Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города

Приглашаем вас на прогулку с аудиогидом по достопримечательностям столицы Австрии

Приглашаем вас на прогулку с аудиогидом по достопримечательностям столицы Австрии.

Вы познакомитесь со столицей двух империй, прогуляетесь по двум прекрасным паркам — Городскому и Народному, увидите множество памятников, услышите истории о жизни императоров и известных личностей, некогда живших в Вене.
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города

Что вы увидите 🤩

  • площадь Марии Терезии
  • городской парк Вены
  • Кернтнерштрассе
  • собор Святого Стефана
  • Грабен
  • Хофбург
  • Венская ратуша.
Что вас ждет
Ни в одном из городов Европы нет такого сосредоточения, прекрасно сохранившихся памятников истории, как в Вене. Это связано тем, что она была не только столицей Австрии, но и столицей двух империй: Священной Римской и Австрийской.
Парки, памятники и истории о жизни императоров
В течение этого тура вы пройдёте от памятника императрицы Марии Терезии до Парламента Австрии и услышите истории, связанные с жизнью императоров и их потомков. Вы узнаете о творениях известных художников, которые по велению императоров создали неповторимый облик города.
Экскурсионный маршрут проходит по двум прекрасным паркам — Городскому и Народному, где вы увидите много интересных памятников. Экскурсия посвящена известным личностям, которые жили в Вене и воплощали в жизнь творческие идеи.
Важно знать
Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.

В стоимость экскурсии включено:

  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,
  • знакомство с памятниками, посвящёнными императорам, эрцгерцогам,
  • описание главных соборов и церквей Вены,
  • знакомство уникальными товарами Вены,
  • описание улиц, площадей и парков,
  • знакомство с официальными учреждениями, историей их создания.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения,
  • наушники, необходимо взять свои.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
€20

Ответы на вопросы

Что входит
  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • знакомство с памятниками, посвящёнными императорам, эрцгерцогам
  • описание главных соборов и церквей Вены
  • знакомство уникальными товарами Вены
  • описание улиц, площадей и парков
  • знакомство с официальными учреждениями, историей их создания.
Что не входит
  • экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • наушники, необходимо взять свои.
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Марии Терезии (Tritonen- und Najadenbrunne
Завершение: Здание парламента (Parlament, 3)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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