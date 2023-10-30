Прогуляйтесь по центру Вены и исследуйте её главные достопримечательности в своем темпе, в компании вашей персональной аудиоэкскурсии в приложении WeGoTrip.

Что вас ждетЗа два часа вы познакомитесь с самыми важными местами исторического центра Вены. Прогулка начнется у Венской оперы, где вы узнаете, почему один из лучших театров в мире сначала вызвал бурю критики. Затем вы окунетесь в атмосферу Альбертина-плац и узнаете, как Вена получила славу столицы тортов, а также полюбуетесь конными экипажами, курсирующими по городу.

Далее вас ждет встреча с Императорским дворцом Хофбург, гуляя вокруг которого, вы узнаете больше о жизни выдающихся личностей и богатой истории Вены. Вы изучите наследие Габсбургов, рассмотрев великолепные фасады дворцов и резиденций и узнаете, как Мария Терезия стала самой сильной женщиной-правителем в Европе.

Затем вас ждет оживленная улица Грабен — попробуйте отыскать здесь первую церковь Вены Петерскирхе, спрятавшуюся между фасадов. Прогуливаясь по Йозефплац, остановитесь у здания Испанской школы верховой езды и представьте, как здесь танцуют балет «лошади в стиле барокко».

Выйдя на площадь Нойер Маркт, вы насладитесь прохладой и красотой Фонтана Провидения и сможете посетить главное, ради чего туристы приходят сюда — Капуцинеркирхе, усыпальницу Габсбургов. И наконец, пройдя по Кертнерштрассе — венскому Бродвею, вы выйдете к главному собору — Штефансдому, узнав по пути легенду о дереве с тремя тысячами гвоздей.

Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение

WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).