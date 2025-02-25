История посёлка отсылает к 14 веку, когда он был перевалочным пунктом Великого шёлкового пути. Об этом славном прошлом напоминают древние постройки — так называемая апшеронская школа архитектуры. Вы узнаете о её особенностях, увидите дошедшие до наших дней примеры, услышите множество легенд и фактов. А ещё убедитесь, что и современные Балаханы способны удивить!

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Описание экскурсии

По пути в Балаханы вы заметите множество качалок: уже в 18 веке здесь добывали нефть, а в 19 построили первый в империи нефтепровод. Нефтяной бум и его отголоски долго затмевали сам посёлок, гостей сюда привозили исключительно ради технологических диковин. Но всё изменилось.

На экскурсии мы покажем как средневековые постройки, так и современные локации с расписанными стенами и забавными скульптурами, привлекающие путешественников. И расскажем об истории посёлка и его «нефтяном» наследии.

Вы увидите:

Караван-сарай шаха Сефи 17 века

Памятник поэту и мыслителю Мирза Алекпер Сабиру

Улицу Возрождения

Мечеть Джума 19 века

Овдан (хранилище воды) 14 века

Песчаную баню 14–15 веков

Гробницу Шакир-аги 1427–1428 годов

Гробницу Хаджи Шахлы 1385–1386 годов

Улицу Сафавилар

Статую Мешади Ибада

Улицу Мирза Алекпер Сабира

А после экскурсии вы отдохнёте в кафе, где мы устроим для вас чаепитие с вареньем по старым бакинским традициям.

Организационные детали