2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
«Летом обязательно берите с собой головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки»
12 мар в 09:00
13 мар в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$1230 за человека
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В марте, апреле и октябре из-за погодных условий маршрут по Кахетии будет немного отличаться»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$710 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Весенние»
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