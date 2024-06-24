Пляжи Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Баку на русском языке, цены от €65, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
На машине
скидка
30%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезём вас на уютный пляж, где у вас будет около 2 часов свободного времени»
Завтра в 09:30
14 июля в 09:30
190133 за всё до 6 чел.
Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
Начало: У Вашего отеля
«Пляжные места на Апшероне В Азербайджане есть пляжи на любой вкус — и галечные, и песочные, с чистым и скалистым дном»
Расписание: Ежедневно по запросу
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Самый лучший день на пляже
На автобусе
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Самый лучший день на пляже
Отдохнуть на берегу Каспийского моря с групповым трансфером из Баку
Начало: У Парных ворот
«По пути он поделится рассказами об Азербайджане, а также поможет вам сориентироваться на пляже»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Янардаг, Гобустан и Каспийское море
    Джамал уникальный гид, он сделал нашу поездку интересной, впечатляющей и полной положительных эмоций. Всё знает, про всё рассказывает, во всём помог. Огромное спасибо за этот незабываемый день
  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом! 10/10 Экскурсию нам провел гид Роман. От всей души говорим ему спасибо!!! Роман рассказал много интересных фактов
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    про огнепоклонников, про добычу нефти в Азербайджане и т. д. Было очень увлекательно узнать о становлении веры и религии в Азербайджане, о прошлом и современном быте местных семей. Роман показал нам красивые места пригородов Баку, а также пляж Каспийского моря. Наш путь сопровождался интеллектуальной беседой. Роман - человек, с которым можно поговорить обо всем!!!! Грамотный, интересный, с правильной жизненной позицией! Однозначно рекомендуем экскурсию с Романом! Роман - алмаз! Таких людей должно быть больше в нашем мире. Благодарные туристы: Анна, Мария, Злата

  • Л
    Леонид
    11 декабря 2023
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
    Планировали данную экскурсию, прежде всего, с учетом тематики и гида, ее проводившего. Ожидания оправдались на все 100 % от всего.
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    Все было познавательно, интересно и душевно. 7 часов пролетели на абсолютном позитиве. Анар - большой профессионал, с любовью относящийся как к своей родине, так и к своему делу. С удовольствием бы встретились с ним, при случае, еще раз. Однозначно рекомендуем!

  • Л
    Лилия
    16 июля 2023
    Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
    Ездили с Анаром на экскурсию Апшеронский тур. Спасибо большое Анару,нам все очень понравилось! Прекрасный гид, красивые места!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Янардаг, Гобустан и Каспийское море
  2. Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
  3. Самый лучший день на пляже
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 133 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пляжи», 7 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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