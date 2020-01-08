18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всем доброго времени суток, путешествую по всему миру, ищу интересные и необычные экскурсии и нашла в интернете сайт Tripster.

В этот раз решили поехать с подругой в Баку. Смотрели какую нам выбрать экскурсию, чтобы она была удивительной, запоминающейся и нестандартной, как проводят многие гиды для галочки, Когда прочитали про экскурсию Бакинские каникулы, мы решили, вот это находка, а почему бы и нам не прокатится на скутере и увидеть Баку за один день

Выбрали день и оплатили всего 20% предоплату, что очень удобно, и после подтверждения оплаты у нас уже был контакт гида. Самир ответил на все наши вопросы и не только по экскурсии, а также на все вопросы возникающие в процессе подготовки к поездке в Баку.....

Экскурсия была 17.10.2019 года. Мы были пассажирами, Самир провел подробный инструктаж по технике безопасности, одели шлемы и поехали на встречу приключениям, Вначале было страшно, но потом отличный опыт вождения водителей и красота вокруг переборола наши страхи. Экскурсия прошла на одном дыхании. Заезжали в такие места, куда машина не проедит и пешком не дойти. Увидели столько всего в Баку за этот день, что почувствовали себя Бакинцами....

Наш гид старался быть полезным рассказывал на лайфхаки почти на каждом шагу , где поесть что посмотреть после его экскурсии где и что купить такое ощущение что он читал мои мысли )) . Он старался беречь каждую нашу копейку . Он нас на обед отвёз в кабак где мы поели одни из самых вкусных шашлыков в жизни , и за копейки . Нам понравился, что Самир нам показывал максимально не туристические зоны по моей просьбе, так узнать город и людей лучше. Я уверена, что этого человека оплата за экскурсию интересовал в последнюю очередь или может вообще не интересовало, он даже предлагал если деньги нужны оставьте вернётесь домой, отправите почтой 😀 . Патриотизм и желание быть полезным двигают этим человеком , по регламенту 4 часовую экскурсию он провёл за 10 часов, увидели почти весь город , рынок, море , чай в гостях у местных, кабак , узкие улочки, ресторан , сладости , сувениры, фрукты очень вкусные. При попытке отблагодарить его , не взял не копейки лишнего. Не знаю на чем или каким образом можно было бы успеть увидеть столько, если не на экскурсии на скутере спасибо огромное . Спасибо . Обязательно выберите эту экскурсию думаю нет альтернативы , вы точно останетесь довольны.