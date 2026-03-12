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Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня

Этот маршрут создан для тех, кто мечтает увидеть не только ключевые достопримечательности Азербайджана.

Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.

Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
5
1 отзыв
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Азербайджана за 4 дня

Описание тура

4-дневный тур из Баку: древность, природа и вкус Востока Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Азербайджану — стране огня, вина и древних легенд! Вас ждут уникальные маршруты, сочетающие богатую историю, культуру, гастрономию и природные чудеса. День 1. Знакомство с Баку Мы начнём с прогулки по Старому городу — сердце древнего Баку, где сохранились Девичья башня, Дворец Ширваншахов и крепостные стены — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды, увидите старинные хамамы и караван-сараи, а также современные символы города — Центр Гейдара Алиева и Пламенные башни. Прогулка по набережной, музей ковров, колесо обозрения и “Малая Венеция” добавят шарма вашему дню. День 2. Гобустан, вулканы и храм огня По утрам — приключение в Гобустанском заповеднике, где среди скал и валунов вы увидите древние наскальные рисунки. Затем вас ждут грязевые вулканы, где земля “дышит” и бурлит. Мы посетим мечеть Биби-Эйбат, узнаем о первой в мире нефтяной вышке и отправимся в храм огня Атешгях, место, где поклонялись вечному пламени. День 3. Северные чудеса и вкус Каспия Мы посетим Горящую гору Янардаг, розовое солёное озеро Масазыргёль, удивительные Радужные горы и священную гору Бешбармаг, где можно загадать желание. А завершит день дегустация чёрной икры и чаепитие с травами у подножия горы. День 4. История, вино и ремесла Вас ждут древний город Шемаха с Джума-мечетью и мавзолеем Дири Баба, экскурсия и дегустация вин на винодельне Мейсери, а также прогулка по живописному поселку мастеров Лагыч — музею под открытым небом, где вы сможете увидеть работу кузнецов и купить сувениры ручной работы. Важная информация:
  • Экскурсия 4-х дневная (но без проживания) и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером.
  • Мы заберём вас прямо с места проживания в Баку и после завершения тура привезём обратно.
  • Рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь.
  • Экскурсию проведу лично я или один из опытных русскоговорящих гидов нашей команды.
  • По желанию возможна остановка на обед в ресторане с национальной кухней.
  • По запросу организую трансфер аэропорт — отель — аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
  • Бакинский приморский бульвар - это жемчужина Баку и одна из его визитных карточек
  • Пламенные башни (Flame Towers)
  • Нагорный парк (Смотровая площадка)
  • Аллея почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др
  • Дворец «Исмаилия»
  • «Зеленый» рынок
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
  • Старый город
  • Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
  • Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
  • Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
  • Дом Рамазановых
  • Девичья Башня (осмотр без посещения)
  • Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери!)
  • Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть
  • Старая стена от часовни Святого Варфоломея
  • Бакинский Бульвар (Набережная)
  • Грязевые вулканы
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Мечеть «Биби-Эйбат»
  • Первая нефтяная вышка в мире
  • Храм огня «Атешгях»
  • Горящая гора «Янардаг»
  • Розовое озеро «Масазыргель»
  • Гора «Бешбармаг»
  • Радужные горы Хызы
  • Дегустация икры
  • Рыбный ресторан
  • Каспийского моря
  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума-мечеть в Шамахе
  • Винодельня Мейсери
  • Деревня мастеров Лагич
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Проживание в отеле
  • Обед и личные расходы
  • Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
  • На гору Янардаг - 8$ (15 манат) за человека
  • Храм Атешгях - 8$ (15 манат) за человека
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20$ (35 манат) за группу (1-3 человека)
  • Мавзолей Дири-Баба 8$ (15 манат) за человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия 4-х дневная (но без проживания) и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • Мы заберём вас прямо с места проживания в Баку и после завершения тура привезём обратно
  • Рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь
  • Экскурсию проведу лично я или один из опытных русскоговорящих гидов нашей команды
  • По желанию возможна остановка на обед в ресторане с национальной кухней
  • По запросу организую трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Мы провели с гидом Латифом четыре незабываемых дня, путешествуя по прекрасному городу Баку и по разным уголкам Азербайджан. Латиф — очень умный, талантливый и харизматичный гид. Он с огромной любовью
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рассказывает историю своей страны, и благодаря ему мы узнали много интересного о культуре, традициях и прошлом Азербайджана.
Экскурсии проходили легко, весело и очень душевно. Латиф показал нам самые красивые места, рассказал множество интересных историй и сделал наше путешествие по-настоящему живым и запоминающимся.
Эти четыре дня прошли просто прекрасно — мы увидели и современный Баку, и старинные уголки страны. Огромное спасибо Латифу за его профессионализм, доброту и прекрасную атмосферу во время экскурсий. С таким гидом путешествие становится настоящим удовольствием!
Если вы приезжаете в Азербайджан — обязательно выбирайте гида Латифа. Вы точно останетесь довольны!

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