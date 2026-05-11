ежедневно в 15:00

Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Баку, город, где переплетаются века, приглашает вас на уникальное путешествие.
В рамках экскурсии «Ежедневная прогулка по Баку» вы получите возможность увидеть город с двух разных сторон.
Старый город Ичери-шехер откроет перед вами читать дальшеуменьшить
свои тайны и истории, здесь вы пройдете по узким каменным улочкам, увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, а также почувствуете настоящий бакинский колорит.
Синий маршрут познакомит вас с современным Баку, где вы увидите Пламенные башни, посетите Музей ковра и прогуляетесь по бакинской Венеции.
Экскурсия пешеходная, включает в себя фотопаузы у живописных мест, а в конце вас ждет общение с гидом, где можно будет обсудить увиденное и узнать еще больше о городе. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Баку во всем его многообразии
Прогулка проходит по одному из двух маршрутов экскурсии «Баку в 15:15», которые чередуются через день.
Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города
Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».
Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня
Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.
Календарь маршрутов и расписание — в галерее
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Баку, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€20
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Сегодня были на экскурсии 15 15 красный маршрут по Старому городу Баку. Огромная благодарность. Это было бесподобно. Мы так много всего узнали. Подача материала была лёгкой, доступной и интересной. Нам много показали достопримечательностей, мы даже попали на дегустацию гранатового вина в Старом городе.
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В
Виктория
Я впервые в Баку. Город великолепен, хотелось узнать о нем как можно больше. К сожалению, архитектурных экскурсий по 19 веку выбор небольшой. Мне повезло. Наргиз оказалась настоящим знатоком, она очень читать дальшеуменьшить
увлекательно провела экскурсию, рассказав об истории и архитектуре эпохи нефтяного бума. Она обратила наше внимание на множество мелочей, составляющих облик зданий, памятников и улиц в целом. Попутно мы узнали много фактов из истории развития страны и города, местных обычаев, символов, жизни горожан и известных личностей того времени. Эта экскурсия однозначно подойдёт для тех, кто любит драгоценную информацию, собранную и донесенную знающим гидом. Но если вы просто хотите погулять и немного ознакомиться-вам тоже сюда, ведь маршрут проходит по красивейшим локациям, где можно сделать прекрасные фотографии. Наргиз, как опытный гид, предоставляет для этого достаточно времени. Большая благодарность Наргиз и всему проекту "15:15".
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И
Инна
Самая лучшая экскурсия по Баку! Ариф суперпрофессионал своего дела! Очень познавательно, интересно и конкретно по месту! Всем рекомендую Экскурсию в Баку.
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Анна
Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу, пока свежи эмоции 😌😊🥰 Ариф прекрасный рассказчик, великолепно разбирается в материале и самое главное читать дальшеуменьшить
любит и с удовольствием делает свое дело. После его рассказов я поняла, что влюбилась в Баку и хочу вернуться в этот город и в Азербайджан, тк точно не успею посмотреть все, что хочу😜 А еще у Арифа прекрасное чувство юмора😊Огромное спасибо Ариф, буду искренне рекомендовать ваши экскурсии и проект 15.15
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т
татьяна
Наргиз лучшая девушка, все объяснила и рассказала. Было очень интересно и впечатляющее. .
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Светлана
Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и услышали истории из жизни жителей от основания Баку, через лихой 19-20 век, до настоящего читать дальшеуменьшить
времени. Спасибо Диане за увлекательную прогулку. Пообщались с прекрасным рассказчиком и влюбленной в страну и профессию гидом. Спасибо команде 15-15. Не первый раз ходим на экскурсии 15-15 и очень рады, что качество, как всегда, на высоте!
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