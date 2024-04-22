Что вас ждет

Наша экскурсия начнется у вашего отеля, и далее мы проследуем в южную часть лесного массива и заповедника с всемирно известным названием «Венский лес». Его история неотрывно связана с историей зарождения и становления Вены. В течении нашей экскурсии мы сделаем несколько информативных и обзорных остановок:

средневековый замок Лихтенштейн — родовое гнездо княжеской семьи Лихтенштейнов, от которого и произошла их фамилия, неоднократно разрушался и возрождался;

подземное озеро Зеегротте — самое большое подземное озеро Европы, хранитель страшной истории своего существования;

Аббатство Хайлигенкройц — место, где сила истинной веры, живущая в душах его обитателей, позволила сохранить священную реликвию — фрагмент креста-распятия Иисуса для потомков;

курортный город Баден (не путать с немецким Баден-Баденом) — любимое место отдыха как императоров, так и простолюдинов, город, который помогал творить и создавать великую музыку Моцарту, Бетховену, Штраусу.

Важно знать:

Для посещения подземного озера в теплое время года необходимо взять с собой легкую кофту или что-то подобное, температура под землей +9 градусов.