Галерею «Альбертина» – здание художественного музея, в котором представлена одна из самых знаменитых коллекций графики
придворную церковь августинцев
Австрийскую национальную библиотеку – одну из самых старых библиотек мира
площадь Архангела Михаила
Хофбург – зимнюю резиденцию Габсбургов
Швейцарский двор, в котором раньше размещалась швейцарская гвардия
площадь Героев
администрацию президента Австрии
Народный парк с храмом Тезеуса в античном стиле
церковь миноритов
кафе «Централь»
площадь Фрайюнг с монастырём Шоттенштифт
площадь Ам Хоф
средневековую улицу Наглергассе – переулок, в котором можно ощутить дух старой Вены
Чумную колонну – памятник, посвящённый Святой Троице, на городской площади Грабен в честь победы над чумой
площадь и собор святого Стефана.
Во время пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ старого города. Они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и являются символами Вены на протяжении всей её многовековой истории 📖 эпох навсегда запечатлелись в образе этого необыкновенного города:
средневековье с готическим собором святого Стефана;
барокко с его важнейшим наследием – императорской резиденцией Хофбург;
конец XIX века, период создания бульварного кольца, когда на месте снесённых городских стен был возведен ряд архитектурных шедевров: Венская опера, музеи-близнецы и здание австрийского парламента.
Вы сможете проследить влияние имперского стиля на архитектуру старого города, удивляясь многочисленным церквям, дворцам и паркам, а также множеству традиционных кафе, без которых Вену представить просто невозможно.
Наше путешествие во времени начнётся напротив картинной галереи «Альбертина». Мы пройдём улочками средневекового города, где когда-то жили, проводили досуг, творили свои шедевры знаменитые художники, композиторы и другие выдающиеся личности.
Во время этой экскурсии вы услышите множество легенд, узнаете удивительные истории о знаменитостях и навсегда полюбите этот чудесный город 🏙️
Начало
🚩 Площадь напротив музея Альбертина
Место завершения
🏁 Собор св.Стефана
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.