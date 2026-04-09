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Конная прогулка в Баку

Спокойный маршрут, живописные виды, контакт с животными и время для себя
Эта конная прогулка — про гармонию, простоту и перезагрузку.

Вы проедете по живописным маршрутам, почувствуете уверенность в седле и откроете для себя новый формат отдыха.

Отдохнёте от городской суеты и проведёте время на природе, наслаждаясь спокойной атмосферой и живым общением с лошадьми.
5
1 отзыв
Конная прогулка в Баку
Конная прогулка в Баку
Конная прогулка в Баку

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми и лёгкий старт

Перед прогулкой мы проведём инструктаж и подберём лошадь под ваш уровень. Даже если вы новичок — всё будет спокойно и понятно.

Маршрут среди природы

Вы отправитесь в путешествие по лесным тропам недалеко от Баку: открытые пространства, свежий воздух и ощущение свободы вдали от города.

Остановки для отдыха и фото

По пути сделаем паузы в самых красивых местах — чтобы перевести дух и сохранить эти виды на память.

Истории и живое общение с лошадьми

Вы не просто прокатитесь, а почувствуете контакт с животным. А также узнаете, какое место лошади занимают в жизни и культуре Азербайджана.

Организационные детали

  • Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности и основам верховой езды
  • Программа 7+. Прогулка подходит для новичков, специальный опыт не требуется
  • По запросу можем организовать трансфер от вашего отеля и обратно — подробности в переписке
  • Прогулка проводится в безопасных условиях и отменяется при неблагоприятной погоде
  • С вами будет инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Ичери-Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабухи
Сабухи — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы — локальная команда в Азербайджане, которая создаёт не просто экскурсии, а живые путешествия с атмосферой и смыслом. За последние годы мы работали с путешественниками из разных стран и заметили одну
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важную вещь: людям уже недостаточно стандартных маршрутов — они хотят чувствовать место, понимать его и открывать с новой стороны. Именно поэтому мы создаём авторские экскурсии, в которых сочетаются природа, культура и личные истории. Наши маршруты — это не набор точек на карте, а продуманные путешествия, где важны детали, комфорт и впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наила
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный. Красивые виды и отличная атмосфера. Рекомендую! 🐎🌿
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Здравствуйте! 😊 Очень понравилась прогулка на лошадях — всё было хорошо организовано, лошади спокойные, инструктор внимательный.
Сабухи
Сабухи
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплый отзыв 😊 Очень рады, что вам понравилось!
Будем рады снова встретить вас в Баку 🙌
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