Эта конная прогулка — про гармонию, простоту и перезагрузку.
Вы проедете по живописным маршрутам, почувствуете уверенность в седле и откроете для себя новый формат отдыха.
Отдохнёте от городской суеты и проведёте время на природе, наслаждаясь спокойной атмосферой и живым общением с лошадьми.
Вы проедете по живописным маршрутам, почувствуете уверенность в седле и откроете для себя новый формат отдыха.
Отдохнёте от городской суеты и проведёте время на природе, наслаждаясь спокойной атмосферой и живым общением с лошадьми.
Описание экскурсии
Знакомство с лошадьми и лёгкий старт
Перед прогулкой мы проведём инструктаж и подберём лошадь под ваш уровень. Даже если вы новичок — всё будет спокойно и понятно.
Маршрут среди природы
Вы отправитесь в путешествие по лесным тропам недалеко от Баку: открытые пространства, свежий воздух и ощущение свободы вдали от города.
Остановки для отдыха и фото
По пути сделаем паузы в самых красивых местах — чтобы перевести дух и сохранить эти виды на память.
Истории и живое общение с лошадьми
Вы не просто прокатитесь, а почувствуете контакт с животным. А также узнаете, какое место лошади занимают в жизни и культуре Азербайджана.
Организационные детали
- Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности и основам верховой езды
- Программа 7+. Прогулка подходит для новичков, специальный опыт не требуется
- По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля и обратно — подробности в переписке
- Прогулка проводится в безопасных условиях и отменяется при неблагоприятной погоде
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Ичери-Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабухи — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы — локальная команда в Азербайджане, которая создаёт не просто экскурсии, а живые путешествия с атмосферой и смыслом. За последние годы мы работали с путешественниками из разных стран и заметили одну
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный. Красивые виды и отличная атмосфера. Рекомендую! 🐎🌿
Сабухи
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв 😊 Очень рады, что вам понравилось!
Будем рады снова встретить вас в Баку 🙌
Будем рады снова встретить вас в Баку 🙌
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