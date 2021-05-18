Полезная информация об Инсбруке
Что нужно знать об Инсбруке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Инсбрук, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 20 экскурсий
Местное время в Инсбруке
19:2913
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇹 Австрия
|Название города
|Инсбрук
|По-английски
|Innsbruck
|Столица региона
|Инсбрук является столицей региона
|Население города
|132 493 чел.
|Аэропорт
|Инсбрук INN
|Часовой пояс
|Europe/Vienna
|Средняя высота
|587 м. от уровня моря
Где находится Инсбрук на карте
Календарь низких цен на туры в Инсбрук
Инсбрук
Популярные экскурсии в Инсбруке
5
8 отзывов
€
235
за чел.
€
150
за чел.
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим событиям и величественным залам замка Амбрас, который возник еще в 10 веке. За время его существова...
€
163
за чел.
€
150
за чел.
5
2 отзыва
от
€
285
за чел.
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня