Всё об Инсбруке

Полезная информация об Инсбруке

Что нужно знать об Инсбруке: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Инсбрук, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 20 экскурсий
Местное время в Инсбруке
19:2913
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаИнсбрук
По-английскиInnsbruck
Столица регионаИнсбрук является столицей региона
Население города132 493 чел.
АэропортИнсбрук INN
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота587 м. от уровня моря

Где находится Инсбрук на карте

Календарь низких цен на туры в Инсбрук

Инсбрук фото города
Инсбрук

Популярные экскурсии в Инсбруке

Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
Экскурсия в замок Людовика II Нойшванштайн из Тироля
5
8 отзывов
235
за чел.
Замок Амбрас
Замок Амбрас
150
за чел.
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим событиям и величественным залам замка Амбрас, который возник еще в 10 веке. За время его существова...
Экскурсия по городу Халь
Экскурсия по городу Халь
163
за чел.
Замок Тратцберг
Замок Тратцберг
150
за чел.
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
В Нойшвантштайн из Инсбрука: пересечь Альпы и оказаться в сказке
5
2 отзыва
от
285
за чел.
Калейдоскоп австро-немецких ландшафтов, неизведанные факты о короле Людвиге и баварская пивоварня
Все экскурсии Инсбрука

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Инсбрук

Расписание авиа-рейсов