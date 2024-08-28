Дом Иса бека Гаджинского – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Иса бека Гаджинского» в Баку на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Пешая
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 апр в 09:00
8 апр в 09:00
$157 за экскурсию
Баку: Всё включено - Расширенная обзорная экскурсия
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Баку: Всё включено - Расширенная обзорная экскурсия
Начало: Место проживания гостя
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$120 за экскурсию
Древнее сердце Баку
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Древнее сердце Баку
Начало: Проспект Нефтяников 105, Баку
Расписание: Ежедневно начало в 11 утра и 2 часа дня
4 апр в 11:00
5 апр в 11:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Интересная и познавательная экскурсия по архитектуре и истории центра города. Гид Муса прекрасно знает историю Баку и очень увлекательно ее преподносит.
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Были в Баку впервые, поэтому хотелось посмотреть город вместе с гидом. Выбрали Мусу и нисколько не пожалели. Кажется, что он
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    знает историю каждого дома в старом городе и вокруг него. Интересно рассказывает о жизни владельцев этих домов, как сложилась их судьба, рассказ дополняет еще и фотографиями тех лет. Четыре часа пролетают как один миг. Прекрасный гид, всем рекомендую

  • И
    Ирина
    20 августа 2024
    Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
    Приехала в Баку с семьёй на три дня. Выбрала эскурсию гида Мусы Для меня выбор гида — это всегда кропотливый
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    процесс. Я предпочитаю индивидуальные экскурсии, так как считаю, что только они позволяют по-настоящему погрузиться в атмосферу и узнать место в деталях. Групповые туры часто оказываются слишком общими и не дают возможности задать вопросы. После долгих поисков и прочтения отзывов я остановилась на гиде Мусе, потому что он сам лично проводит все свои экскурсии. Это было ключевым фактором для меня, ведь я искала человека, который действительно знает и любит своё дело. Экскурсия превзошла мои ожидания! Муса оказался очень внимательным, профессиональным и знающим. Он не просто рассказывает о местах, но и оживляет их через истории знаменитых людей, связанных с ними. Эти истории сделали экскурсию ещё более увлекательной и помогли мне по-новому взглянуть на места, которые я посещала. Его увлеченность и глубокое знание темы сделали эту поездку незабываемой. Я очень рада, что выбрала именно его и теперь с уверенностью могу рекомендовать всем, кто хочет по-настоящему узнать Баку, его историю и людей которые повлияли на его судьбу.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    4 часа по Старому городу и центру Баку
    Экскурсия проведена грамотно и профессионально. Гид Али выполнил свою работу с душой. Рассказал и показал много интересного и неожиданного. Были и исторические факты, и стихи, и музыка. Грамотная речь! Большое спасибо! Ни один вопрос не остался без ответа.
  • А
    Альбина
    28 октября 2022
    4 часа по Старому городу и центру Баку
    Мне очень понравилась гид и сама экскурсия! Мне понравился темп, мы шли неспешно и я услышала много историй, для меня
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    также было важно услышать мнение самого гида на все события, про которые она рассказывала, а не только голые факты! Я в Баку влюблена!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом Иса бека Гаджинского»

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  6. Нагорный парк
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Розовые озера
  10. Приморский бульвар
Сколько стоит экскурсия по Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Дом Иса бека Гаджинского" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 157. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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