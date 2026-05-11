ежедневно в 15:00

Баку, город, где переплетаются века, приглашает вас на уникальное путешествие.В рамках экскурсии «Ежедневная прогулка по Баку» вы получите возможность увидеть город с двух разных сторон.Старый город Ичери-шехер откроет перед вами

свои тайны и истории, здесь вы пройдете по узким каменным улочкам, увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, а также почувствуете настоящий бакинский колорит. Синий маршрут познакомит вас с современным Баку, где вы увидите Пламенные башни, посетите Музей ковра и прогуляетесь по бакинской Венеции. Экскурсия пешеходная, включает в себя фотопаузы у живописных мест, а в конце вас ждет общение с гидом, где можно будет обсудить увиденное и узнать еще больше о городе. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Баку во всем его многообразии

Описание экскурсии

Прогулка проходит по одному из двух маршрутов экскурсии «Баку в 15:15», которые чередуются через день.

Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города

Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».

Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня

Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

Организационные детали