Что вас ждет
Ни в одном из городов Европы нет такого сосредоточения, прекрасно сохранившихся памятников истории, как в Вене. Это связано тем, что она была не только столицей Австрии, но и столицей двух империй: Священной Римской и Австрийской.
Парки, памятники и истории о жизни императоров
В течение этого тура вы пройдёте от памятника императрицы Марии Терезии до Парламента Австрии и услышите истории, связанные с жизнью императоров и их потомков. Вы узнаете о творениях известных художников, которые по велению императоров создали неповторимый облик города.
Экскурсионный маршрут проходит по двум прекрасным паркам — Городскому и Народному, где вы увидите много интересных памятников. Экскурсия посвящена известным личностям, которые жили в Вене и воплощали в жизнь творческие идеи.
Важно знать
Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
В стоимость экскурсии включено:
- интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,
- знакомство с памятниками, посвящёнными императорам, эрцгерцогам,
- описание главных соборов и церквей Вены,
- знакомство уникальными товарами Вены,
- описание улиц, площадей и парков,
- знакомство с официальными учреждениями, историей их создания.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения,
- наушники, необходимо взять свои.