: от храма Метехи до серных бань и моста Мира Экскурсия начинается у памятника царю Вахтангу Горгасали и храма Метехи, затем — дворец царицы Дареджан. Прогулка по парку Рике, подъём на канатной дороге к крепости Нарикала. Виды на статую Мать Грузия и ботанический сад. Мцхета — второй Иерусалим: Светицховели и Джвари Выезд в древнейшую столицу Грузии. Сначала — традиционный грузинский обед с домашним вином. Затем кафедральный собор Светицховели (XI век), где покоится Хитон Господень — отсюда название «второй Иерусалим». И подъём к храму Джвари (V век) на вершине утёса, который Лермонтов описал в «Мцыри». Панорама слияния рек Арагви и Куры и всей Мцхеты. Важная информация:
    • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
    • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
    • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
    • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
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по четвергам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Хор Вирап
  • Гора Арарат
  • Монастырь Нораванк
  • Арени
  • Винный завод в Арени
  • Пещера птиц
  • Храм Гарни
  • Монастырский комплекс Гегард
  • Мастер-класс выпечки лаваша
  • Ереван
  • Здание Оперы
  • Комплекс Каскад
  • Здание Национального Собрания
  • Площадь Республики
  • Поющие фонтаны
  • Улица Абовяна
  • Проспект Маштоца
  • Проспект Баграмяна
  • Северный проспект
  • Розовый туф
  • Озеро Севан
  • Монастырский комплекс Севанаванк
  • Дилижан
  • Этнографический квартал Дилижана
  • Монастырский комплекс Агарцин
  • Тбилиси
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • Храм Метехи
  • Дворец царицы Дареджан
  • Парк Рике
  • Канатная дорога
  • Крепость Нарикала
  • Статуя Мать Грузия
  • Ботанический сад
  • Инжировое ущелье
  • Водопад в Тбилиси
  • Серные бани
  • Мост Любви
  • Площадь Мейдан
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мост Мира
  • Мцхета
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Хитон Господень
  • Храм Джвари
  • Кахетия (опционально)
  • Алазанская долина
  • Кахетинский винный завод
  • Монастырь св. Нино Бодбе
  • Сигнахи
  • Крепостная стена Сигнахи
  • Винный VIP-марани
Что включено
  • Трансфер из аэропорта под все авиарейсы
  • Весь трансфер в период тура
  • Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
  • Стоимость указанных в туре экскурсий
  • Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 3 (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
  • Питание: каждый день завтраки в отеле
  • Входные билеты
  • Мастер класс выпечки лаваша + дегустация армянского лаваша с сыром
  • Тур и дегустация вина
  • Трансфер до границы Армения-Грузия
  • Круглосуточная поддержка туристов
  • Отличное настроение =
  • Проводы в аэропорт под все авиа перелёты (только в даты тура)
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 3* (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
  • Обслуживание квалифицированного гида
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
  • Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
  • Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
  • Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
  • Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Карманные расходы
  • Остальные обеды и ужины
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Одноместное размещение в отеле - 293$
  • Повышение категории отеля
  • Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) - 16$ с человека
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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