Обзорная экскурсия по Вене в 15.15 - это ежедневная пешеходная экскурсия, которая прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом! Приходите к нам, как только приедете в столицу Австрии!

Вы увидите не только самые известные достопримечательности города, но и скрытые от глаз обычных туристов места – свидетелей неповторимых судеб, курьёзов и ярких событий. Вы ощутите влияние истории на современную жизнь города – и многие вещи станут для вас понятными и ещё более завораживающими!

Маршрут включает множество удобных остановок, коротких и неспешных переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Время на экскурсии летит незаметно!

Мы пройдём теми переулками, двориками, парками и садами, по которым ходили вальяжные императоры, решая судьбы человечества. Ступим на те дороги, по которым прогуливались пока ещё малоизвестные композиторы, додумывая свои симфонии и вальсы. Пройдемся по местам, где проводили время уже получившие мировое признание художники, после того как их творческий стиль стал эталоном в искусстве. Увидим дома, где работали великие учёные, пытаясь разобраться и обосновать свои теории, например, в области психоанализа.

У нас два маршрута - Красный и Синий, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в фотографиях к экскурсии.

Экскурсия состоится при любом количестве участников. Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр.

Для детей до 12 лет бесплатно.