Что вас ждет? Вы узнаете местную кухню изнутри, от начала и до конца. Съездите на базар, чтобы выбрать самые лучшие продукты и пряности, потом окунетесь в кулинарный процесс под руководством опытного шеф-повара и, наконец, отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные собственными руками! На базар за покупками! Что может быть интереснее и увлекательнее, чем поход на настоящий азербайджанский базар? Только здесь улыбчивые торговцы рады каждому покупателю, как родному. Они рады осыпать гостя комплиментами и угостить всем, что душа пожелает, но при этом готовы торговаться с утра до вечера! Вы ощутите аромат настоящих восточных специй, научитесь виртуозно торговаться, попробуете густой гранатовый сок, местный сыр, сухофрукты, десятки сортов винограда, оцените богатый ассортимент южных овощей, фруктов, зелени и унесете с собой трофеи рыночных баталий – баночку осетровой икры, вкуснейшее домашнее варенье и душистые пакетики специй. Знакомство с местными традициями Знаете ли вы, как сервировать обед по-азербайджански, кто занимает почетное место во главе стола и почему бакинцы такие гостеприимные? Чтобы вникнуть во все секреты азербайджанской культуры, нужны года. Но на этом мастер-классе вы научитесь самому главному и приблизитесь к пониманию национальных обычаев через знакомство с кулинарными традициями. Кулинарная магия — мастер класс под руководством шеф-повара Пришло время попробовать свои силы в освоении местной кухни! Вы выберете любые два блюда из предложенного списка и под руководством опытного шеф-повара (коренного азербайджанца) приступите к увлекательному занятию. Чтобы вы могли полностью погрузиться в национальную атмофсеру, мастер класс проводится в уютной домашней обстановке. Шеф-повар расскажет вам кулинарные хитрости настоящих бакинцев, поможет правильно подготовить продукты и научит основным тонкостям своего мастерства. Даже если вы не очень любите готовить, вас наверняка захватит непринужденная атмосфера и остроумный юмор опытного повара. Какие блюда можно приготовить:

Различные виды долмы – с баклажанами, болгарским перцем, с виноградными листьями.

Различные виды азербайджанского плова – туршу-, сябзи- или шах-плов.

Национальные супы – довга, кюфтя-бозбаш из гороха с фрикадельками, парчабозбаш. Праздник для гурманов!

Настоящее бакинское застолье.

Когда выбранные вами два блюда будут готовы, вы сядете за стол и сможете отведать плоды своих трудов. К столу также подадут хрустящий тандыр-чурек, ароматный горячий лаваш, свежую зелень и овощи, чтобы оттенит и дополнить вкус ваших блюд. По желанию, на стол также можно подать местное вино, которое вы выберете на рынке Оргдетали: все продумано до мелочей Вам не придется ни о чем беспокоиться, программа мастер-класса отличается гибкостью и продуманностью. Учтена каждая деталь:

Фотографии мастер-класса и обеда в национальном стиле вы получите на электронную почту.

Экскурсовод встретит вас в гостинице или любом удобном месте.

Шеф-повар внимательно следит за кулинарным процессом и деятельно помогает (вкусно и аутентично получится даже у новичков!).

На базар вы отправитесь в комфортабельном автомобиле.

Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов.

Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов.

•Все продукты, услуги водителя и шеф-повара не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно. Цена зависит от количества участников Чайная дегустация, стоимость ингредиентов для мастер класса, а также услуги повара оплачиваются дополнительно, стоимостьзависит от количества участников Средняя цена на 1-4 участника составляет 150 долларов