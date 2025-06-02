Плов — визитная карточка Азербайджана, но кроме него существует огромное количество вкуснейших традиционных блюд.
Это и медовые пряные сладости, и освежающие напитки, и витаминные овощи, и сытные мясные кушанья… Азербайджанские национальные кушанья
Это и медовые пряные сладости, и освежающие напитки, и витаминные овощи, и сытные мясные кушанья… Азербайджанские национальные кушанья
Описание мастер-класса
Что вас ждет? Вы узнаете местную кухню изнутри, от начала и до конца. Съездите на базар, чтобы выбрать самые лучшие продукты и пряности, потом окунетесь в кулинарный процесс под руководством опытного шеф-повара и, наконец, отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные собственными руками! На базар за покупками! Что может быть интереснее и увлекательнее, чем поход на настоящий азербайджанский базар? Только здесь улыбчивые торговцы рады каждому покупателю, как родному. Они рады осыпать гостя комплиментами и угостить всем, что душа пожелает, но при этом готовы торговаться с утра до вечера! Вы ощутите аромат настоящих восточных специй, научитесь виртуозно торговаться, попробуете густой гранатовый сок, местный сыр, сухофрукты, десятки сортов винограда, оцените богатый ассортимент южных овощей, фруктов, зелени и унесете с собой трофеи рыночных баталий – баночку осетровой икры, вкуснейшее домашнее варенье и душистые пакетики специй. Знакомство с местными традициями Знаете ли вы, как сервировать обед по-азербайджански, кто занимает почетное место во главе стола и почему бакинцы такие гостеприимные? Чтобы вникнуть во все секреты азербайджанской культуры, нужны года. Но на этом мастер-классе вы научитесь самому главному и приблизитесь к пониманию национальных обычаев через знакомство с кулинарными традициями. Кулинарная магия — мастер класс под руководством шеф-повара Пришло время попробовать свои силы в освоении местной кухни! Вы выберете любые два блюда из предложенного списка и под руководством опытного шеф-повара (коренного азербайджанца) приступите к увлекательному занятию. Чтобы вы могли полностью погрузиться в национальную атмофсеру, мастер класс проводится в уютной домашней обстановке. Шеф-повар расскажет вам кулинарные хитрости настоящих бакинцев, поможет правильно подготовить продукты и научит основным тонкостям своего мастерства. Даже если вы не очень любите готовить, вас наверняка захватит непринужденная атмосфера и остроумный юмор опытного повара. Какие блюда можно приготовить:
- Различные виды долмы – с баклажанами, болгарским перцем, с виноградными листьями.
- Различные виды азербайджанского плова – туршу-, сябзи- или шах-плов.
- Национальные супы – довга, кюфтя-бозбаш из гороха с фрикадельками, парчабозбаш. Праздник для гурманов!
- Настоящее бакинское застолье.
Когда выбранные вами два блюда будут готовы, вы сядете за стол и сможете отведать плоды своих трудов. К столу также подадут хрустящий тандыр-чурек, ароматный горячий лаваш, свежую зелень и овощи, чтобы оттенит и дополнить вкус ваших блюд. По желанию, на стол также можно подать местное вино, которое вы выберете на рынке Оргдетали: все продумано до мелочей Вам не придется ни о чем беспокоиться, программа мастер-класса отличается гибкостью и продуманностью. Учтена каждая деталь:
- Фотографии мастер-класса и обеда в национальном стиле вы получите на электронную почту.
- Экскурсовод встретит вас в гостинице или любом удобном месте.
- Шеф-повар внимательно следит за кулинарным процессом и деятельно помогает (вкусно и аутентично получится даже у новичков!).
- На базар вы отправитесь в комфортабельном автомобиле.
- Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов.
Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов.
•Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Восточный Базар
- Аутентичное жилье местного жителя, где будет проводиться мастер класс
- Приготовление нескольких видов блюд азербайджанской кухни
- Чайная дегустация
- Дегустация приготовленных блюд
Что включено
- Услуги гида и транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Ичери Шехер
Завершение: Станция метро Ичери Шехер или же Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Оргдетали: все продумано до мелочей
- Вам не придется ни о чем беспокоиться, программа мастер-класса отличается гибкостью и продуманностью
- Учтена каждая деталь:
- Фотографии мастер-класса и обеда в национальном стиле вы получите на электронную почту
- Экскурсовод встретит вас в гостинице или любом удобном месте
- Шеф-повар внимательно следит за кулинарным процессом и деятельно помогает (вкусно и аутентично получится даже у новичков!)
- На базар вы отправитесь в комфортабельном автомобиле
- Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников
- Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников
- Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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