Мои заказы

Яркие краски Грузии и Армении с посещением Батуми и отдыхом на море

Тур по двум гостеприимным странам Кавказа — вы увидите всё. В Армении: языческий храм Гарни, пещерный монастырь Гегард, вечерний Ереван.

В Грузии: Тбилиси с канатной дорогой к крепости Нарикала, серными банями
читать дальшеуменьшить

и мостом Мира, древняя Мцхета с собором Светицховели и храмом Джвари над слиянием Арагви и Куры. Затем — Батуми на берегу Чёрного моря и финал — горная Аджария. Всё это — с дегустациями вин, чачи и домашней кухней.

Яркие краски Грузии и Армении с посещением Батуми и отдыхом на море
Яркие краски Грузии и Армении с посещением Батуми и отдыхом на море
Яркие краски Грузии и Армении с посещением Батуми и отдыхом на море

Описание тура

От языческого Гарни до горной Аджарии — лаваш, вино, танцы и море Не придётся выбирать между двумя яркими и гостеприимными странами — мы увидим сразу обе! Познакомимся с величественными храмами Армении и Грузии, отдохнём у моря в Батуми и отправимся в живописные горные ущелья Аджарии. Испечём лаваш в тандыре, продегустируем вина и чачу, прогуляемся по атмосферным столицам и насладимся шоу поющих и танцующих фонтанов. Узнаем, какой город называют «розовым» и за что он получил это имя, сделаем остановку у озера Севан и посвятим свободный день тому, что ближе именно вам. Важная информация:
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором.
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

по пятницам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Гарни
  • Руины Королевского дворца
  • Римская баня с мозаикой
  • Ущелье реки Азат
  • Монастырский комплекс Гегард
  • Ереван:
  • Комплекс Каскад
  • Здание Оперы
  • Здание Национального Собрания
  • Площадь Республики
  • Поющие и танцующие фонтаны
  • Улица Абовяна
  • Проспект Маштоца
  • Проспект Баграмяна
  • Северный проспект
  • Тбилиси:
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • Храм Метехи
  • Дворец царицы Дареджан
  • Парк Рике
  • Канатная дорога
  • Крепость Нарикала
  • Статуя Мать Грузия
  • Ботанический сад Тбилиси
  • Инжировое ущелье
  • Водопад в Тбилиси
  • Серные бани
  • Мост Любви
  • Площадь Мейдан
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мост Мира
  • Мцхета:
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Кафедральный собор Светицховели (Собор 12 апостолов)
  • Хитон Господень
  • Монастырский храм Джвари
  • Батуми:
  • Набережная Батуми
  • Старый город Батуми
  • Площадь Европы
  • Театральная площадь
  • Пьяцца
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джаме
  • Улица Руставели
  • Бамбуковая роща
  • Японский уголок
  • Летний театр
  • Поющие фонтаны Батуми
  • Статуя Али и Нино
  • Горная Аджария:
  • Реликтовые леса
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали
  • Арочный мост Махунцети (Мост царицы Тамары)
  • Водопад Махунцети (48 м)
  • Национальный парк Мачахела
  • Ступенчатый водопад Чхутунети
  • Мачахельское ущелье
Что включено
  • В стоимость тура на территории Армении входит:
  • Трансфер из аэропорта под все авиарейсы
  • Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
  • Стоимость указанных в туре экскурсий
  • Сбор туристов с отелей без обратной подвозки к отелям (туры заканчиваются в центре города)
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 3 - 2 ночи (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
  • Питание: каждый день завтраки в отеле
  • Мастер класс выпечки лаваша + дегустация армянского лаваша с сыром
  • Входные билеты
  • Трансфер до границы Армения-Грузия
  • Круглосуточная поддержка туристов
  • Отличное настроение =
  • В стоимость тура на территории Грузии входит:
  • Проводы в аэропорт (только в даты тура)
  • Весь трансфер в период тура
  • Проживание по маршруту в отелях 3 в двухместном номере (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья) Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение.
  • Обслуживание профессионального гида
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
  • Ж/д билеты Тбилиси - Батуми Тбилиси
  • Мастер-класс национальных аджарских танцев
  • Вкуснейший обед в горах Аджарии с вином чачей
  • Национальное аджарское шоу на природе в горах Аджарии
  • Фотосессия в горах в национальных костюмах
  • Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
  • Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Карманные расходы
  • Остальные обеды и ужины
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Одноместное размещение в отеле - 297$
  • Повышение категории отеля
  • Групповой трансфер из Тбилиси/Батуми в Кутаиси (при необходимости) - 16$ с человека
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на «Яркие краски Грузии и Армении с посещением Батуми и отдыхом на море»

Винные Грузия и Армения: гастрономический тур с дегустациями
На машине
8 дней
-
10%
5 отзывов
Винные Грузия и Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, время зависит от времени вашего рейса (вст...
11 июн в 08:00
18 июн в 08:00
$899$998 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
6 дней
-
25%
14 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00, желательно прилететь до 1...
16 июн в 14:00
30 июн в 14:00
71 550 ₽95 400 ₽ за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
На машине
5 дней
1 отзыв
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
69 000 ₽ за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
На машине
7 дней
2 отзыва
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
20 сен в 09:30
1 ноя в 09:45
89 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
-10%
$1111
$1000 за человека