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рассказывает историю своей страны, и благодаря ему мы узнали много интересного о культуре, традициях и прошлом Азербайджана.

Экскурсии проходили легко, весело и очень душевно. Латиф показал нам самые красивые места, рассказал множество интересных историй и сделал наше путешествие по-настоящему живым и запоминающимся.

Эти четыре дня прошли просто прекрасно — мы увидели и современный Баку, и старинные уголки страны. Огромное спасибо Латифу за его профессионализм, доброту и прекрасную атмосферу во время экскурсий. С таким гидом путешествие становится настоящим удовольствием!

Если вы приезжаете в Азербайджан — обязательно выбирайте гида Латифа. Вы точно останетесь довольны!