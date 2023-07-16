Обзорная экскурсия по Вене - это лучший способ узнать город и его историю
Я начинаю экскурсию ровно в 15:15 каждый день для всех желающих.
Мой авторский маршрут специально построен, чтобы всё успеть, но при этом не дать вам заскучать или устать.
Вы увидите самые главные места, узнаете самые важные факты и самое главное – начнёте самостоятельно ориентироваться в Вене.
Экскурсия проходит поочерёдно по двум маршрутам: первый по самым интересным достопримечательностям центра Вены, второй по необычным местам столицы Австрии.
Мой авторский маршрут специально построен, чтобы всё успеть, но при этом не дать вам заскучать или устать.
Вы увидите самые главные места, узнаете самые важные факты и самое главное – начнёте самостоятельно ориентироваться в Вене.
Экскурсия проходит поочерёдно по двум маршрутам: первый по самым интересным достопримечательностям центра Вены, второй по необычным местам столицы Австрии.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Венская Опера
- Кафе Захер
- И Централь
- Хофбург
- Улица Кольмаркт
- Площадь Грабен
- Собор Святого Стефана
- Императорская Усыпальница
- Греческая Таверна
- Часы Анкер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по Вене в 15.15 - это ежедневная пешеходная экскурсия, которая прекрасно подойдёт для первого знакомства с городом! Приходите к нам, как только приедете в столицу Австрии!
Вы увидите не только самые известные достопримечательности города, но и скрытые от глаз обычных туристов места – свидетелей неповторимых судеб, курьёзов и ярких событий. Вы ощутите влияние истории на современную жизнь города – и многие вещи станут для вас понятными и ещё более завораживающими!
Маршрут включает множество удобных остановок, коротких и неспешных переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Время на экскурсии летит незаметно!
Мы пройдём теми переулками, двориками, парками и садами, по которым ходили вальяжные императоры, решая судьбы человечества. Ступим на те дороги, по которым прогуливались пока ещё малоизвестные композиторы, додумывая свои симфонии и вальсы. Пройдемся по местам, где проводили время уже получившие мировое признание художники, после того как их творческий стиль стал эталоном в искусстве. Увидим дома, где работали великие учёные, пытаясь разобраться и обосновать свои теории, например, в области психоанализа.
У нас два маршрута - Красный и Синий, которые всегда чередуются через день. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в фотографиях к экскурсии.
Экскурсия состоится при любом количестве участников. Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр.
Для детей до 12 лет бесплатно.
Ежедневно в 15:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и прочее)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле Венского центра туристической информацииЗавершение: Вена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Мы собираемся в 15:00
- Чтобы успеть пообщаться
- Ответить на ваши вопросы и ровно в 15:15 начать наше особое знакомство с очаровательной Веной. Пожалуйста
- Не опаздывайте!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 367 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Hychun
16 июля 2023
А
Алексей
17 сен 2022
Прекрасная экскурсия и замечательный гид!)
A
Andrew
18 сен 2021
Б
Борис
20 мар 2020
Все было информативно и интересно.
p
prykhodk
3 мар 2020
А
Александр
2 мар 2020
e
elladim5
1 мар 2020
l
lerochka
1 мар 2020
Хочу выразить свою благодарность экскурсоводу Элле,за чудесную прогулку по Вене,2 часа пролетели незаметно,Элла очень интересно рассказала о достопримечательностях города. Несмотря на то,что экскурсия идет без микрофона все прошло отлично, поскольку группа небольшая. Кстати,что очень важно на мой взгляд, темп и маршрут подходит для людей всех возрастов (нет лестниц,крутых подъемов) Экскурсию рекомендую.
С
Саида
28 фев 2020
V
Valeriia
28 фев 2020
З
Земляная
27 фев 2020
Т
Татьяна
27 фев 2020
Спасибо за экскурссию! Все было здорово!
Воспользуемся вашими услугами также при посещении других городов!
Воспользуемся вашими услугами также при посещении других городов!
k
kameneva
25 фев 2020
d
donovska
24 фев 2020
А
Анна
23 фев 2020
Ещё 352 отзыва
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