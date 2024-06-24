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про огнепоклонников, про добычу нефти в Азербайджане и т. д. Было очень увлекательно узнать о становлении веры и религии в Азербайджане, о прошлом и современном быте местных семей. Роман показал нам красивые места пригородов Баку, а также пляж Каспийского моря. Наш путь сопровождался интеллектуальной беседой. Роман - человек, с которым можно поговорить обо всем!!!! Грамотный, интересный, с правильной жизненной позицией! Однозначно рекомендуем экскурсию с Романом! Роман - алмаз! Таких людей должно быть больше в нашем мире. Благодарные туристы: Анна, Мария, Злата