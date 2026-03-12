Этот маршрут создан для тех, кто мечтает увидеть не только ключевые достопримечательности Азербайджана.
Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.
Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
Вы пройдётесь по старинным улочкам Ичери-шехер, полюбуетесь видом на Каспий с высоты Нагорного парка, заглянете в древние храмы, мечети и ремесленные мастерские.
Подниметесь в одно из самых высокогорных сёл Кавказа, откроете для себя тайны зороастрийского огня и завершите путешествие в окружении гор, водопадов и живой природы.
Описание тура4-дневный тур из Баку: древность, природа и вкус Востока Приглашаем вас в насыщенное путешествие по Азербайджану — стране огня, вина и древних легенд! Вас ждут уникальные маршруты, сочетающие богатую историю, культуру, гастрономию и природные чудеса. День 1. Знакомство с Баку Мы начнём с прогулки по Старому городу — сердце древнего Баку, где сохранились Девичья башня, Дворец Ширваншахов и крепостные стены — объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы услышите легенды, увидите старинные хамамы и караван-сараи, а также современные символы города — Центр Гейдара Алиева и Пламенные башни. Прогулка по набережной, музей ковров, колесо обозрения и “Малая Венеция” добавят шарма вашему дню. День 2. Гобустан, вулканы и храм огня По утрам — приключение в Гобустанском заповеднике, где среди скал и валунов вы увидите древние наскальные рисунки. Затем вас ждут грязевые вулканы, где земля “дышит” и бурлит. Мы посетим мечеть Биби-Эйбат, узнаем о первой в мире нефтяной вышке и отправимся в храм огня Атешгях, место, где поклонялись вечному пламени. День 3. Северные чудеса и вкус Каспия Мы посетим Горящую гору Янардаг, розовое солёное озеро Масазыргёль, удивительные Радужные горы и священную гору Бешбармаг, где можно загадать желание. А завершит день дегустация чёрной икры и чаепитие с травами у подножия горы. День 4. История, вино и ремесла Вас ждут древний город Шемаха с Джума-мечетью и мавзолеем Дири Баба, экскурсия и дегустация вин на винодельне Мейсери, а также прогулка по живописному поселку мастеров Лагыч — музею под открытым небом, где вы сможете увидеть работу кузнецов и купить сувениры ручной работы. Важная информация:
- Экскурсия 4-х дневная (но без проживания) и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером.
- Мы заберём вас прямо с места проживания в Баку и после завершения тура привезём обратно.
- Рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь.
- Экскурсию проведу лично я или один из опытных русскоговорящих гидов нашей команды.
- По желанию возможна остановка на обед в ресторане с национальной кухней.
- По запросу организую трансфер аэропорт — отель — аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
- Бакинский приморский бульвар - это жемчужина Баку и одна из его визитных карточек
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Аллея почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др
- Дворец «Исмаилия»
- «Зеленый» рынок
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Старый город
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери!)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
- Бакинский Бульвар (Набережная)
- Грязевые вулканы
- Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
- Мечеть «Биби-Эйбат»
- Первая нефтяная вышка в мире
- Храм огня «Атешгях»
- Горящая гора «Янардаг»
- Розовое озеро «Масазыргель»
- Гора «Бешбармаг»
- Радужные горы Хызы
- Дегустация икры
- Рыбный ресторан
- Каспийского моря
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума-мечеть в Шамахе
- Винодельня Мейсери
- Деревня мастеров Лагич
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Проживание в отеле
- Обед и личные расходы
- Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
- На гору Янардаг - 8$ (15 манат) за человека
- Храм Атешгях - 8$ (15 манат) за человека
- Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20$ (35 манат) за группу (1-3 человека)
- Мавзолей Дири-Баба 8$ (15 манат) за человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия 4-х дневная (но без проживания) и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером
- Мы заберём вас прямо с места проживания в Баку и после завершения тура привезём обратно
- Рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь
- Экскурсию проведу лично я или один из опытных русскоговорящих гидов нашей команды
- По желанию возможна остановка на обед в ресторане с национальной кухней
- По запросу организую трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мы провели с гидом Латифом четыре незабываемых дня, путешествуя по прекрасному городу Баку и по разным уголкам Азербайджан. Латиф — очень умный, талантливый и харизматичный гид. Он с огромной любовью
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