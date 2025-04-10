Индивидуальная
до 2 чел.
Баку для детей и взрослых
Увлекательное путешествие по Баку для всей семьи: старинные крепости, зоопарк с редкими животными и кукольный музей ждут вас на этой экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны Баку: святилища, крепость и пещера Степана Разина
Загадочный Баку раскрывает свои тайны: от древних святилищ до мистических пещер. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
$200 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Заповедный край Гала, где история переплетается с современностью
Начало: Станция метро Ичери Шехер
3 июн в 09:00
10 июн в 09:00
$80 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория10 апреля 2025Сегодня уже в третий раз провели незабываемое время с Сабиной на экскурсии легкой, для детей. Посмотрели ковры, платки, сходили в гости к художнику. Подкачала только погода, но мы теперь знаем, что Баку- город ветров. И шапочка не помешает никогда.
- УУльяна1 ноября 2023Очень понравилась экскурсовод, интересно провела экскурсию, смогла заинтересовать детей, узнали много нового о Баку, мы довольны ☺️
- ЛЛюбовь13 октября 2023Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗
- NNatalia13 апреля 2022Экскурсия очень понравилась. Фуад – чрезвычайно приветливый и доброжелательный гид. Прекрасный русский язык и очень интересное повествование. Мы остались очень довольны выбором
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинский зоопарк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Баку в мае 2025
Сейчас в Баку в категории "Бакинский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бакинский зоопарк», 8 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль