Эта конная прогулка — про гармонию, простоту и перезагрузку. Вы проедете по живописным маршрутам, почувствуете уверенность в седле и откроете для себя новый формат отдыха. Отдохнёте от городской суеты и проведёте время на природе, наслаждаясь спокойной атмосферой и живым общением с лошадьми.

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Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми и лёгкий старт

Перед прогулкой мы проведём инструктаж и подберём лошадь под ваш уровень. Даже если вы новичок — всё будет спокойно и понятно.

Маршрут среди природы

Вы отправитесь в путешествие по лесным тропам недалеко от Баку: открытые пространства, свежий воздух и ощущение свободы вдали от города.

Остановки для отдыха и фото

По пути сделаем паузы в самых красивых местах — чтобы перевести дух и сохранить эти виды на память.

Истории и живое общение с лошадьми

Вы не просто прокатитесь, а почувствуете контакт с животным. А также узнаете, какое место лошади занимают в жизни и культуре Азербайджана.

Организационные детали