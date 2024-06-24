1 чел.
По популярности
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Янардаг, Гобустан и Каспийское море
Побывать на «огненной земле», увидеть грязевые вулканы и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезём вас на уютный пляж, где у вас будет около 2 часов свободного времени»
Завтра в 09:30
14 июля в 09:30
190€133 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Апшеронский тур: Каспий, Пляжные места
Начало: У Вашего отеля
«Пляжные места на Апшероне В Азербайджане есть пляжи на любой вкус — и галечные, и песочные, с чистым и скалистым дном»
Расписание: Ежедневно по запросу
15 июля в 09:00
16 июля в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 16 чел.
Самый лучший день на пляже
Отдохнуть на берегу Каспийского моря с групповым трансфером из Баку
Начало: У Парных ворот
«По пути он поделится рассказами об Азербайджане, а также поможет вам сориентироваться на пляже»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 июня 2024Джамал уникальный гид, он сделал нашу поездку интересной, впечатляющей и полной положительных эмоций. Всё знает, про всё рассказывает, во всём помог. Огромное спасибо за этот незабываемый день
- ММария7 июня 2024Прекрасная экскурсия с замечательным гидом! 10/10 Экскурсию нам провел гид Роман. От всей души говорим ему спасибо!!! Роман рассказал много интересных фактов
- ЛЛеонид11 декабря 2023Планировали данную экскурсию, прежде всего, с учетом тематики и гида, ее проводившего. Ожидания оправдались на все 100 % от всего.
- ЛЛилия16 июля 2023Ездили с Анаром на экскурсию Апшеронский тур. Спасибо большое Анару,нам все очень понравилось! Прекрасный гид, красивые места!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пляжи»
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