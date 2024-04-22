Истории и тайны, события и заговоры, трагедии и судьбы обитателей венского леса.
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Что вас ожидает:
- Замок Лихтенштейн
- Подземное озеро (по желанию)
- Монастырь Святого Креста
- Город Баден
Описание
Что вас ждет
Наша экскурсия начнется у вашего отеля, и далее мы проследуем в южную часть лесного массива и заповедника с всемирно известным названием «Венский лес». Его история неотрывно связана с историей зарождения и становления Вены. В течении нашей экскурсии мы сделаем несколько информативных и обзорных остановок:
- средневековый замок Лихтенштейн — родовое гнездо княжеской семьи Лихтенштейнов, от которого и произошла их фамилия, неоднократно разрушался и возрождался;
- подземное озеро Зеегротте — самое большое подземное озеро Европы, хранитель страшной истории своего существования;
- Аббатство Хайлигенкройц — место, где сила истинной веры, живущая в душах его обитателей, позволила сохранить священную реликвию — фрагмент креста-распятия Иисуса для потомков;
- курортный город Баден (не путать с немецким Баден-Баденом) — любимое место отдыха как императоров, так и простолюдинов, город, который помогал творить и создавать великую музыку Моцарту, Бетховену, Штраусу.
Важно знать:
Для посещения подземного озера в теплое время года необходимо взять с собой легкую кофту или что-то подобное, температура под землей +9 градусов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Лихтенштейн
- Подземное озеро (по желанию)
- Монастырь Святого Креста
- Город Баден
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в подземное озеро - 18€ (по желанию)
- Входные билеты в монастырь - 14€ (по желанию)
Место начала и завершения?
Отель или другое удобное место по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для посещения подземного озера в теплое время года необходимо взять с собой легкую кофту или что то подобное
- Температура под землей +9 градусов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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