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Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.

5
1 отзыв
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Азербайджан — страна огней, земля, овеянная легендами и преданиями.

Здесь есть Каспийское море 🌊 и высокие Кавказские горы ⛰️, дворцы шахов и маленькие уютные деревеньки, величественные мечети и мистические храмы огня.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $70 за экскурсию

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Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.
Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.

Что вы увидите

  • Атешгах: Храм огнепоклонников
  • Мардакянский замок
  • пляжи в Апшеронском полуострове
  • Горящая гора
  • Зеркальное святилище.
Наша экскурсия ⛳ начнётся у выхода из вашего отеля или апартаментов. Вам предстоит поехать в удивительное место, на Апшеронский полуостров, раскинувшийся на западном побережье Каспия – настоящее сердце страны.
Атешгах
Приехав на территорию посёлка Сураханы мы посетим Храм огня под названием Атешгах. В древности окрестности Баку населяли огнепоклонники или зороастрийцы. Это очень интересный культ, последователи которого до сих пор живут в Иране, Азербайджане, Индии и других странах. На территории нынешнего поселка Сураханы был построен дом огня или Атешгях. Внешне он выглядит как шестиугольник (в плане) с алтарем в центре. На алтаре горит огонь, в древности там был естественный выход газа. Потом произошли подвижки в грунте и огонь перестал гореть, тогда уже его подвели по трубам.
Посёлок Мардакян
После посещения Храма огнепоклонников наш путь продолжится в посёлок Мардакян. Здесь мы посетим замок 🏰. Я расскажу вам, кем был основан этот замок. Каждый артефакт найденный в близ этого замка является ценностью. Дедушка Видади, который является смотрителем старой Мардакянской крепости, хранит эти ценности уже не один год. Хотя правильнее сказать, что он не смотритель, а ангел-хранитель этого объекта культурного наследия Азербайджана.
Этот человек преклонных лет даст фору многим молодым в плане жизненных сил и оптимизма. Это человек с очень правильной жизненной философией и простой человеческой мудростью. Вещи, о которых он будет говорить вам могут показаться обыденными и повседневными, но не относитесь к ним слишком поверхностно. Может быть, Советский Союз уже не воссоздать, но после общения с дедушкой Видади (так я его называю). Вы вспомните или узнаете (если в силу возраста не застали), что общность, которая называлась советский народ ещё не потеряна и держится она на таких людях как этот пожилой азербайджанец, который с ходу мне назвал номер азербайджанской дивизии, которая освобождала Таганрог.

Его интернационализм и уважение к людям не напускные и показушный, а в самом деле, его уже никто не исправит и не перекует. Про таких как он в своё время написал Маяковский:

    Гвозди бы делать из этих людей!
    Не было крепче в мире гвоздей.
    Горящая гора Янардаг
    Мы продолжим свой путь, в уникальное место к Горящей горе под названием (Янардаг). Горящая гора Янардаг — знаменитая природная достопримечательность 🏛️ Азербайджана. Находится на Апшеронском полуострове, в 15–17 км от Баку.
    Пламя вечного огня на горе (в действительности — на известняковом холме) подпитывается природным газом, выходящим из крупного месторождения. Считается, что возгорание случилось еще в древности, и сейчас полоса огня достигает около 10 метров в ширину и одного метра в высоту. Возгорание видно с достаточного большого расстояния.
    Пляжные места на Апшероне
    В Азербайджане есть пляжи на любой вкус — и галечные, и песочные, с чистым и скалистым дном. «Отдых на море» — каждый вкладывает в это понятие свой смысл. Кому-то хочется непременно полежать на песочке, наслаждаться теплыми лучами солнца, плеском морских волн. А для кого-то это прогулка 👣 на яхте 🛥️ или погружение под воду с аквалангом. В Азербайджане возможно все, но главное – позагорать на пляже, побродить по горячему песку и сфотографировать морские пейзажи. Море 🌊 в Азербайджане столь привлекательно для гостей не только благодаря доступным ценам, хорошему уровню обслуживания и благоприятной природе. Отдых здесь чрезвычайно полезен для здоровья. Целебный морской воздух, экология и лечебная морская вода Каспия обладают оздоравливающим эффектом.
    Мистическое Святилище Мир Мовсум Ага. (Зеркальная святыня)
    В Азербайджане говорят — хочешь, чтобы твое заветное желание исполнилось, обойди семь святилищ. Попроси о сокровенном, оставь пожертвование, и всё сбудется. Священные места, или пиры, возникали как правило на месте захоронения целителей, ученых богословов, и святых. Если вы приехали в Баку ненадолго, обязательно посетите Святилище Мир Мовсум Ага. Серебряная усыпальница святого. Его, убранство впечатляет любого гостя посетивший этот уникальнейшие святилище. Настоящее произведение искусства. Вообще, Мир Мовсум Ага, бакинец из почетного рода сеидов — потомков пророка Мухаммеда, с детства был необычным ребенком. Из-за проблем с костями он не мог самостоятельно передвигаться и даже ровно сидеть, и также еще в детстве окружающие заметили, что он может лечить и облегчать страдания одним прикосновением.
    Что входит
    • Транспорт.
    • Гид-экскурсовод.
    Что не входит
    • Питание
    • Входные билеты.
    Начало и место завершения
    🚩 У Вашего отеля
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Анар Р.
    Анар Р.
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    1 отзыв оставили туристы

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