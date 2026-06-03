Приглашаем вас в гости на дачу у самого Каспия. Здесь в тенистом саду наливаются соком шелковица и гранаты, на грядках растут ароматные помидоры и пряные травы. Всё это — без химикатов и искусственных удобрений. Из свежих продуктов мы приготовим блюда для домашнего застолья и главный хит — кутабы на углях. А после сытного обеда отправимся гулять по берегу доброго моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Прогулка по живому саду

Мы пройдёмся по цветущему двору, где зреют шелковица, гранаты, смородина и клубника. Вы увидите домашние грядки с картошкой, томатами, огурцами и зеленью, а также познакомитесь с нашими курочками и петушками, которые обеспечивают нас свежими яйцами.

Мастер-класс по приготовлению кутабов на огне

Мы сорвём свежайшую зелень прямо с грядки и отправимся к семейному очагу. Вы своими руками научитесь раскатывать тонкое тесто и выпекать знаменитые кутабы так, как это делали в Азербайджане веками — на открытом огне и настоящих дровяных углях.

Душевное застолье

Помимо горячих кутабов, вас ждёт традиционный обед из полностью домашних продуктов. Главное блюдо — на ваш выбор: нежнейшая долма из свежих виноградных листьев или легендарная долма «Три сестры» (фаршированные томаты, баклажаны и перцы без единой капли химии). К обеду мы также подадим наш фирменный прохладный компот, сваренный из ягод, растущих на даче.

Самовар и Каспийский берег

В финале мы разожжём дровяной самовар и устроим душевное чаепитие с домашним ягодным вареньем. А после отправимся на просторный берег Каспия — дышать солоноватым воздухом и любоваться панорамой моря.

Организационные детали

В стоимость включено:

Трансфер из Баку на Hyundai Accent, Mercedec Vito или BYD Destroyer. В пути — около 30 мин в одну сторону

Все продукты и мастер-класс от шефа

Профессиональная фото- и видеосъёмка

С вами будет один из гидов нашей команды.