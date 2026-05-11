ежедневно в 15:00

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Свидание с Баку каждый день

Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Баку, город, где переплетаются века, приглашает вас на уникальное путешествие.

В рамках экскурсии «Ежедневная прогулка по Баку» вы получите возможность увидеть город с двух разных сторон.

Старый город Ичери-шехер откроет перед вами
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свои тайны и истории, здесь вы пройдете по узким каменным улочкам, увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, а также почувствуете настоящий бакинский колорит.

Синий маршрут познакомит вас с современным Баку, где вы увидите Пламенные башни, посетите Музей ковра и прогуляетесь по бакинской Венеции.

Экскурсия пешеходная, включает в себя фотопаузы у живописных мест, а в конце вас ждет общение с гидом, где можно будет обсудить увиденное и узнать еще больше о городе. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Баку во всем его многообразии

4.9
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные маршруты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🖼️ Встреча с местными художниками
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 💬 Интерактивная сессия вопросов и ответов
Свидание с Баку каждый день
Свидание с Баку каждый день
Свидание с Баку каждый день

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Караван-сараи
  • Дворец правителей Ширвана
  • Пламенные башни
  • Здание Исмаилия
  • Музей ковра
  • Бакинская Венеция

Описание экскурсии

Прогулка проходит по одному из двух маршрутов экскурсии «Баку в 15:15», которые чередуются через день.

Красный маршрут: лабиринты и загадки Старого города

Эта прогулка приведет вас во внутренний город Ичери-шехер и к истокам Баку. Вы погуляете по узким каменным улочкам и заглянете во дворы, чтобы ощутить местный колорит — здесь витают ароматы свежеиспеченного лаваша и люля-кебаба, здесь так любопытно наблюдать за жизнью бакинцев. Всего на 22 гектарах Старого города уместились десятки достопримечательностей: вы угадаете, зачем построили Девичью башню; увидите караван-сараи, гостевые дома Средневековья, и дворец правителей древнего Ширвана. Заглянете в гости к дядюшке Али, босоногому бакинскому художнику, и найдете улицу «чёрт побери» из «Бриллиантовой руки».

Синий маршрут: Баку эпохи нефтяного бума и сегодня

Как повернулась история города и как изменился облик Баку, когда в Азербайджане стали добывать нефть? На этой прогулке вы погрузитесь в конец 19 и начало 20 вв, а также не пропустите современные достопримечательности. Вас ждут лучшие ракурсы Пламенных башен, красивейшее здание Исмаилия в стиле венецианской готики, необычный Музей ковра и каналы бакинской Венеции. Вы услышите удивительную историю любви, узнаете о национальном искусстве, вдохнете солёный воздух Каспия и поймете, почему огонь стал символом Азербайджана.

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Баку, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 93673 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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37
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Е
Сегодня были на экскурсии 15 15 красный маршрут по Старому городу Баку. Огромная благодарность. Это было бесподобно. Мы так много всего узнали. Подача материала была лёгкой, доступной и интересной. Нам много показали достопримечательностей, мы даже попали на дегустацию гранатового вина в Старом городе.
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В
Я впервые в Баку. Город великолепен, хотелось узнать о нем как можно больше. К сожалению, архитектурных экскурсий по 19 веку выбор небольшой. Мне повезло. Наргиз оказалась настоящим знатоком, она очень
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увлекательно провела экскурсию, рассказав об истории и архитектуре эпохи нефтяного бума. Она обратила наше внимание на множество мелочей, составляющих облик зданий, памятников и улиц в целом. Попутно мы узнали много фактов из истории развития страны и города, местных обычаев, символов, жизни горожан и известных личностей того времени. Эта экскурсия однозначно подойдёт для тех, кто любит драгоценную информацию, собранную и донесенную знающим гидом. Но если вы просто хотите погулять и немного ознакомиться-вам тоже сюда, ведь маршрут проходит по красивейшим локациям, где можно сделать прекрасные фотографии. Наргиз, как опытный гид, предоставляет для этого достаточно времени. Большая благодарность Наргиз и всему проекту "15:15".

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И
Самая лучшая экскурсия по Баку!
Ариф суперпрофессионал своего дела! Очень познавательно, интересно и конкретно по месту!
Всем рекомендую Экскурсию в Баку.
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Анна
Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу, пока свежи эмоции 😌😊🥰 Ариф прекрасный рассказчик, великолепно разбирается в материале и самое главное
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любит и с удовольствием делает свое дело. После его рассказов я поняла, что влюбилась в Баку и хочу вернуться в этот город и в Азербайджан, тк точно не успею посмотреть все, что хочу😜 А еще у Арифа прекрасное чувство юмора😊Огромное спасибо Ариф, буду искренне рекомендовать ваши экскурсии и проект 15.15

Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу,
Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу,
Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу,
Прошла сегодня по синему маршруту,завтра предстоит красный. Редко пишу отзывы, но тут захотелось сделать это сразу,
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т
Наргиз лучшая девушка, все объяснила и рассказала. Было очень интересно и впечатляющее. .
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Светлана
Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и услышали истории из жизни жителей от основания Баку, через лихой 19-20 век, до настоящего
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времени. Спасибо Диане за увлекательную прогулку. Пообщались с прекрасным рассказчиком и влюбленной в страну и профессию гидом. Спасибо команде 15-15. Не первый раз ходим на экскурсии 15-15 и очень рады, что качество, как всегда, на высоте!

Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и
Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и
Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и
Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и
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