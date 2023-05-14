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Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Побываем на винном заводе «Арени» и продегустируем армянские вина»
30 дек в 13:00
€1 350 за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Еревана и завершите променад по столице дегустацией на коньячном заводе, а также полюбуетесь причудливыми базальтовыми колоннами в ущелье Гарни и узнаете, почему его называют симфонией камней»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 мая 2023Добрый день! Поездка вышла замечательная. Мы были в Армении первый раз и совершенно восхищены красотой этой земли, ее историей, радушием жителей, а также, безукоризненной организацией самого путешествия. Большое спасибо Сергею, Владимиру и Армену за знакомство с прекрасной Арменией. Всем- удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фабрики и заводы»
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