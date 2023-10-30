Вена
В компании персонального аудиогида вы отправитесь на прогулку по улочкам Вена.
Вы сможете осмотреть достопримечательности имперского города без спешки и шумной толпы — раскроете тайны Венской оперы, изучите наследие Габсбургов, отыщете первую церковь Вены. А завершится экскурсия у главного городского собора — Штефансдома.
Вы сможете осмотреть достопримечательности имперского города без спешки и шумной толпы — раскроете тайны Венской оперы, изучите наследие Габсбургов, отыщете первую церковь Вены. А завершится экскурсия у главного городского собора — Штефансдома.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Венская опера
- Альбертина-плац
- Императорский дворец Хофбург
- Хельденплац
- Петерскирхе
- Улица Грабен
- Капуцинеркирхе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогуляйтесь по центру Вены и исследуйте её главные достопримечательности в своем темпе, в компании вашей персональной аудиоэкскурсии в приложении WeGoTrip.
Что вас ждетЗа два часа вы познакомитесь с самыми важными местами исторического центра Вены. Прогулка начнется у Венской оперы, где вы узнаете, почему один из лучших театров в мире сначала вызвал бурю критики. Затем вы окунетесь в атмосферу Альбертина-плац и узнаете, как Вена получила славу столицы тортов, а также полюбуетесь конными экипажами, курсирующими по городу.
Далее вас ждет встреча с Императорским дворцом Хофбург, гуляя вокруг которого, вы узнаете больше о жизни выдающихся личностей и богатой истории Вены. Вы изучите наследие Габсбургов, рассмотрев великолепные фасады дворцов и резиденций и узнаете, как Мария Терезия стала самой сильной женщиной-правителем в Европе.
Затем вас ждет оживленная улица Грабен — попробуйте отыскать здесь первую церковь Вены Петерскирхе, спрятавшуюся между фасадов. Прогуливаясь по Йозефплац, остановитесь у здания Испанской школы верховой езды и представьте, как здесь танцуют балет «лошади в стиле барокко».
Выйдя на площадь Нойер Маркт, вы насладитесь прохладой и красотой Фонтана Провидения и сможете посетить главное, ради чего туристы приходят сюда — Капуцинеркирхе, усыпальницу Габсбургов. И наконец, пройдя по Кертнерштрассе — венскому Бродвею, вы выйдете к главному собору — Штефансдому, узнав по пути легенду о дереве с тремя тысячами гвоздей.
Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение
WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билеты в музеи и достопримечательности на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Opernring 2, 1010 Wien, AustriaЗавершение: U-Bahn Station Stephansplatz 1709, 1010 Wien, Austria
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к
- Экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и
- Электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение
- WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды
- Работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы
- Окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных
- Местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в
- WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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