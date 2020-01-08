18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

  3. Бакинские каникулы

Колоритные локации Баку на скутере вместе с коренным жителем

Самир
Задать вопрос
Самир – ваш гид
Любите острые ощущения и не хотите упускать шанс посмотреть город глазами местного? С ветерком вы проедете по популярным и нетуристическим точкам Баку.

А я расскажу главное о достопримечательностях, сделаю для вас идеальные фотокарточки на берегу Каспийского моря и отправлю домой в состоянии восторга!
80 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча по договорённости в черте города
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы

Что вас ожидает

Экскурсия на скутерах подарит вам новые эмоции и позволит охватить сразу Старый город, новые районы и места, где не ступала нога туриста.

Главные улицы и площади
Мы не оставим без внимания важные архитектурные объекты города: Морской вокзал и Площадь Государственного флага, Огненные башни, Губернаторский сад и Ичери-Шехер – средневековую бакинскую крепость, с которой начинался город. Кроме того, я расскажу историю возникновения Дома Гаджинского и Девичьей башни, покажу здания филармонии, парламента и мэрии.

Нетуристические районы
Вы проедете по улицам Советской и Кубинке, где точно не встретите заблудившегося туриста. Здесь много жилых домов возрастом более 100 лет, мечетей, бань и музеев. Районы идут под снос, поэтому не посетить их будет большой ошибкой.

Каспийское море
Завершим прогулку на берегу Каспия, где под шум волн вы сможете вспомнить всё, что было на экскурсии, задать вопросы о Баку и Азербайджане и ощутить могущество крупнейшего на земле озера.

Кому подойдёт экскурсия

Активным путешественникам, которые хотят взглянуть на разный Баку. Специальная подготовка не требуется.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • У каждого путешественника будет личный профессиональный водитель. По желанию вы можете проехать прогулку без водителя.
  • По вашему желанию, маршрут можно корректировать. Дистанция с остановками — 40-50 км летом, 20-25 км зимой. Время в движении 2,5 — 3 часа. Общее время экскурсии 4 часа.
  • Экскурсия проводится круглый год

Чьто входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: скутер, шлем, светоотражающие жилеты, фотосессия, сезонные напитки, wi-fi во время прогулки, бронирование лежанок и зонтов на первой линии пляжа или столиков в ресторане (по договорённости)
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход на пляж на территории отеля (10 евро/чел.), чаепитие с ассортиментом варенья 44 видов (около 8 евро/чел.), обед в музее-ресторане (10 евро/чел.)
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы
Бакинские каникулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости в черте города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Самир
Самир
Салам, дорогие гости солнечного Баку! Я с большим удовольствием покатаю вас на стандартных или на современных легких складных велосипедах по старинному городу огней. Баку — город, в котором родился дед моего про деда, и я счастлив, что являюсь коренным бакинцем и живу в том же доме, где жили мои предки. Хочу составить вам компанию и показать интересные места, которые вряд ли самостоятельно найдет турист. От меня вы узнаете истории, факты и случаи, связанные с Баку, услышите о традициях, городских обычаях и легендах.
Напишите мне

18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
30.12.2019 мы выбрали экскурсию по Баку на скутерах. Наш гид Самир оказался не профессиональным гидом, а коренным жителем города, который показал нам Баку, что называется "изнутри". Мы побывали в старом городе. НЕТ!!! Не в том, по которому туристы ходят толпами ( хотя там мы тоже побывали), а в старом Баку с узкими улочками, маленькими домиками с "удобствами" во дворе. Люди там дружелюбные, мы даже зашли в один из таких домов... Узнали много интересного. В общем, экскурсия впечатлила своей необычностью! А после 4-х часовой экскурсии , наш гид отвёз нас в такое кафе, где нам подали оболденный шашлык! Чувствуется, что Самир очень ответственно относится к своему делу и вкладывает в него всю душу. Единственный минус : профессинальное фото-это съемка на телефон гида (в прочем, может этот минус только нас взволновал🤷🏽‍♀)
22 октября 2019
Одна из лучших экскурсий! Самир превзошел все ожидания! У нас было ограниченное время в Баку и мы хотели увидеть максимум. Самир организовал нам великолепную экскурсию на мопедах. Обойти все места пешком взяло бы несколько дней. За один день мы увидели самые красочные и уникальные места в баку. При всем этом у Самира великолепное чувство юмора и рука профессионального фотографа. Было весело и душевно. Без фото вы не останетесь😉. мы с мужем остались очень довольны и рекомендуем на 100%!
21 октября 2019
Замечательная экскурсия!!! Очень ярко, динамично! Очень познавательно! Безумно интересный, харизматичный гид! Если хотите познакомиться с настоящим Баку, именно сюда и непременно с ним! Всем желающим получить обратную связь-пишите! Готова перезвонить, рассказать! Не заказной отзыв! Нереальный восторг!!!!!
18 октября 2019
Всем доброго времени суток, путешествую по всему миру, ищу интересные и необычные экскурсии и нашла в интернете сайт Tripster.
В этот раз решили поехать с подругой в Баку. Смотрели какую нам выбрать экскурсию, чтобы она была удивительной, запоминающейся и нестандартной, как проводят многие гиды для галочки, Когда прочитали про экскурсию Бакинские каникулы, мы решили, вот это находка, а почему бы и нам не прокатится на скутере и увидеть Баку за один день
Выбрали день и оплатили всего 20% предоплату, что очень удобно, и после подтверждения оплаты у нас уже был контакт гида. Самир ответил на все наши вопросы и не только по экскурсии, а также на все вопросы возникающие в процессе подготовки к поездке в Баку.....
Экскурсия была 17.10.2019 года. Мы были пассажирами, Самир провел подробный инструктаж по технике безопасности, одели шлемы и поехали на встречу приключениям, Вначале было страшно, но потом отличный опыт вождения водителей и красота вокруг переборола наши страхи. Экскурсия прошла на одном дыхании. Заезжали в такие места, куда машина не проедит и пешком не дойти. Увидели столько всего в Баку за этот день, что почувствовали себя Бакинцами....
Наш гид старался быть полезным рассказывал на лайфхаки почти на каждом шагу , где поесть что посмотреть после его экскурсии где и что купить такое ощущение что он читал мои мысли )) . Он старался беречь каждую нашу копейку . Он нас на обед отвёз в кабак где мы поели одни из самых вкусных шашлыков в жизни , и за копейки . Нам понравился, что Самир нам показывал максимально не туристические зоны по моей просьбе, так узнать город и людей лучше. Я уверена, что этого человека оплата за экскурсию интересовал в последнюю очередь или может вообще не интересовало, он даже предлагал если деньги нужны оставьте вернётесь домой, отправите почтой 😀 . Патриотизм и желание быть полезным двигают этим человеком , по регламенту 4 часовую экскурсию он провёл за 10 часов, увидели почти весь город , рынок, море , чай в гостях у местных, кабак , узкие улочки, ресторан , сладости , сувениры, фрукты очень вкусные. При попытке отблагодарить его , не взял не копейки лишнего. Не знаю на чем или каким образом можно было бы успеть увидеть столько, если не на экскурсии на скутере спасибо огромное . Спасибо . Обязательно выберите эту экскурсию думаю нет альтернативы , вы точно останетесь довольны.
10 октября 2019
Я родилась в Баку, но так сложилась судьба-сейчас я живу далеко от родного города. Мечтала показать город моего детства своей дочери. Боялась, что не смогу рассказать своему одинадцатилетнему ребенку о красоте и теплоте Баку.

Спасибо большое Самиру, что помог мне! За такое короткое время мы объехали не только известные места Баку, такие как Ичери Шехер, Приморский бульвар, Нагорный парк, Центр Гейдара Алиева и др., но и места значимые для меня лично, такие как православную церковь за вокзалом, где крестили всех членов моей семьи.

Самир показал часть Черного города, который сейчас называют Белым городом, и эти изменения в Баку потрясли меня, ведь я помню эти места с качалками и резервуарами для нефти.

И конечно же мы не могли пропустить места, где снимался фильм «Бриллиантовая рука». Сфотографировались сидя на мостовой перед аптекой , крича: «Черт побери!».

Как и все беспокойные мамы , я немного волновалась перед экскурсией- будет ли безопасно моему ребенку ? Она раньше не никогда не ездила на скутере. Но Самир подобрал хороший скутер для нее – со спинкой, провел подробный инструктаж перед поездкой. Он и Кямран – отличные водители! Передвигаться по большому городу с плотным трафиком на скутере, – сплошное преимущество и незабываемое удовольствие! Мы не тратили время долгие поиски парковок и на сами парковки! Ни ногами , ни на машине столько не увидишь!

Моя дочь сказала, что это была лучшая экскурсия в ее жизни!

Спасибо вам, Самир за этот день!
4 октября 2019
Отличная и незабываемая экскурсия !! Спасибо Самиру!!!! За такое короткое время успел столько показать и рассказать!!!! Много нового и интересного для себя открыли про Азербайджан и Баку! Главное-Самир молодец, с первых минут понял что мы хотим и соотвественно построил экскурсию !!! Увидели и попробовали все о чем мечтали!!!! Ладу смогли отлично «пошопится» и все во время экскурсии!!! Были и кушали в “нетуристических» местах , там где не ступает нога обычного туриста!!! Гид показал и рассказал много интересного!! Он полностью отдал всего себя нам! Время прошло незаметно !!! Вместо 4 часов экскурсии катали целый день- на одном дыхании! Будучи обычным туристом самостоятельно или с традиционной и “нудной» экскурсией такого не познаешь это точно!!!!👌 Было вкусно, красиво, незабываемо!!!! Спасибо, Самир !!!! Спасибо трипстер , что помог найти такую классную экскурсию!!!👌
12 сентября 2019
Добрый день! Наша группа из четырех человек,трое ,которым за 50 и ребенок побывали на экскурсии "бакинские каникулы" на скутарах. Очень переживали.Город большой, движение интесивное.Но после общения с Самиром , страх исчез. Самир и его команда провезли нас по всему городу, показали не только исторические и культурные места Баку, но и районы ,где живут простые бакинцы.Мы получили огромное удовлествие и массу впечатлений от красот города , от общения с Самиром. Огромное спасибо Самиру и его команде.Настоятельно рекомендуем всем, не пожелеете.
Ирина
9 сентября 2019
Моя экскурсия, к сожалению, прошла в формате экспресс-визитки, т.к. было всего 4,5 часа между рейсами. Но этого времени хватило, чтобы увидеть самые значимые места этого красивейшего города. Никакой другой вариант экскурсии не позволил бы мне это сделать!
Самир действительно любит свой город и приложил все усилия, чтобы я захотела вернуться в Баку, и ему это удалось))
Отдельная благодарность за рекомендацию кафе - отличное место с шикарным меню и приятным персоналом, говорящим на русском. Всё очень!!! вкусно и достаточно бюджетно. Ещё раз спасибо!
9 сентября 2019
Если честно, изначально очень боялась ехать на скутере, т.к. ранее никогда на скутере не каталась и даже на велосипеде кататься не умею. Но именно это меня в этой экскурсии и привлекло - возможность попробовать что-то новое и заодно узнать интересные факты о городе:) И это было супер!
Про поездку: на самом деле, уже через 5 минут забываешь про страх, и просто наслаждаешься поездкой. Самир отличный водитель, и ехать с ним сплошное удовольствие! До экскурсии я уже прожила в Баку несколько дней и узнала, какие у них там дорожные развязки - на машине зачастую надо делать огромные круги, и поездка, казалось бы, в соседний квартал, зачастую занимает много времени. На скутере намного быстрее и удобнее, а водители даже уступают дорогу:) На машине просто физически невозможно успеть посмотреть столько мест, сколько успели мы.
Про экскурсию: очень интересно, познавательно и нескучно, много историй и фактов. Сразу после экскурсии стала пересказывать маме, которая побоялась таки ехать на скутере, всякие интересные факты про Баку - так она в итоге выдала "а вы вообще катались?! когда он успел столько всего рассказать?". Единственное, о чем я жалею - что решила заказать эту экскурсию аж в последний день пребывания в Баку (до этого сами гуляли по городу без экскурсий), и чудом именно этот день был у Самира свободный (хотя ближайшие 3 недели все заняты). Однозначно, нужно ехать в самый первый день знакомства с Баку - тогда сможете взглянуть на город совсем другими глазами:)
Приятный бонус: Самир также по ходу экскурсии делает отличные фоточки "для инстаграмма":)
25 августа 2019
В Баку была пролётом и времени на осмотр было совсем мало. Решила, что скутер отличная идея для первого знакомства с городом. До этого момента я ни разу в жизни не сидела на скутере, поэтому немного нервничала перед поездкой. Но Самир оказался очень корректным и аккуратным водителем. Перед поездкой обязательно инструктаж по технике безопасности, рассказ об особенностях поездки и прочие важные вещи. На этом скучная часть закончилась и начались приключения. Мы посмотрели город со всех ракурсов, побывали в районах обычных жителей, где вырос и сам Самир, посмотрели стандартные достопримечательности, поели вкусностей. Возможно Самир и не профессиональный гид, но это человек любящий свой город и показывающий его таким каким вы его не увидите ни у одного экскурсовода турагенства.
А передвижение на скутере теперь для меня наиболее удобный способ. Он снимает массу препятствий: мы не искали парковку и всегда останавливались максимально близко к месту назначения, мы не стояли в пробках, мы могли проехать там, где на велосипеде было бы тяжело, а машина не прошла бы.
Всем советую "Бакинские каникулы" даже, если у вас есть сомнения, рескните и вы не пожалеете!
Ещё 8 отзывов

Самир проводит ещё 1 экскурсию

Весь Баку на велосипеде!Весь Баку на велосипеде!Весь Баку на велосипеде!
От 56 за экскурсию
4 часа
23 отзыва
Насыщенная велопрогулка по главным объектам и аутентичным улочкам города
Велопрогулка по бульварам, площадям и старым улицам Баку — лучший способ рассмотреть город не только с фасада, но и изнутри: заглянуть в колоритные нетуристические районы, остановиться на чай в уютном кафе и уловить ритм повседневной жизни столицы Азербайджана. За 4 часа вы познакомитесь с наиболее значимыми достопримечательностями Баку, прикоснетесь к местным легендам и традициям, узнаете о бакинском образе жизни и осмотрите весь город с высоты птичьего полета.

Обзорные экскурсии в Баку

Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»Вечерняя прогулка «Огни Баку»
скидка10%
€26
24 за человека
3 часа
29 отзывов
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
88 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Пульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухни
От 45 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.

Выбирайте и другие экскурсии в Баку

Для детейФотосессииДжума-мечетьХызыГастрономическиеВсеКрыши и панорамыМастер-классыЯнардагАпшеронГрупповыеНа мотоциклеМузеи и искусствоНеобычные маршрутыГобустанВечерниеСо скидкойПешкомОбзорныеЗа городомВ другой городСтарый городМечетиНа автомобилеИндивидуальныеИстория и архитектураНа велосипедеГорыМорскиеБазарТрансферыНа кораблике