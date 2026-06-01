Тур по двум гостеприимным странам Кавказа — вы увидите всё. В Армении: языческий храм Гарни, пещерный монастырь Гегард, вечерний Ереван.
В Грузии: Тбилиси с канатной дорогой к крепости Нарикала, серными банями
В Грузии: Тбилиси с канатной дорогой к крепости Нарикала, серными банями
Описание тураОт языческого Гарни до горной Аджарии — лаваш, вино, танцы и море Не придётся выбирать между двумя яркими и гостеприимными странами — мы увидим сразу обе! Познакомимся с величественными храмами Армении и Грузии, отдохнём у моря в Батуми и отправимся в живописные горные ущелья Аджарии. Испечём лаваш в тандыре, продегустируем вина и чачу, прогуляемся по атмосферным столицам и насладимся шоу поющих и танцующих фонтанов. Узнаем, какой город называют «розовым» и за что он получил это имя, сделаем остановку у озера Севан и посвятим свободный день тому, что ближе именно вам. Важная информация:
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
по пятницам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Руины Королевского дворца
- Римская баня с мозаикой
- Ущелье реки Азат
- Монастырский комплекс Гегард
- Ереван:
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Здание Национального Собрания
- Площадь Республики
- Поющие и танцующие фонтаны
- Улица Абовяна
- Проспект Маштоца
- Проспект Баграмяна
- Северный проспект
- Тбилиси:
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Дворец царицы Дареджан
- Парк Рике
- Канатная дорога
- Крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузия
- Ботанический сад Тбилиси
- Инжировое ущелье
- Водопад в Тбилиси
- Серные бани
- Мост Любви
- Площадь Мейдан
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета:
- Слияние рек Арагви и Куры
- Кафедральный собор Светицховели (Собор 12 апостолов)
- Хитон Господень
- Монастырский храм Джвари
- Батуми:
- Набережная Батуми
- Старый город Батуми
- Площадь Европы
- Театральная площадь
- Пьяцца
- Турецкий квартал
- Мечеть Орта Джаме
- Улица Руставели
- Бамбуковая роща
- Японский уголок
- Летний театр
- Поющие фонтаны Батуми
- Статуя Али и Нино
- Горная Аджария:
- Реликтовые леса
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
- Арочный мост Махунцети (Мост царицы Тамары)
- Водопад Махунцети (48 м)
- Национальный парк Мачахела
- Ступенчатый водопад Чхутунети
- Мачахельское ущелье
Что включено
- В стоимость тура на территории Армении входит:
- Трансфер из аэропорта под все авиарейсы
- Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
- Стоимость указанных в туре экскурсий
- Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 2 ночи (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание: каждый день завтраки в отеле
- Мастер класс выпечки лаваша + дегустация армянского лаваша с сыром
- Входные билеты
- Трансфер до границы Армения-Грузия
- Круглосуточная поддержка туристов
- Отличное настроение =
- В стоимость тура на территории Грузии входит:
- Проводы в аэропорт (только в даты тура)
- Весь трансфер в период тура
- Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение.
- Обслуживание профессионального гида
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Ж/д билеты Тбилиси - Батуми Тбилиси
- Мастер-класс национальных аджарских танцев
- Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
- Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
- Фотосессия в горах в национальных костюмах
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Остальные обеды и ужины
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Одноместное размещение в отеле - 297$
- Повышение категории отеля
- Групповой трансфер из Тбилиси/Батуми в Кутаиси (при необходимости) - 16$ с человека
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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