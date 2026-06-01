Где, как не в Грузии и Армении, можно научиться разбираться в винах и узнать секреты их производства? Мы посетим два завода, попробуем настоящую домашнюю кахетинскую кухню и освоим приготовление армянского лаваша.
Яркие и разнообразные вкусы дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, вырезанную в скале церковь и уютные улочки столиц.
Яркие и разнообразные вкусы дополнят колоритные достопримечательности от Еревана до Тбилиси: озеро Севан, курорт Дилижан, древние монастыри, языческий храм, вырезанную в скале церковь и уютные улочки столиц.
Описание тураАрмения: Хор Вирап, Арарат и винный край Арени Насыщенный день к югу от Еревана. Монастырь Хор Вирап у подножия библейской горы Арарат — отсюда открывается лучший вид на великую вершину. Далее — монастырь Нораванк среди причудливых красных скал, три церкви и смотровая площадка. Затем Арени, край виноградарства: дегустация на винном заводе и пещера птиц (более 5 тыс. лет). Храм Гарни, пещерный Гегард и мастер-класс лаваша Храм Гарни — единственный в Армении памятник эллинизма: исполинские ступени и 24 колонны. Монастырь Гегард (IV век), вырубленный в скале, с реликвиями и копьём, пронзившим Христа. Затем — мастер-класс выпечки лаваша в тондыре, древняя национальная традиция. Обед на месте. Вечерний Ереван — розовый город с подсветкой Каскада Двухчасовая пешая прогулка: Здание Оперы, Комплекс Каскад (с высоты — весь город), Площадь Республики с поющими фонтанами (с мая по октябрь). Прогулка по ул. Абовяна, пр. Маштоца, Северному проспекту. Ереван из розового туфа — ночью Каскад красиво подсвечен. Озеро Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин На высоте 1900 м.
- озеро Севан, «Голубая жемчужина», одно из крупнейших высокогорных озёр мира. На полуострове — монастырь Севанаванк (IX век) с видом на бирюзовую воду. Затем Дилижан, горноклиматический курорт, и этнографический квартал с мастерскими резчиков по дереву. После — трансфер на границу и переезд в Тбилиси. Тбилиси: от храма Метехи до серных бань и моста Мира Экскурсия начинается у памятника царю Вахтангу Горгасали и храма Метехи, затем — дворец царицы Дареджан. Прогулка по парку Рике, подъём на канатной дороге к крепости Нарикала. Виды на статую Мать Грузия и ботанический сад. Мцхета — второй Иерусалим: Светицховели и Джвари Выезд в древнейшую столицу Грузии. Сначала — традиционный грузинский обед с домашним вином. Затем кафедральный собор Светицховели (XI век), где покоится Хитон Господень — отсюда название «второй Иерусалим». И подъём к храму Джвари (V век) на вершине утёса, который Лермонтов описал в «Мцыри». Панорама слияния рек Арагви и Куры и всей Мцхеты. Важная информация:
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
по четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Гора Арарат
- Монастырь Нораванк
- Арени
- Винный завод в Арени
- Пещера птиц
- Храм Гарни
- Монастырский комплекс Гегард
- Мастер-класс выпечки лаваша
- Ереван
- Здание Оперы
- Комплекс Каскад
- Здание Национального Собрания
- Площадь Республики
- Поющие фонтаны
- Улица Абовяна
- Проспект Маштоца
- Проспект Баграмяна
- Северный проспект
- Розовый туф
- Озеро Севан
- Монастырский комплекс Севанаванк
- Дилижан
- Этнографический квартал Дилижана
- Монастырский комплекс Агарцин
- Тбилиси
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Дворец царицы Дареджан
- Парк Рике
- Канатная дорога
- Крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузия
- Ботанический сад
- Инжировое ущелье
- Водопад в Тбилиси
- Серные бани
- Мост Любви
- Площадь Мейдан
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Слияние рек Арагви и Куры
- Кафедральный собор Светицховели
- Хитон Господень
- Храм Джвари
- Кахетия (опционально)
- Алазанская долина
- Кахетинский винный завод
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Крепостная стена Сигнахи
- Винный VIP-марани
Что включено
- Трансфер из аэропорта под все авиарейсы
- Весь трансфер в период тура
- Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
- Стоимость указанных в туре экскурсий
- Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Входные билеты
- Мастер класс выпечки лаваша + дегустация армянского лаваша с сыром
- Тур и дегустация вина
- Трансфер до границы Армения-Грузия
- Круглосуточная поддержка туристов
- Отличное настроение =
- Проводы в аэропорт под все авиа перелёты (только в даты тура)
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3* (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Обслуживание квалифицированного гида
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Экскурсия и дегустация вина прямо из цистерн на винном традиционном кахетинском заводе
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Остальные обеды и ужины
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Одноместное размещение в отеле - 293$
- Повышение категории отеля
- Групповой трансфер из Тбилиси в Кутаиси (при необходимости) - 16$ с человека
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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