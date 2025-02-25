История посёлка отсылает к 14 веку, когда он был перевалочным пунктом Великого шёлкового пути. Об этом славном прошлом напоминают древние постройки — так называемая апшеронская школа архитектуры.
Вы узнаете о её особенностях, увидите дошедшие до наших дней примеры, услышите множество легенд и фактов. А ещё убедитесь, что и современные Балаханы способны удивить!
Вы узнаете о её особенностях, увидите дошедшие до наших дней примеры, услышите множество легенд и фактов. А ещё убедитесь, что и современные Балаханы способны удивить!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
По пути в Балаханы вы заметите множество качалок: уже в 18 веке здесь добывали нефть, а в 19 построили первый в империи нефтепровод. Нефтяной бум и его отголоски долго затмевали сам посёлок, гостей сюда привозили исключительно ради технологических диковин. Но всё изменилось.
На экскурсии мы покажем как средневековые постройки, так и современные локации с расписанными стенами и забавными скульптурами, привлекающие путешественников. И расскажем об истории посёлка и его «нефтяном» наследии.
Вы увидите:
- Караван-сарай шаха Сефи 17 века
- Памятник поэту и мыслителю Мирза Алекпер Сабиру
- Улицу Возрождения
- Мечеть Джума 19 века
- Овдан (хранилище воды) 14 века
- Песчаную баню 14–15 веков
- Гробницу Шакир-аги 1427–1428 годов
- Гробницу Хаджи Шахлы 1385–1386 годов
- Улицу Сафавилар
- Статую Мешади Ибада
- Улицу Мирза Алекпер Сабира
А после экскурсии вы отдохнёте в кафе, где мы устроим для вас чаепитие с вареньем по старым бакинским традициям.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, седане или минивэне в зависимости от количества участников (KIA Sportage, Honda Accord, Mercedes-Benz Viano и аналогичные)
- Входные билеты и чай с вареньем входят в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваша команда гидов в Баку
Добрый день! Меня зовут Фуад, и я профессиональный гид. Добро пожаловать в Азербайджан — страну огней, где гармонично сочетаются богатейшая культура и вековые традиции. Я знаю здесь каждый уголок, как с точки зрения красивых мест, так и идеальных остановок для путешественников, чтобы отдохнуть и насладиться поездкой. Давайте откроем для вас эту удивительную страну вместе! Наша команда использует транспортные средства, соответствующие стандартам HSE.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
25 фев 2025
Экскурсия, которая однозначно заслуживает внимания не меньше, чем программы на гору Бешбармаг, в Гобустан и к храму огнепоклонников. Балаханы - невероятно уютный пгт всего в 9 км от Баку, но
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