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Обзорная экскурсия по Венe

4.7
21 отзыв
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Вены
Полное знакомство с городом за три часа.

Для этого мы разделим вашу экскурсию ⛳ на автомобильную и пешеходную.

За два часа объедем большую часть города, чтобы посетить все главные достопримечательности: Ратушу, Бельведер, Оперу, здание Парламента.

После неспешно погуляем в течение часа по центру, где посетим императорскую резиденцию Хофбург, полюбуемся собором Святого Штефана и увидим самый красивый чумной столб в Европе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €240 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Венe
Обзорная экскурсия по Венe

Что вы увидите

  • Музей Истории Искусств
  • Музей Естествознания
  • здание Парламента
  • Ратушу
  • университет
  • церковь Благодарения
  • биржу
  • Дунайский канал
  • домик Хундертвассера
  • городской парк
  • памятник Советскому солдату
  • Белведер
  • Оперу
  • придворную церковь Габсбургов
  • комплекс Хофбурга
  • резиденции Габсбургов
  • чумной столб
  • Собора Св. Штефана.
Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 состоит из двух частей: автомобильной (2 часа) и пешеходной (1 час).

В первой части экскурсии 🧭 вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️ Вены:

  • Музей Истории 📖 Искусств,
  • Музей Естествознания,
  • здание Парламента,
  • Ратушу,
  • университет,
  • церковь Благодарения,
  • биржу,
  • Дунайский канал,
  • домик Хундертвассера — самый необычный домик в Вене,
  • городской парк 🌳, в котором находится памятник Иоганну Штраусу-сыну,
  • памятник Советскому солдату,
  • Белведер,
  • Оперу.
  • Вторая часть экскурсии проходит по пешеходному центру города. Мы зайдем в Придворную церковь ⛪ бывшей правящей династии Габсбургов, увидим комплекс Хофбурга, резиденции Габсбургов и один из самых красивых 🤩 Чумных столбов Европы. Мы поговорим о стоительстве Собора Св. Штефана и о легендах, связанных с символом Вены, и о многом другом.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Обзорная экскурсия по Венe
Обзорная экскурсия по Венe
Обзорная экскурсия по Венe
Обзорная экскурсия по Венe

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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21 отзыв оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

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