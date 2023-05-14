Туры на фабрики и заводы в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Фабрики и заводы» в Ереване, цены от 333 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Побываем на винном заводе «Арени» и продегустируем армянские вина»
30 дек в 13:00
1 350 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Еревана и завершите променад по столице дегустацией на коньячном заводе, а также полюбуетесь причудливыми базальтовыми колоннами в ущелье Гарни и узнаете, почему его называют симфонией камней»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2023
    В Армению за вином, горами и впечатлениями
    Добрый день! Поездка вышла замечательная. Мы были в Армении первый раз и совершенно восхищены красотой этой земли, ее историей, радушием жителей, а также, безукоризненной организацией самого путешествия. Большое спасибо Сергею, Владимиру и Армену за знакомство с прекрасной Арменией. Всем- удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  2. Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
  3. Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 333 до 60 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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