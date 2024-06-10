Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)

Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Наша экскурсия — это концентрат красочных пейзажей, колоритных деревень и гостеприимства. Мы отправимся в самое старое поселение Азербайджана, где нет гостиниц и кафе. Отобедать здесь можно только в домах местных жителей, которые радушно примут и сытно накормят.

По пути будет много красивых мест, так что поездку рекомендуем не только гастропутешественникам, но и любителям природы.
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Увидите Карамельные горы, которые покоряют путешественников невероятным ландшафтом и природным оттенком.
  • Вы посмотрите на гору Бешбармаг и услышите её интересную легенду.
  • Проедете через посёлок Красная Слобода, где живут горские евреи, и взглянете на одного известного местного жителя.
  • В Гечрешском лесу попробуете губинский гутаб, пирожок из пресного теста с начинкой.
  • В каньоне реки Гудиалчай сделаете красивые фотографии.
  • На Орлином пике полюбуетесь статуей орла и, возможно, даже увидите настоящих хищных птиц.
  • В Хыналыге прогуляетесь по улочкам, поймёте, чем деревня отличается от остальных поселений Азербайджана, и отобедаете в доме местного жителя. В меню будут долма или плов, национальный суп, напиток и чай.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, обед.
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito.
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается гутаб — 1–2 маната.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€65
Дети до 12 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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