Salekh проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для этого экскурсионного тура по живописным регионам страны — весна, лето и осень. Такой тур целесообразно проводить с ночевкой в районе. По желанию гостей я могу увеличить этот тур на большее количество дней.

Горы, зелень и водопад Габалы

Габала — древнейший город 🏙️ в Азербайджане, возраст которого составляет около двух тысяч лет. Город расположен в нижней части ущелья горы ⛰️ Базар-Юрт и горы Тфан, в 15 километрах к северо-востоку от древней Кабалы и в 63 километрах от железнодорожной станции Ляки. На протяжении шестисот лет Габала являлась столицей ⭐️ Кавказской Албании, упоминающейся в трудах античных историков I века. Туристам будет интересно увидеть мечети, мавзолеи, храмы, башени. В одном из селений проживают потомки древних албан. Город известен своей удивительно красивой природой, его окружают горы и огромное количество зелени. Отдохнуть здесь можно на берегу озера Нохур, где для этого созданы все условия. Интересен для посещения также водопад, расположенный в зоне отдыха «Семь красавиц».

Минеральные источники, дворцы, крепости и башни Шеки

Шеки — исторический город в Азербайджане. Древний город основали в VIII век до н. э., название ему дали Сакасен (сокращенно Саке). Произошло название от иранского племени саков. Шеки окружают живописные горы и леса. Здесь имеются многочисленные минеральные источники, дворцы, крепости и башни, привлекающие множество посетителей. Местные жители этого города известны в стране своим пристрастием к сладкому. Такие восхитительные сладости, как халва, изготавливаются по старым и хорошо охраняемым секретным рецептам.

Что мы увидим:

В ходе этой поездки, в глубине страны нас ожидают различные кулинарные мастер-классы от местных жителей, живописные ландшафты и виды, достопримечательности 🏛️ старины и много интересного. Сделайте свой отдых незабываемым.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.