Salekh проводит ещё 1 экскурсию

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2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана

Salekh
Salekh – Гид из Баку
Поездка по горным ⛰️ живописным районам гостеприимного Азербайджана.

Маршрут экскурсии: Баку — Габала — Шеки — Баку
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $200 за экскурсию

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2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
Лучшее время для этого экскурсионного тура по живописным регионам страны — весна, лето и осень. Такой тур целесообразно проводить с ночевкой в районе. По желанию гостей я могу увеличить этот тур на большее количество дней.
Горы, зелень и водопад Габалы
Габала — древнейший город 🏙️ в Азербайджане, возраст которого составляет около двух тысяч лет. Город расположен в нижней части ущелья горы ⛰️ Базар-Юрт и горы Тфан, в 15 километрах к северо-востоку от древней Кабалы и в 63 километрах от железнодорожной станции Ляки. На протяжении шестисот лет Габала являлась столицей ⭐️ Кавказской Албании, упоминающейся в трудах античных историков I века. Туристам будет интересно увидеть мечети, мавзолеи, храмы, башени. В одном из селений проживают потомки древних албан. Город известен своей удивительно красивой природой, его окружают горы и огромное количество зелени. Отдохнуть здесь можно на берегу озера Нохур, где для этого созданы все условия. Интересен для посещения также водопад, расположенный в зоне отдыха «Семь красавиц».
Минеральные источники, дворцы, крепости и башни Шеки
Шеки — исторический город в Азербайджане. Древний город основали в VIII век до н. э., название ему дали Сакасен (сокращенно Саке). Произошло название от иранского племени саков. Шеки окружают живописные горы и леса. Здесь имеются многочисленные минеральные источники, дворцы, крепости и башни, привлекающие множество посетителей. Местные жители этого города известны в стране своим пристрастием к сладкому. Такие восхитительные сладости, как халва, изготавливаются по старым и хорошо охраняемым секретным рецептам.

Что мы увидим:

  • В ходе этой поездки, в глубине страны нас ожидают различные кулинарные мастер-классы от местных жителей, живописные ландшафты и виды, достопримечательности 🏛️ старины и много интересного. Сделайте свой отдых незабываемым.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Автотранспортные расходы
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
  • Входные билеты в какие-либо музеи на маршрутах.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
2-3 дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Salekh
Salekh
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