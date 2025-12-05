Вы поймаете то особое настроение, когда Вена звучит как оркестр Моцарта под снежным небом.
Погрузитесь в атмосферу города, который и без гирлянд дышит праздником: от собора Святого Стефана и роскошной Оперы до кафе Demel и торта Захер. А по пути — ароматы глинтвейна, шум рождественских ярмарок и тёплый свет киосков.
Описание аудиогида
Вы пройдёте по местам, которые идеально ложатся в зимнее настроение:
- собор Святого Стефана — главный символ Вены. Осмотри его снаружи и изнутри
- дом Моцарта, церковь Тевтонского ордена, площадь Михаэлерплац возле Хофбурга. Зимой здесь особенно чувствуется дух старой Вены — музыканты играют на улицах, а в витринах сверкают фигурки ангелов и золотые ноты
- площадь Грабен с Чумной колонной, днём залитая солнцем, вечером — свечением рождественских гирлянд
- церковь Святого Петра, где перед Рождеством часто звучат органные концерты
- кафе Demel, шикарные витрины которого превращаются в маленький сахарный театр
- кафе Sacher, где родился тот самый торт Захер — классика венского зимнего настроения
- улочки между Хофбургом, Оперой, площадью Марии Терезии и Ратушей — именно там расположены главные ярмарки
- легендарные часы Anker
Всего на маршруте 29 точек с рассказами, написанными профессиональными историками и журналистами.
Вы узнаете:
- как Вена стала столицей музыки и почему именно здесь рождались мелодии, которые сегодня звучат по всему миру в рождественских плейлистах
- как формировалась императорская Вена: кто такие Габсбурги и как их решения меняли Европу
- как родилась культура венского кофе и почему императоры любили десерты
- откуда взялся торт Захер и почему витрины Demel стали частью городской традиции
- и многое другое
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении. Приложение работает офлайн, поэтому интернет на маршруте вам не понадобится
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Stephansplatz
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Вене
Провёл экскурсии для 3043 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
