Индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 состоит из двух частей: автомобильной (2 часа) и пешеходной (1 час).
В первой части экскурсии 🧭 вы увидите самые важные достопримечательности 🏛️ Вены:
Музей Истории 📖 Искусств,
Музей Естествознания,
здание Парламента,
Ратушу,
университет,
церковь Благодарения,
биржу,
Дунайский канал,
домик Хундертвассера — самый необычный домик в Вене,
городской парк 🌳, в котором находится памятник Иоганну Штраусу-сыну,
памятник Советскому солдату,
Белведер,
Оперу.
Вторая часть экскурсии проходит по пешеходному центру города. Мы зайдем в Придворную церковь ⛪ бывшей правящей династии Габсбургов, увидим комплекс Хофбурга, резиденции Габсбургов и один из самых красивых 🤩 Чумных столбов Европы. Мы поговорим о стоительстве Собора Св. Штефана и о легендах, связанных с символом Вены, и о многом другом.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.