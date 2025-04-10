В Виктория Баку для детей и взрослых Сегодня уже в третий раз провели незабываемое время с Сабиной на экскурсии легкой, для детей. Посмотрели ковры, платки, сходили в гости к художнику. Подкачала только погода, но мы теперь знаем, что Баку- город ветров. И шапочка не помешает никогда.

У Ульяна Баку для детей и взрослых Очень понравилась экскурсовод, интересно провела экскурсию, смогла заинтересовать детей, узнали много нового о Баку, мы довольны ☺️

Л Любовь Баку для детей и взрослых Очень рады были провести время в компании Сабины, ребенок 5ти лет был увлечен ее эмоциональными рассказами и вниманием, было очень познавательно как для ребенка, так и для меня. Отдельное спасибо за визит в музей волшебных ковров! Надеемся вернуться еще! 🤗