Елена Д. – Гид из Вены

Полное знакомство с городом за три часа.



Для этого мы разделим вашу экскурсию ⛳ на автомобильную и пешеходную.



За два часа объедем большую часть города, чтобы посетить все главные достопримечательности: Ратушу, Бельведер, Оперу, здание Парламента.



После неспешно погуляем в течение часа по центру, где посетим императорскую резиденцию Хофбург, полюбуемся собором Святого Штефана и увидим самый красивый чумной столб в Европе.