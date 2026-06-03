Побег из Баку в цветущий сад - к домашнему застолью, самовару и прогулке у моря
Приглашаем вас в гости на дачу у самого Каспия.
Здесь в тенистом саду наливаются соком шелковица и гранаты, на грядках растут ароматные помидоры и пряные травы. Всё это — без химикатов и искусственных удобрений. Из свежих продуктов мы приготовим блюда для домашнего застолья и главный хит — кутабы на углях. А после сытного обеда отправимся гулять по берегу доброго моря.
Описание мастер-класса
Прогулка по живому саду
Мы пройдёмся по цветущему двору, где зреют шелковица, гранаты, смородина и клубника. Вы увидите домашние грядки с картошкой, томатами, огурцами и зеленью, а также познакомитесь с нашими курочками и петушками, которые обеспечивают нас свежими яйцами.
Мастер-класс по приготовлению кутабов на огне
Мы сорвём свежайшую зелень прямо с грядки и отправимся к семейному очагу. Вы своими руками научитесь раскатывать тонкое тесто и выпекать знаменитые кутабы так, как это делали в Азербайджане веками — на открытом огне и настоящих дровяных углях.
Душевное застолье
Помимо горячих кутабов, вас ждёт традиционный обед из полностью домашних продуктов. Главное блюдо — на ваш выбор: нежнейшая долма из свежих виноградных листьев или легендарная долма «Три сестры» (фаршированные томаты, баклажаны и перцы без единой капли химии). К обеду мы также подадим наш фирменный прохладный компот, сваренный из ягод, растущих на даче.
Самовар и Каспийский берег
В финале мы разожжём дровяной самовар и устроим душевное чаепитие с домашним ягодным вареньем. А после отправимся на просторный берег Каспия — дышать солоноватым воздухом и любоваться панорамой моря.
Организационные детали
В стоимость включено:
Трансфер из Баку на Hyundai Accent, Mercedec Vito или BYD Destroyer. В пути — около 30 мин в одну сторону
Все продукты и мастер-класс от шефа
Профессиональная фото- и видеосъёмка
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€36
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Проспекте Азербайджан 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайям — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид по Азербайджану. Вместе с командой организую эксклюзивные туры, треккинги и хайкинги по самым живописным маршрутам страны. Мы создаём индивидуальные программы для ценителей активного отдыха и аутентичных впечатлений.
Наша цель читать дальшеуменьшить
— подарить гостям яркие эмоции, соединяя приключение, комфорт и глубокое знакомство с богатым наследием Азербайджана. Каждый маршрут мы составляем с вниманием к деталям, чтобы ваше путешествие было по-настоящему вдохновляющим и незабываемым.
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