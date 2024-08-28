Индивидуальная
до 1 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 апр в 09:00
8 апр в 09:00
$157 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Баку: Всё включено - Расширенная обзорная экскурсия
Начало: Место проживания гостя
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$120 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Древнее сердце Баку
Начало: Проспект Нефтяников 105, Баку
Расписание: Ежедневно начало в 11 утра и 2 часа дня
4 апр в 11:00
5 апр в 11:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 августа 2024Интересная и познавательная экскурсия по архитектуре и истории центра города. Гид Муса прекрасно знает историю Баку и очень увлекательно ее преподносит.
- ТТатьяна21 августа 2024Были в Баку впервые, поэтому хотелось посмотреть город вместе с гидом. Выбрали Мусу и нисколько не пожалели. Кажется, что он
- ИИрина20 августа 2024Приехала в Баку с семьёй на три дня. Выбрала эскурсию гида Мусы Для меня выбор гида — это всегда кропотливый
- ООльга20 июня 20234 часа по Старому городу и центру БакуЭкскурсия проведена грамотно и профессионально. Гид Али выполнил свою работу с душой. Рассказал и показал много интересного и неожиданного. Были и исторические факты, и стихи, и музыка. Грамотная речь! Большое спасибо! Ни один вопрос не остался без ответа.
- ААльбина28 октября 20224 часа по Старому городу и центру БакуМне очень понравилась гид и сама экскурсия! Мне понравился темп, мы шли неспешно и я услышала много историй, для меня
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дом Иса бека Гаджинского»
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