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Улицами величественного города

Виктор Б.
Виктор Б. – Гид из Вены
Улицами величественного города
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €130 за экскурсию

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Улицами величественного города
Улицами величественного города

Что вы увидите

  • Галерею «Альбертина» – здание художественного музея, в котором представлена одна из самых знаменитых коллекций графики
  • придворную церковь августинцев
  • Австрийскую национальную библиотеку – одну из самых старых библиотек мира
  • площадь Архангела Михаила
  • Хофбург – зимнюю резиденцию Габсбургов
  • Швейцарский двор, в котором раньше размещалась швейцарская гвардия
  • площадь Героев
  • администрацию президента Австрии
  • Народный парк с храмом Тезеуса в античном стиле
  • церковь миноритов
  • кафе «Централь»
  • площадь Фрайюнг с монастырём Шоттенштифт
  • площадь Ам Хоф
  • средневековую улицу Наглергассе – переулок, в котором можно ощутить дух старой Вены
  • Чумную колонну – памятник, посвящённый Святой Троице, на городской площади Грабен в честь победы над чумой
  • площадь и собор святого Стефана.
Во время пешеходной экскурсии 🧭 по историческому центру мы познакомимся с основными достопримечательностями 🏛️ старого города. Они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и являются символами Вены на протяжении всей её многовековой истории 📖 эпох навсегда запечатлелись в образе этого необыкновенного города:
  • средневековье с готическим собором святого Стефана;
  • барокко с его важнейшим наследием – императорской резиденцией Хофбург;
  • конец XIX века, период создания бульварного кольца, когда на месте снесённых городских стен был возведен ряд архитектурных шедевров: Венская опера, музеи-близнецы и здание австрийского парламента.
  • Вы сможете проследить влияние имперского стиля на архитектуру старого города, удивляясь многочисленным церквям, дворцам и паркам, а также множеству традиционных кафе, без которых Вену представить просто невозможно.
  • Наше путешествие во времени начнётся напротив картинной галереи «Альбертина». Мы пройдём улочками средневекового города, где когда-то жили, проводили досуг, творили свои шедевры знаменитые художники, композиторы и другие выдающиеся личности.
  • Во время этой экскурсии вы услышите множество легенд, узнаете удивительные истории о знаменитостях и навсегда полюбите этот чудесный город 🏙️
Начало
🚩 Площадь напротив музея Альбертина
Место завершения
🏁 Собор св.Стефана
Улицами величественного города
Улицами величественного города
Улицами величественного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктор Б.
Виктор Б.
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