средневековье с готическим собором святого Стефана;

барокко с его важнейшим наследием – императорской резиденцией Хофбург;

конец XIX века, период создания бульварного кольца, когда на месте снесённых городских стен был возведен ряд архитектурных шедевров: Венская опера, музеи-близнецы и здание австрийского парламента.

Вы сможете проследить влияние имперского стиля на архитектуру старого города, удивляясь многочисленным церквям, дворцам и паркам, а также множеству традиционных кафе, без которых Вену представить просто невозможно.

Наше путешествие во времени начнётся напротив картинной галереи «Альбертина». Мы пройдём улочками средневекового города, где когда-то жили, проводили досуг, творили свои шедевры знаменитые художники, композиторы и другие выдающиеся личности.

Во время этой экскурсии вы услышите множество легенд, узнаете удивительные истории о знаменитостях и навсегда полюбите этот чудесный город 🏙️

Во время пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ старого города. Они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и являются символами Вены на протяжении всей её многовековой истории 📖 эпох навсегда запечатлелись в образе этого необыкновенного города: