Что вас ждет

Ни в одном из городов Европы нет такого сосредоточения, прекрасно сохранившихся памятников истории, как в Вене. Это связано тем, что она была не только столицей Австрии, но и столицей двух империй: Священной Римской и Австрийской.

Парки, памятники и истории о жизни императоров

В течение этого тура вы пройдёте от памятника императрицы Марии Терезии до Парламента Австрии и услышите истории, связанные с жизнью императоров и их потомков. Вы узнаете о творениях известных художников, которые по велению императоров создали неповторимый облик города.

Экскурсионный маршрут проходит по двум прекрасным паркам — Городскому и Народному, где вы увидите много интересных памятников. Экскурсия посвящена известным личностям, которые жили в Вене и воплощали в жизнь творческие идеи.

Важно знать

Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.

В стоимость экскурсии включено:

интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,

знакомство с памятниками, посвящёнными императорам, эрцгерцогам,

описание главных соборов и церквей Вены,

знакомство уникальными товарами Вены,

описание улиц, площадей и парков,

знакомство с официальными учреждениями, историей их создания.

Туристы оплачивают самостоятельно: