ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Баку

Узнать и полюбить город за 2 часа

Баку припас для вас древнюю историю, яркую современность и вдохновляющий колорит.

Чтобы познакомиться с городом ветров и огня, выбирайте один из двух познавательных маршрутов или оба сразу.

На красном маршруте вы исследуете полный тайн Старый город.

Синий маршрут покажет вам современный Баку — Париж, Венецию и Дубай в одном.
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку
Ежедневная прогулка по Баку

Что вас ожидает

Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города

Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».

Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня

Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Баку, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 15:00

Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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