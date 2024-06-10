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Наша экскурсия — это концентрат красочных пейзажей, колоритных деревень и гостеприимства. Мы отправимся в самое старое поселение Азербайджана, где нет гостиниц и кафе. Отобедать здесь можно только в домах местных жителей, которые радушно примут и сытно накормят.



По пути будет много красивых мест, так что поездку рекомендуем не только гастропутешественникам, но и любителям природы.